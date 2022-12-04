【2022九合一選舉】民眾黨議員選得好嗎？從兩個地方比較看看

2022九合一選舉，台灣民眾黨（以下簡稱民眾黨）在議員選舉中，共推出86位議員參選人，最終有14位當選，當選人數是第三勢力政黨中最多。而時代力量在這次只選上6席，比上一屆少了10席。其他老牌第三勢力政黨，如台灣團結聯盟（台聯）跟親民黨則僅選上3席跟2席。

這是民眾黨第一次投入地方議員選舉，到底這樣的成績表現得如何呢？我們可以跟其他第三勢力首次投入議員選舉的成績比較看看。

以下選出3個政黨比較，分別是在2018年第一次投入議員選舉的時代力量，以及在2002年第一次競選議員的親民黨與台聯。

首先以當選率（當選人數/參選人數）來看，4個政黨中以2018年時代力量的當選率最高，達到40%，其次是2002年親民黨的33.5%。而民眾黨的當選率則是16.3%，是4個政黨中最低。

從當選席次比較，可能會低估政黨被支持的程度，因為落選者的得票數被忽略。所以，第二我們再從得票能力來比較這4個政黨的參選成績，以下使用「催票率」比較，公式是用得票數 ÷ 全部可以投票人口數。

結果來看，催票率最高的是2002年親民黨，當年在他們有推出候選人的選區中，共獲得82萬1002票，佔那些選區可投票人口數的6.82%。其次是2018年的時代力量，在有推出候選人的選區中，共獲得30萬8371票，佔選區可投票人口數的3.74%。

而民眾黨則是排行第三，催票率為3.43%，在有推出候選人的選區中，獲得45萬6627票。

從以上的數據比較來看，今（2022）年台灣民眾黨首次投入議員選舉的成績，跟其他政黨首次投入的成績相比，不算特別高，僅在催票率上高於台聯首次參選的成績。

當然，這樣的比較僅是從數據比較，更細微還需要討論政黨的屬性差異，當下社會與政治環境等等因素。

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核稿編輯：楊士範