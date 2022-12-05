保守派批中國防疫鬆綁是「西方與資本家陰謀」，北京急轉彎重新恢復核酸檢測站

中國防疫鬆綁，保守派批：西方與資本家陰謀

（中央社）中國防疫措施鬆綁，但保守派連日發動輿論攻勢反對解封，指防疫鬆綁是「西方和資本家陰謀」，稍一放鬆恐如「洪水滔天」。還主張政府要軍管核酸企業，進行「國有化改造」。

中國一旦比照世界各國與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒共存，可能造成的死亡人數除被保守派大作文章外，也受到中國各界注意。綜合學界評估，屆時中國因疫死亡人數恐在150萬至200萬人之譜。

香港《明報》報導，曾撰文將中國官方出手監管網企稱為「深刻的革命」引發爭議的李光滿，3日在毛左大本營「崑崙策網」發表文章，指冬季Omicron變種病毒傳播力極強，如今距春節不到2個月，加上春運因素，最容易引起社會混亂、醫療設施擁擠甚至崩潰。

李光滿說，中國社會對疫情出現過於樂觀的情緒，調整當前疫情防控政策要「慎之又慎」，稍一放鬆就可能如「洪水滔天」。此外，鑑於中國國內連續出現多起核酸檢驗結果作假事件，國家應對核酸企業「實施軍管，進行國有化改造」。

「崑崙策研究院」研究員尹國明更發文宣稱，「你以為放開之後，經濟就好轉了，生意就好做了？幼稚。放開之後，到處是感染的人群，誰會沒事冒著感染的威脅去下館子」？

北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木也撰文說，核酸檢測是「最後的屏障」，是當前疫情攻擊下中國「守住人民生命安全的底線」，「與供銷合作社是一個道理，它是對付資本進攻的最後屏障」。這條底線一旦破防，後果不堪設想。

深圳市南山區警員池哲經營的新浪微博帳號「深圳小天」也發文聲稱，指美國專家呼籲中國放開防疫，是想把他們的疫苗引入中國。「現在說要加強自我防護，戴口罩手套，已經在網上被罵了。不知道發展下去，會不會像美國前年一樣，戴口罩上街、坐地鐵被打呢」？

至於中國一旦全面與病毒共存可能產生的死亡人數，《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，廣西疾控中心主任醫師卓家同11月發表論文指出，若以香港今年疫情發展推估，中國可能會有200萬人因疫死亡，總感染人數則可能激增至2.33億人以上。

而由中國和美國研究人員5月在《自然醫學》（Nature Medicine）雜誌發表的文章指出，如果中國放棄「清零」政策，且不採取諸如加強疫苗接種和改善治療條件等措施，恐有超過150萬人因染疫而死亡。若能在疫苗接種方面有所突破，這一數字可望明顯減少。

Photo Credit: 中央社 中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，4日起又迅速恢復以平息民怨。但原本設在社區內的檢測站則告撤消。圖為北京市東城區一處小區內的核酸檢測站日前排隊的高空俯瞰場景。中央社記者邱國強北京攝 111年12月4日

撤除核酸檢測點引民怨，北京急轉彎重新恢復

（中央社）中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。

事實上，石家莊、廣州先前也因貿然撤除社會面核酸檢測點，引發民眾強烈抱怨。而北京市此舉則步入了上述兩地的後塵。

11月下旬以來，原本在北京遍布街頭的社會面核酸檢測站，不是關閉停業，就是縮短檢測時間。取而代之的是遷往各社區內、僅供在地居民檢測的非社會面檢測站，且縮短檢測時間，當時已引起不少上班族的抱怨。

約自12月1日起，僅存的社會面檢測站及不少社區檢測站不但也被關閉，不少空置的檢測亭更被機具吊離原址，一度成為中國網路的熱門梗圖。但這也讓許多北京人赫然發現，身旁15分鐘步行範圍內居然已經沒有一座核酸檢測亭。

許多北京民眾反映，2至3日這兩天，他們急著在市內尋找還開門的核酸檢測點。有人因此強行進入其他社區做核酸，與保全人員及居民發生衝突。許多人則是轉往別的行政區，湧向少數還開門的檢測點。更有人排隊超過了2小時，卻被告知檢測時間已過，留下大批錯愕且憤怒的向隅民眾。

北京民眾普遍指出，儘管公車、地鐵、醫院不再查驗核酸陰性證明，但眾多的如辦公樓、大型商場、一般商店、公園等地仍須查驗核酸陰性證明，驟然撤除核酸檢測站完全脫離實際，反而讓民眾對防疫鬆綁產生質疑。

在強大民怨下，北京各居委會昨晚至今早陸續通知住戶，原被撤除的核酸檢測點重新開放，同時撤消1週來設置在社區內的檢測點，排隊潮才告紓解。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀