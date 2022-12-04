2022世界盃：輸喀麥隆兼傷兵，巴西正選後備質素差距大

人算不如天算

對韓國應該總比對葡萄牙好，所以沒有求敗之理。而且如果首名出線，相隔兩天就要在十六強上陣，盡遣副選上陣合情合理。如意算盤是以副選陣容拿下三分，為正選球員保留體加兼免他們要領黃牌。最好末段領先可以讓韋華頓（Weverton）把關，使全體二十六名球員都上陣。但最後的結果非常不理想。球輸了、Alex Telles受傷、艾達米列圖（Éder Militão）和般奴吉馬拉斯（Bruno Guimarães）均領黃牌。尤其是本身阿歷斯辛祖已受傷，現在連後備左後衛也要退下火線，會有怎樣的影響實難預料。瑞士沒有多進一球，真的是巴西的運氣。

正選後備差距比想像中大

留意意大利足球的巴西球迷希望Bremer入選已有一段時間，但他在最後一輪友賽始首獲徵召。而他亦獲得教練團信任入選世界盃大軍。但相對蒂亞哥施華，他的防守實在不夠主動，間接令巴西難以操控戰局。法賓奴不算踢得很差，但始終跟卡斯美路的水平是兩回事。Alex Telles防守不如阿歷斯辛祖專注，則是賽前眾所週知的事。加比爾耶穌（Gabriel Jesus）的活動範圍較李察利臣廣，本對他的串連攻勢的貢獻有期望。但他還是繼續四年前的頹勢。加比爾耶穌大概要慶幸柏祖後備上陣也不見突出，否則他自己的第一後備中鋒地位也可能保不住。

值得一提的是加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）。他應是這場賽事巴西表現最好的球員。但他在完成盤球/突破時的選擇，還是往往令人氣餒。

對十六強陣容的啟示

本身這仗的正選陣容，應都不是十六強的正選。可能的例有洛迪高。尼馬在星期一不可能任正選，所以今戰洛迪高繼續適應作尼馬替補的角色。但為了讓他有足夠體力應付十六強硬仗，泰迪（Tite）也在下半場初段換下了羅迪高。當然，如果丹尼路趕不及康復的話，艾達米列圖也會在星期一回任右後衛。而假如阿歷斯辛祖無法正選上陣，即使Alex Telles可以上陣，真的有可能以馬昆奴斯任左後衛。始終Alex Telles的防守能力難以予人對抗韓國側擊的決心。

最棘手的問題將會是卡斯美路的中場搭檔。已領黃牌的費特任正選，代表了般奴吉馬拉斯十六強正選上陣的機會頗大。但般奴吉馬拉斯今天卻踢得非常非常差。除了是能夠走到好的位置外，他無論是控球、傳送還是防守都與平日表現有極大差距。相反費特當然沒有般奴吉馬拉斯的用球能力，但他今仗的犯錯頻率遠比般奴吉馬拉斯低。似乎卡斯美路還是要跟盧卡斯柏昆達（Lucas Paqueta）。而如果盧卡斯柏昆達真的以中場姿態亮相，洛迪高任正選的機會大大提升。但其實代替尼馬的那個位置讓傳球能力較佳的愛華頓列比路（Éverton Ribeiro）試試，也未嘗不可。

（標題為編輯所擬，原標題為「就巴西不敵喀麥隆的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex