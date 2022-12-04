2022/12/04,
運動

2022世界盃：輸喀麥隆兼傷兵，巴西正選後備質素差距大

2022世界盃：輸喀麥隆兼傷兵，巴西正選後備質素差距大
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

巴西如意算盤是以副選陣容拿下三分，為正選球員保留體加兼免他們要領黃牌。但最後的結果非常不理想。球輸了，Alex Telles受傷，Éder Militão和Bruno Guimarães均領黃牌。

人算不如天算

對韓國應該總比對葡萄牙好，所以沒有求敗之理。而且如果首名出線，相隔兩天就要在十六強上陣，盡遣副選上陣合情合理。如意算盤是以副選陣容拿下三分，為正選球員保留體加兼免他們要領黃牌。最好末段領先可以讓韋華頓（Weverton）把關，使全體二十六名球員都上陣。但最後的結果非常不理想。球輸了、Alex Telles受傷、艾達米列圖（Éder Militão）和般奴吉馬拉斯（Bruno Guimarães）均領黃牌。尤其是本身阿歷斯辛祖已受傷，現在連後備左後衛也要退下火線，會有怎樣的影響實難預料。瑞士沒有多進一球，真的是巴西的運氣。

正選後備差距比想像中大

留意意大利足球的巴西球迷希望Bremer入選已有一段時間，但他在最後一輪友賽始首獲徵召。而他亦獲得教練團信任入選世界盃大軍。但相對蒂亞哥施華，他的防守實在不夠主動，間接令巴西難以操控戰局。法賓奴不算踢得很差，但始終跟卡斯美路的水平是兩回事。Alex Telles防守不如阿歷斯辛祖專注，則是賽前眾所週知的事。加比爾耶穌（Gabriel Jesus）的活動範圍較李察利臣廣，本對他的串連攻勢的貢獻有期望。但他還是繼續四年前的頹勢。加比爾耶穌大概要慶幸柏祖後備上陣也不見突出，否則他自己的第一後備中鋒地位也可能保不住。

值得一提的是加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）。他應是這場賽事巴西表現最好的球員。但他在完成盤球/突破時的選擇，還是往往令人氣餒。

對十六強陣容的啟示

本身這仗的正選陣容，應都不是十六強的正選。可能的例有洛迪高。尼馬在星期一不可能任正選，所以今戰洛迪高繼續適應作尼馬替補的角色。但為了讓他有足夠體力應付十六強硬仗，泰迪（Tite）也在下半場初段換下了羅迪高。當然，如果丹尼路趕不及康復的話，艾達米列圖也會在星期一回任右後衛。而假如阿歷斯辛祖無法正選上陣，即使Alex Telles可以上陣，真的有可能以馬昆奴斯任左後衛。始終Alex Telles的防守能力難以予人對抗韓國側擊的決心。

最棘手的問題將會是卡斯美路的中場搭檔。已領黃牌的費特任正選，代表了般奴吉馬拉斯十六強正選上陣的機會頗大。但般奴吉馬拉斯今天卻踢得非常非常差。除了是能夠走到好的位置外，他無論是控球、傳送還是防守都與平日表現有極大差距。相反費特當然沒有般奴吉馬拉斯的用球能力，但他今仗的犯錯頻率遠比般奴吉馬拉斯低。似乎卡斯美路還是要跟盧卡斯柏昆達（Lucas Paqueta）。而如果盧卡斯柏昆達真的以中場姿態亮相，洛迪高任正選的機會大大提升。但其實代替尼馬的那個位置讓傳球能力較佳的愛華頓列比路（Éverton Ribeiro）試試，也未嘗不可。

（標題為編輯所擬，原標題為「就巴西不敵喀麥隆的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。