紐約市長開出年薪17萬美元招募「滅鼠主管」，為什麼鼠患在紐約市的文化與時代精神上佔有特殊地位？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

你自認是滅鼠達人嗎？那美國紐約祭出百萬年薪所招聘的「滅鼠特派員」（Rat tsar）或許很適合你！

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，紐約市市長辦公室於2022年12月1日，公布了這項全名為「紐約市削減齧齒動物主任」職缺，一經錄取，年薪將介於12萬至17萬美元之間（約新台幣366萬元至519萬元／約港幣93萬元至132萬元）。

《英國廣播公司》（BBC）指出，滅鼠特派員的職責包含須找出能有效減少老鼠數量的策略、管理跨市鎮機構之間的滅鼠合作機制，更需要在前線實際指揮殲滅鼠患等任務。

「紐約的老鼠們絕對會厭惡這項職位！但在您勝任滅鼠特派主任的工作後，將會得到880萬名紐約市民、以及市府滅鼠團隊的共同支持，以此消弭老鼠的數量、提高歡境整潔度，達到預防疫病的效果。」該職位的招募說明如此描述。

須符合哪些資格，才有機會成為滅鼠特派主管？

美國《全國廣播公司商業頻道》表示，應聘者須擁有市鎮規劃、公共政策領域的大學學歷，並對消滅老鼠、害蟲有強烈的渴望，同時能做好自我管理以及具備嚴謹的研究態度，若有5至8年在地方政府工作、或相關行業的經驗將更為合適。

滅鼠特派主任的招募條件也提到：「理想的應徵者須展現出滅鼠工作的積極態度，且有些『嗜血』！在捕鼠的技術創新、數據收集、垃圾管理、肉品批發及屠宰、提高營運效率上，都能展現出優秀的成果。亦期待應徵者能以多元的視角，審視所有潛在的問題解決方案。」