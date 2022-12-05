TNL+ 2022/12/05,
中國

江澤民年輕時與中國國民黨的特殊淵源，讓他終身抱持著「第三次國共合作」的迷信

江澤民年輕時與中國國民黨的特殊淵源，讓他終身抱持著「第三次國共合作」的迷信
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

過去在中國大陸跟他一起參加青年救國會的是外省人，在青年軍第208師捕獲他又選擇放他一馬的也是外省人，導致江澤民在與本省籍的國民黨人交往時思考無法與時俱進。

正當「白紙運動」席捲中國之際，突然傳出中共前領導人江澤民以96歲高齡去世的消息。江澤民在本月初召開的20大會議上缺席，已經引起國內外人士的討論，再加上胡錦濤被強行架離會場的畫面傳出，各式各樣的陰謀論甚囂塵上。事實上關於江澤民去世的消息，早已傳遍網路超過10年之久，提到最想要他死的人是誰，法輪功信徒如果自稱第二，大概沒有人敢自稱第一。

由於在六四天安門事件爆發之際，當機立斷壓制了上海官方媒體不利於北京中央的傳聞，江澤民得以鞏固他總書記接班人的地位。不過他在取得了總書記、國家主席以及軍委主席大位並且大權獨攬之後，真正以霹靂手段全方位打壓的對象還是法輪功。也難怪等到習近平開始以鐵腕手段清洗江系人馬時，許多法輪功人士不只鼓掌叫好，還一度有了所謂「反江不反共」的說法。

對於以民進黨、李登輝為首的台灣本土勢力，江澤民同樣展現了不假辭色的態度。無論是1995年與1996年的兩次台海危機，還是1999年的「兩國論」風波中都展現出了極為強硬的態度。中共與美國之間幾次險些走上戰爭的衝突同樣發生在江澤民時代，比如1999年南斯拉夫大使館被炸，還有2001年的南海撞機事件都是如此。

身為中國共產黨、中華人民共和國以及中國人民解放軍「三位一體」的領袖，江澤民在強烈捍衛中共既有立場的同時，卻也總是以富有彈性的外交手腕著稱。他總是能在中共即將與美國走上偏鋒前把友好的氣氛拉回來，使雙方關心走上穩定。因為江澤民終究不是習近平，知道中共不具備與美國全面翻臉的條件。

所以江澤民不只確立了他任內對美友好的外交政策，也確保了他的這個政策延續到胡錦濤下台，甚至於習近平上台初期為止。江澤民在推動兩岸政策方面，同樣也是採取兩面手段，對以李登輝還有陳水扁為代表的本土派強硬，卻又與辜振甫、許歷農、梁肅戎以及郁慕明等外省深藍元老們關係良好，這一切可能與他本身的藍色出身有關。

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Photo Credit: AP / 達志影像

父親在汪政權工作？

江澤民與中國國民黨的關係，以他的年紀來看是始自對日抗戰時期，但是卻不是蔣介石而是汪精衛領導下的中國國民黨。因為江澤民並沒有到西南大後方參加抗戰的紀錄，而是進入南京國民政府統治下的揚州中學與中央大學就學，還學過一段時間的日語，他和中國國民黨的特殊淵源就是從這個時候開始的。

一直有傳聞指出，江澤民的生父江世俊擔任過南京國民政府宣傳部副部長，為林柏生的副手與胡蘭成的手下。然而這似乎只是出自於中國旅日學者楊中美的看法，目前尚無法得到可靠的史料證實。不過至少可以確定的是，江世俊並沒有參加任何抗日活動，而且江澤民在南京就讀中央大學期間確實是一位十分突出的政治青年。

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