保守派批中國防疫鬆綁是「西方與資本家陰謀」，北京急轉彎重新恢復核酸檢測站
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中國一旦全面與病毒共存可能產生的死亡人數，《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，廣西疾控中心主任醫師卓家同11月發表論文指出，若以香港今年疫情發展推估，中國可能會有200萬人因疫死亡，總感染人數則可能激增至2.33億人以上。
中國防疫鬆綁，保守派批：西方與資本家陰謀
（中央社）中國防疫措施鬆綁，但保守派連日發動輿論攻勢反對解封，指防疫鬆綁是「西方和資本家陰謀」，稍一放鬆恐如「洪水滔天」。還主張政府要軍管核酸企業，進行「國有化改造」。
中國一旦比照世界各國與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒共存，可能造成的死亡人數除被保守派大作文章外，也受到中國各界注意。綜合學界評估，屆時中國因疫死亡人數恐在150萬至200萬人之譜。
香港《明報》報導，曾撰文將中國官方出手監管網企稱為「深刻的革命」引發爭議的李光滿，3日在毛左大本營「崑崙策網」發表文章，指冬季Omicron變種病毒傳播力極強，如今距春節不到2個月，加上春運因素，最容易引起社會混亂、醫療設施擁擠甚至崩潰。
李光滿說，中國社會對疫情出現過於樂觀的情緒，調整當前疫情防控政策要「慎之又慎」，稍一放鬆就可能如「洪水滔天」。此外，鑑於中國國內連續出現多起核酸檢驗結果作假事件，國家應對核酸企業「實施軍管，進行國有化改造」。
「崑崙策研究院」研究員尹國明更發文宣稱，「你以為放開之後，經濟就好轉了，生意就好做了？幼稚。放開之後，到處是感染的人群，誰會沒事冒著感染的威脅去下館子」？
北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木也撰文說，核酸檢測是「最後的屏障」，是當前疫情攻擊下中國「守住人民生命安全的底線」，「與供銷合作社是一個道理，它是對付資本進攻的最後屏障」。這條底線一旦破防，後果不堪設想。
深圳市南山區警員池哲經營的新浪微博帳號「深圳小天」也發文聲稱，指美國專家呼籲中國放開防疫，是想把他們的疫苗引入中國。「現在說要加強自我防護，戴口罩手套，已經在網上被罵了。不知道發展下去，會不會像美國前年一樣，戴口罩上街、坐地鐵被打呢」？
至於中國一旦全面與病毒共存可能產生的死亡人數，《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，廣西疾控中心主任醫師卓家同11月發表論文指出，若以香港今年疫情發展推估，中國可能會有200萬人因疫死亡，總感染人數則可能激增至2.33億人以上。
而由中國和美國研究人員5月在《自然醫學》（Nature Medicine）雜誌發表的文章指出，如果中國放棄「清零」政策，且不採取諸如加強疫苗接種和改善治療條件等措施，恐有超過150萬人因染疫而死亡。若能在疫苗接種方面有所突破，這一數字可望明顯減少。
撤除核酸檢測點引民怨，北京急轉彎重新恢復
（中央社）中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。
事實上，石家莊、廣州先前也因貿然撤除社會面核酸檢測點，引發民眾強烈抱怨。而北京市此舉則步入了上述兩地的後塵。
11月下旬以來，原本在北京遍布街頭的社會面核酸檢測站，不是關閉停業，就是縮短檢測時間。取而代之的是遷往各社區內、僅供在地居民檢測的非社會面檢測站，且縮短檢測時間，當時已引起不少上班族的抱怨。
約自12月1日起，僅存的社會面檢測站及不少社區檢測站不但也被關閉，不少空置的檢測亭更被機具吊離原址，一度成為中國網路的熱門梗圖。但這也讓許多北京人赫然發現，身旁15分鐘步行範圍內居然已經沒有一座核酸檢測亭。
許多北京民眾反映，2至3日這兩天，他們急著在市內尋找還開門的核酸檢測點。有人因此強行進入其他社區做核酸，與保全人員及居民發生衝突。許多人則是轉往別的行政區，湧向少數還開門的檢測點。更有人排隊超過了2小時，卻被告知檢測時間已過，留下大批錯愕且憤怒的向隅民眾。
北京民眾普遍指出，儘管公車、地鐵、醫院不再查驗核酸陰性證明，但眾多的如辦公樓、大型商場、一般商店、公園等地仍須查驗核酸陰性證明，驟然撤除核酸檢測站完全脫離實際，反而讓民眾對防疫鬆綁產生質疑。
在強大民怨下，北京各居委會昨晚至今早陸續通知住戶，原被撤除的核酸檢測點重新開放，同時撤消1週來設置在社區內的檢測點，排隊潮才告紓解。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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