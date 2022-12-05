TNL+ 2022/12/05,
美加

紐約市長開出年薪17萬美元招募「滅鼠主管」，為什麼鼠患在紐約市的文化與時代精神上佔有特殊地位？

紐約市長開出年薪17萬美元招募「滅鼠主管」，為什麼鼠患在紐約市的文化與時代精神上佔有特殊地位？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前尚不清楚有多少隻老鼠以紐約市為家，雖然人們可能常聽到「紐約的老鼠比市民還多」的都市傳說，但據美國統計學家奧爾巴赫（Jonathan Auerbach）於2014年所做的估算表明，生存於紐約市的老鼠應該約有200萬隻，明顯少於紐約的800多萬人口。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

你自認是滅鼠達人嗎？那美國紐約祭出百萬年薪所招聘的「滅鼠特派員」（Rat tsar）或許很適合你！

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，紐約市市長辦公室於2022年12月1日，公布了這項全名為「紐約市削減齧齒動物主任」職缺，一經錄取，年薪將介於12萬至17萬美元之間（約新台幣366萬元至519萬元／約港幣93萬元至132萬元）。

《英國廣播公司》（BBC）指出，滅鼠特派員的職責包含須找出能有效減少老鼠數量的策略、管理跨市鎮機構之間的滅鼠合作機制，更需要在前線實際指揮殲滅鼠患等任務。

「紐約的老鼠們絕對會厭惡這項職位！但在您勝任滅鼠特派主任的工作後，將會得到880萬名紐約市民、以及市府滅鼠團隊的共同支持，以此消弭老鼠的數量、提高歡境整潔度，達到預防疫病的效果。」該職位的招募說明如此描述。

須符合哪些資格，才有機會成為滅鼠特派主管？

美國《全國廣播公司商業頻道》表示，應聘者須擁有市鎮規劃、公共政策領域的大學學歷，並對消滅老鼠、害蟲有強烈的渴望，同時能做好自我管理以及具備嚴謹的研究態度，若有5至8年在地方政府工作、或相關行業的經驗將更為合適。

滅鼠特派主任的招募條件也提到：「理想的應徵者須展現出滅鼠工作的積極態度，且有些『嗜血』！在捕鼠的技術創新、數據收集、垃圾管理、肉品批發及屠宰、提高營運效率上，都能展現出優秀的成果。亦期待應徵者能以多元的視角，審視所有潛在的問題解決方案。」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。