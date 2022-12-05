2022/12/05,
中東

伊朗為平息艾米尼之死抗爭承諾檢討頭巾法，媒體報導「道德警察已廢除」但官方未證實

伊朗為平息艾米尼之死抗爭承諾檢討頭巾法，媒體報導「道德警察已廢除」但官方未證實
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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伊朗努力平息兩個多月來與服裝要求相關的抗爭之際，昨（4）日表示，正在審查1條有數十年歷史、要求女性遮蓋頭部的法律。伊朗媒體昨天報導，在人民抗議2個多月後，伊朗已廢除道德警察。但真正領導道德警察的內政部，至今仍未確認廢除道德警察的消息。

艾米尼之死引發抗爭後，伊朗將檢討頭巾法

（中央社）伊朗努力平息兩個多月來與服裝要求相關的抗爭之際，昨（4）日表示，正在審查1條有數十年歷史、要求女性遮蓋頭部的法律。

《法新社》報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌藐視伊斯蘭教法而被道德警察逮捕，並於9月16日死亡後，抗議活動席捲伊朗。

示威者焚燒頭巾，高喊反政府口號。艾米尼去世後，越來越多女性不再戴頭巾，尤其是在德黑蘭時尚的北部地區。

伊朗總檢察長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，「國會和司法部門都在研究」是否需要修改法律。

半官方媒體《伊朗學生通訊社》（ISNA）報導，蒙塔茲瑞並未具體說明這兩個主要掌握在保守派手中的機構，可以修改法律的哪些內容。

蒙塔茲瑞說，審查小組11月30日與國會的文化委員會見面，「1、2週內就會看到結果」。

伊斯蘭革命4年後，1983年4月，伊朗婦女戴頭巾成為強制規定。在1個保守派堅持認為應該強制戴頭巾，改革派則希望把選擇權留給個人的國家，這仍是高度敏感的問題。

今（2022）年7月，極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲動員「所有國家機構執行頭巾法」，但許多女性繼續違反規定。

9月，伊朗主要改革派政黨呼籲廢除強制性頭巾法。

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艾米尼之死引發2個多月抗議，傳廢除道德警察

（中央社）伊朗媒體昨天報導，在人民抗議2個多月後，伊朗已廢除道德警察。這波抗議起因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被控違反國內嚴格的女性服裝規定，遭道德警察逮捕後身亡。

《法新社》報導，22歲的艾米尼在首都德黑蘭被捕後，於3天後的9月16日過世。此後女性主導的抗議潮席捲伊朗各地，當局則把抗議貼上「暴動」標籤。

根據《伊朗學生通訊社》，檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，「道德警察跟司法無關」且已遭廢除。

《伊朗學生通訊社》指出，蒙塔茲瑞在一場宗教會議上，被與會者問到「為何道德警察停止運作」，作出上述回覆。

《香港01》報導，不過，伊朗官媒其後指，蒙塔茲瑞並非道德警察的領導人，而真正領導道德警察的內政部，至今仍未確認廢除道德警察的消息。

道德警察正式名稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad），成立於前強硬派總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）任內，目的是「傳揚端莊和希賈布（hijab，女子頭巾）文化」，並於2006年開始巡邏。

蒙塔茲瑞昨天表示，「國會和司法部門都在研究」是否需要修改女子必須穿戴頭巾的法律。

總統萊希（Ebrahim Raisi）前天表示，伊朗的共和制與伊斯蘭教基本原則載明於憲法中，但實施憲法的方式可以彈性。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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