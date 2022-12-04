2022世界盃：烏拉圭飲恨——球證與VAR

球證與VAR

賽後卡雲尼（Cavani）等人立即圍堵球證，大概是因為下半場有兩個疑似十二碼沒有判罰。需要主裁判看影片的那一球，似乎加納球員是鞋釘踢到皮球。而卡雲尼被Alidu Seidu撞跌的一球，我覺得是那些可判與可不判之間的灰色地帶。但我又想起了基斯坦奴朗拿度（C. Ronaldo）對加納博得的那個十二碼。如果當日那個可以是十二碼，這個更應該判罰。VAR（視頻助理裁判）的出現令人以為不同賽事的尺度會較一致，但這顯然沒有發生。因此，烏拉圭不應該怪罪於今場的球證。但上半場的球證，烏拉圭是有理由將他當成出局罪魁禍首。

最後烏拉圭因得球不如韓國出局，其中一個原因是烏拉圭對葡萄牙輸了零比二。而葡萄牙那個十二碼，是源於占美利斯（Jose Gimenez）飛剷時，對方的傳送碰到他支撐著身體的手。而IFAB自己的指引也提過，如果移向或者在地上的手是用來支撐身體，是不需判手球的。那個十二碼是迄今為止今屆賽事最不明不白的一個。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

兩難的部署

同組同時間作賽爭出線權，往往令球隊部署艱難。日前波蘭落後兩球後放棄進攻，將希望全賭在沙地阿拉伯不會再被墨西哥攻入第三球，結果賭對了。今天半場時烏拉圭兩球領先，又得悉韓國半場跟葡萄牙踢成一比一。如果烏拉圭能贏三球，則就算韓國小勝一球，烏拉圭也可出線。但假使因為力爭第三球而後防空虛被追平，卻肯定出局。賽後可以抱怨烏拉圭下半場踢得偏向保守，但也只是事後孔明。

這些情況也要看臨場對手的態度。加納似乎踢至補時還有意慾追平求出線，所以有幾分鐘兩邊互相對攻，場面開放。烏拉圭是有足夠機會爭到第三球的，但不是被救出就是把握力欠佳。那邊廂孫興慜無疑顯出身價，但烏拉圭球迷翻看影片時可能會質疑：為何葡萄牙那角球要空群而出，使孫興慜可以長驅直進？

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

迪亞拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta）

最後烏拉圭在今屆決賽週的兩個入球，由迪亞拉斯卡達包辦。此子在費林明高實在是「踢到曉飛」，但到第三場分組賽始獲委以正選。他以入球和傳送功夫說明了，他應該在之前兩場得到更到更多的機會。當然問題是烏拉圭的佈陣要先考慮前線兩老的使用。而迪亞拉斯卡達那種喜歡四處走動的踢法，確又不易融入既有體系。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

（標題為編輯所擬，原標題為「就烏拉圭飲恨的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex