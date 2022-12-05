印度學者分析「白紙運動」隨時可能餘燼復起，李明哲自由廣場聲援：讓更多人認清中國
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印度中國問題專家、尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）認為，在中共領導人習近平穩掌政權並控制國家恫嚇機器的情況下，這波「白紙運動」之火可能很快被撲滅，但從示威擴散至中國逾20座城市的情況來看，未來中國解封後，隨時可能以不同形式餘燼復起。
白紙運動遭壓制，印度學者：隨時可能餘燼復起
（中央社）因中國政府嚴苛COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封控政策而起的「白紙運動」，在中國多點開花。印度學者認為，即使民憤之火一時之間被中國政府撲熄，未來隨時可能餘燼復起。
印度中國問題專家、尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli），昨（4）日在印度《德干前鋒報》（Deccan Herald）發表文章說，「白紙運動」可被解讀為中國人民對中共新信條的挑戰，包括追隨「習核心」領導，以及以「習思想」為指引等。
謝鋼認為，在中共領導人習近平穩掌政權並控制國家恫嚇機器的情況下，這波「白紙運動」之火可能很快被撲滅，但從示威擴散至中國逾20座城市的情況來看，未來中國解封後，隨時可能以不同形式餘燼復起。
智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）3日在《組織者週刊》（Organiser Weekly）撰文說，「白紙運動」在中國多點開花，觀察點將是中共應對措施及習近平是否會結束封控。
但夏海娜認為，「清零」是習近平引以為傲的政策，儘管示威已衝擊到中共政權，習近平為免淪為「紙老虎」，非但不會鬆綁，反而會加大打壓力量，中國警方日前盤查民眾手機，許多示威者也逐一遭到清查，估計很快就會受到處分。
尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）在印度《週日衛報》（Sunday Guardian）表示，雖然「白紙運動」看似針對嚴苛的「動態清零」政策，但實則已延伸到政治層次，特別是自由與民主。
狄伯杰認為，由於中共掌握槍桿，「白紙運動」難以燎原，但中共若動武導致流血，形象必受重創。此外，示威群眾展現的明確政治意識，已播下「不服從」的種子，未來可能會陸續萌芽。
印度全國記者聯盟（NUJ）新聞與傳播學校校長克蘭迪（Vijay Kranti）同樣在《組織者週刊》撰文，指出中國的示威者甘冒上銬的風險發聲，這樣的勇氣是中國專家們過去很長一段時間難以想像的。
克蘭迪說，雖然習近平可以仿效1989年天安門事件，以坦克車鎮壓「白紙運動」，但現代中國年輕人已與當年不同，他們熟悉網路，只要一個按鍵就有可能把微弱的抗議聲化成雷鳴海嘯。
聲援白紙運動，李明哲：讓更多人認清中國
（中央社）〉昨天下午多個公民團體在自由廣場高舉A4白紙，支持中國白紙運動。曾被中國關押5年的李明哲到場聲援，他說聲援這項行動的最大的意義，是讓更多台灣人認清中國政府真實的現況。
世界各地近期陸續出現聲援中國白紙運動的行動，台灣也未缺席。
由A4 Revolution in Taiwan發起，台灣多個公民團體與個人響應的「白紙革命 A4 Revolution 和平抗議」下午在自由廣場舉行，強調對「中國人民抗議的立場表述與支持展現。」
李明哲到現場參與高舉白紙的行動並且發表短講。他說，「一刀切」對中國官方而言是最方便，但對人民影響最大的。只要執政者一聲令下，就把一個區封起來，封起來後也不用管人民的死活，官員只要管不出現疫情就好。「中國的法律是要保護執政者，並且實現執政者的意志。」
他說，今天大家站出來聲援中國人對中國政府的反抗，最大的意義是，透過聲援把中國政府的現狀告訴台灣人民，並讓台灣人民更認清這個狀況，並讓大家思考「我們願意生活在這樣的國家嗎？我們願意被這樣的政府管理嗎？」
李明哲呼籲，在聲援這項運動的同時，也應該把中國真實的情況傳達給身邊的朋友，以及更多的台灣人。
八九民運人士、對話中國智庫所長王丹雖未到場，仍以發言稿表示，這次運動最大的意義是把國家與社會的對立公開化了，以前的假象，以前對政府的擁護一夕之間破產了。
他說，中共會鎮壓，但更會積累「仇恨值」，而且火種已經種下。「當年六四我們就是33年不放棄的血海深仇。今天再鎮壓，會培養出第二個八九一代。另外，沒有經濟發展做支撐，鎮壓只會起反作用。或許一時壓下去，未來一定再爆發。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。