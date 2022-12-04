2022世界盃：烏拉圭飲恨——球證與VAR
我們想讓你知道的是
VAR（視頻助理裁判）的出現令人以為不同賽事的尺度會較一致，但這顯然沒有發生。
球證與VAR
賽後卡雲尼（Cavani）等人立即圍堵球證，大概是因為下半場有兩個疑似十二碼沒有判罰。需要主裁判看影片的那一球，似乎加納球員是鞋釘踢到皮球。而卡雲尼被Alidu Seidu撞跌的一球，我覺得是那些可判與可不判之間的灰色地帶。但我又想起了基斯坦奴朗拿度（C. Ronaldo）對加納博得的那個十二碼。如果當日那個可以是十二碼，這個更應該判罰。VAR（視頻助理裁判）的出現令人以為不同賽事的尺度會較一致，但這顯然沒有發生。因此，烏拉圭不應該怪罪於今場的球證。但上半場的球證，烏拉圭是有理由將他當成出局罪魁禍首。
最後烏拉圭因得球不如韓國出局，其中一個原因是烏拉圭對葡萄牙輸了零比二。而葡萄牙那個十二碼，是源於占美利斯（Jose Gimenez）飛剷時，對方的傳送碰到他支撐著身體的手。而IFAB自己的指引也提過，如果移向或者在地上的手是用來支撐身體，是不需判手球的。那個十二碼是迄今為止今屆賽事最不明不白的一個。
兩難的部署
同組同時間作賽爭出線權，往往令球隊部署艱難。日前波蘭落後兩球後放棄進攻，將希望全賭在沙地阿拉伯不會再被墨西哥攻入第三球，結果賭對了。今天半場時烏拉圭兩球領先，又得悉韓國半場跟葡萄牙踢成一比一。如果烏拉圭能贏三球，則就算韓國小勝一球，烏拉圭也可出線。但假使因為力爭第三球而後防空虛被追平，卻肯定出局。賽後可以抱怨烏拉圭下半場踢得偏向保守，但也只是事後孔明。
這些情況也要看臨場對手的態度。加納似乎踢至補時還有意慾追平求出線，所以有幾分鐘兩邊互相對攻，場面開放。烏拉圭是有足夠機會爭到第三球的，但不是被救出就是把握力欠佳。那邊廂孫興慜無疑顯出身價，但烏拉圭球迷翻看影片時可能會質疑：為何葡萄牙那角球要空群而出，使孫興慜可以長驅直進？
迪亞拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta）
最後烏拉圭在今屆決賽週的兩個入球，由迪亞拉斯卡達包辦。此子在費林明高實在是「踢到曉飛」，但到第三場分組賽始獲委以正選。他以入球和傳送功夫說明了，他應該在之前兩場得到更到更多的機會。當然問題是烏拉圭的佈陣要先考慮前線兩老的使用。而迪亞拉斯卡達那種喜歡四處走動的踢法，確又不易融入既有體系。
（標題為編輯所擬，原標題為「就烏拉圭飲恨的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex
Tags：
【跨域生態系系列專訪】驚豔循環想像力，展現新時代綠色成果典範
我們想讓你知道的是
為期四天、人氣爆棚的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，10月25日於松菸圓滿落幕。不僅有「循環展示、生活創新、淨零願景」三大亮點展區，更有「綠色永續」、「商模轉型」兩場集結重量級講師與企業分享的主題論壇，以前瞻理念結合精彩實務案例，展現新時代綠色成果典範！
漫步走進「樹光隧道」，蓬勃綠意向我們傾訴人類溫柔減碳的故事，穿越「循環之森」抵達「永續之樹」，枝葉上滿是對未來許下的美好盼望。
這是2022數位綠色雙轉型聯合成果展的「永續雲」展區，你可以在「循環展示區」驚嘆甘蔗、熟碳、咖啡渣等廢棄物，竟能回收再製成文具、鞋衣與器皿；看見玻璃、廢紙、稻穀以及海洋廢料，如何再生創造新價值。也能體驗「創新綠活區」的強效居家製肥機、廚餘養耕循環箱、回收廢紙製成的毛孩貓屋，甚至不銹鋼廢料製成的創意象棋。
互動參與寓教於樂，轉譯綠色行動新價值
在巧思下，「淨零願景區」還有互動式超萌動畫，搭配碳排放估算工具，讓大家掃QR碼就能輕鬆掌握自己過去一年的碳排量。除了努力拯救北極熊，也能學習九招減碳生活秘技，寓教於樂！
深度體驗三大亮點展區後，「綠色永續」專業論壇，也在國立臺灣科技大學郭財吉教授主持下，由經濟部中小企業處何晉滄處長揭開精彩序幕。台灣永續能源研究基金會簡又新董事長首先打頭陣，以資深永續大使之姿分享氣候變遷對產業的挑戰與機會；台灣綜合研究院李堅明副院長，進一步剖析我國低碳社會與企業綠色經濟實踐；最後讓循環經濟推動辦公室的呂穎彬督導、與三大亮點企業一同現身說法，印證綠色碳排發展趨勢與循環經濟的無限可能。
成功企業現身說法，串起產鏈生態新亮點
「我們是台灣第一家申請碳足跡的業者，期望成為產業的綠色亞洲典範。」深耕近40年，祥圃實業林陽山副總，公開旗下獲獎品牌「究好豬」的循環經濟成果。不同於國內農業原料多是進口，祥圃自己蓋農場、把關碳足跡，從前端就做節能生產，甚至做了牧場沼氣發電與太陽光電，取得綠建築標章。在冷鏈物流都嚴格把關下，不僅降低環境衝擊，也成為縮短「農場到餐桌」距離的整合者，最後甚至共享了整個農食鏈。「近年除降低一千兩百萬噸的碳排放量，祥圃也很注重動物福利，符合SDGs目標的保育及永續利用陸域生態系喔！」
而內部擁有永續發展委員會、組織架構堅強的美科實業，也是綠色大獎和台灣精品獎常勝軍。充滿熱忱的簡秀芬永續長指出，「我們屬於具公益體質的B型企業，目標是邁向循環淨零的頭皮養護生態系！」小到產品包材和原料控管、避免塑膠並選擇再生型態的填充料，大到定期評估合作供應鏈、鼓勵消費者到便利商店回收網購箱，美科除了以「Aromase艾瑪絲、juliArt覺亞」等零碳頭皮養護產品聞名，也是綠色經濟響應行動的實踐者。去年達成10%綠電、獲得亞洲第一支「搖籃到搖籃」認證後，亞馬遜網站還頒發「氣候友善品牌」，肯定他們B型價值鏈的成就。
另一方面，透過循環能源再利用、獲得經濟永續的漾拓集團，則以「出租照明」為大家做了別開生面的示範。鄭加新總裁指著客服QR碼分享，「我們的商業模式更在乎透過網路力量來服務，而非製造產品。」擅長為客戶減少廢棄量、協助以最低成本取得最適當的光源，漾拓透過「以租代買」把照明從製造業變成服務業，大膽貫徹單一材料、重複使用，在前端就極盡可能減少碳排量，甚至賦予勇於改變使用習慣的客戶「碳權利」。「做綠色永續企業，挑戰財務管理、資訊揭露、風險掌控能力等，要把這些當成機會，翻轉傳統社會經濟模式！」
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「綠色永續」專業論壇菁英齊聚，看見全球極端氣候和近年疫情，讓綠色永續行動刻不容緩，中小企業擁有高機動性與豐富量能，跨域協力，迎接挑戰，創造嶄新里程碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。