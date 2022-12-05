中英黃金時代變調縮影：倫敦區議會否決中國「超級使館」建案
我們想讓你知道的是
定居塔村區多年的世界維吾爾代表大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）曾說，難以接受倫敦塔橋（Tower Bridge）旁將矗立中國為自己打造的宮殿堡壘。有鑑於中國人權紀錄惡劣，今年初幾位區議員曾提議，將圍繞中國新使館區預定地的道路改名為「天安門廣場」、「維吾爾廣場」、「香港之路」、「西藏之丘」。
文：陳韻聿（中央社駐倫敦特派員）
中國計劃在遊客如織的歷史名勝「倫敦塔」一帶興建在歐洲規模數一數二的使館區，近日遭倫敦區議會否決，理由包括「考量民眾安全」。中國取得相關土地的過程反映英中關係曾被熱情炒作的「黃金時代」，如今或許已成只堪懷念的「流金歲月」。
就在金融專業人士出身的首相蘇納克（Rishi Sunak）宣告與中國關係的「黃金時代」已逝、中國對英國的價值觀和利益構成「體制性挑戰」後不久，倫敦市塔村區議會（Tower Hamlets Council）12月1日晚間無異議否決中國新大使館建設申請案。
區議會一位發言人說明，否決的理由包括建案恐衝擊社區居民和遊客安全、影響歷史古蹟維護、導致周邊交通進一步惡化。
不過，這位發言人說，區議會否決不意味結案，申請案後續將交由倫敦市政府審議。
另一方面，根據地方發展、住房及社區部（DLUHC）官員11月28日對國會書面詢問所作答覆，DLUHC正考慮應民眾要求，將申請案收回中央層級審查。相關審議過程可長達逾一年。
無論英方最終裁決為何，中國「超級使館」建案可謂英中關係近年演變的縮影。
自19世紀70年代中國（當時為清廷）向英國派駐使節以來，即以西倫敦市中心波特蘭坊（Portland Place）為基地。由於現址無法滿足使用需求，2018年，中國買下位於東倫敦、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）的英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），進帳近2萬2000平方公尺土地。
根據地方政府收到的建案申請書，中國計劃在此建造「英國境內規模最大的使館」，以及文化交流中心、地下停車場、可容納至少200名人員的宿舍等。
皇家鑄幣廠舊址位處倫敦塔歷史文化保護區，中國將如何處理名列二級古蹟（相當於三級制的三級古蹟）的地上建物引發各界關切。根據申請書，中方打算修復翻新以及「局部拆除與改建」並進。
值得玩味的是，申請書提到「執行建案評估時，哪一個或哪一些國家將使用此地點不屬於必須考量的重要因素。」
但周邊居民等利害相關人顯然不同意這說法。
自2020年法定公共諮商程序啟動以來，地方政府至今年12月1日總計接獲58件抗議和意見表達書。
根據公開正式文件，各方反對建案的理由包括大使館可能成為恐怖攻擊目標或祕密警察站、監視攝影系統數量大增將妨礙隱私、抗議活動恐衝擊周邊區域、曼徹斯特總領事館和平示威民眾遭暴力攻擊的事件可能重演、中國對待其他國家的方式和人權紀錄引發疑慮、電話和網路恐遭監聽、周邊不動產市值恐下降，以及更直白的「申請方是哪一個國家很重要」。
有鑑於中國人權紀錄惡劣，今年初幾位區議員曾提議，將圍繞中國新使館區預定地的道路改名為「天安門廣場」、「維吾爾廣場」、「香港之路」、「西藏之丘」。
塔村區正好也是大倫敦都會區穆斯林人口比例最高的兩個行政區之一，2018年的最新官方數據是占行政區總人口約4成。
定居塔村區多年的世界維吾爾代表大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）曾說，難以接受倫敦塔橋（Tower Bridge）旁將矗立中國為自己打造的宮殿堡壘。
大力反對中國使館建案的區議員高茲（Peter Golds）直言：「你能想像法國政府在緊鄰巴黎凱旋門的地點允許建造巨型大使館嗎？」
高茲的質問凸顯作為地主國，英國恐怕也得檢視自身或許不太光彩的面向。
王室可謂英國「軟實力」重要元素，但或許實力「有價」才是它真正「無價」之處？
英國皇家財產局（Crown Estate）負責管理名義上由君主持有的公共地產物業。皇家鑄幣廠舊址及部分周邊土地、合稱Royal Mint Court的街區在2010年以前由英國君主持有永久地權。1980年代，當時英國君主、今年9月逝世的女王伊莉莎白二世允許在此街區為護理師、警員等「關鍵基礎人員」興建社會住宅，總計100餘戶。女王成為這些人的地主。
2010年，皇家財產局出售街區土地，買主是英國不動產投資開發公司Delancey。2018年，Delancey將土地轉售中國政府。
也就是說，身為地主，中方現在對街區居民擁有與過去英國君主一樣的權利，有權規範居民如何使用地上物，包括要求不得在窗戶懸掛特定物品，並自由運用緊鄰居民住房的土地。
19世紀清廷按照與列強簽署的「不平等條約」，向英國繳納賠款，部分銀元流入皇家鑄幣廠。時序來到21世紀，「列強」陣容已有顯著改變。
居民不滿，無論是2010年或2018年的交易案，他們實際上都被矇在鼓裡，如今更被迫透過多方陳情、訴求、發動抗議，螳臂當車力抗強權中國以及傾向讓建案過關的都市建設官員。
根據社區居民協會的說法，在今年12月1日區議會初步擋下建案前，中央政府官員對居民要求出面協助與中方斡旋反應冷淡，民眾彷彿成了遭連帶出售的「地上物」。這逼得他們之前上書國王查爾斯三世（King Charles III），懇請他保護「忠誠的子民」。
讓居民感到被出賣的故事背後，有兩位交情匪淺的公眾人物：前首相強森（Boris Johnson）以及拜強森之賜於2020年獲封終身貴族爵位（life peerage，不得繼承）的李斯特（Edward Lister）。
Tags：
【跨域生態系系列專訪】喚醒海上冒險魂，體驗經濟成功吸客
我們想讓你知道的是
亞果遊艇為客人印下「就像自己的家」品牌記憶點，串聯起前端製造業、後端滿足顧客體驗的各種服務，打造出一個會員經濟的生態圈。
在體驗經濟時代，一家想要提供「顧客驚喜」的企業不會再追問消費者「我們做得如何」或是「您還需要什麼」，關鍵問題是「您記得什麼」。從平價路線到高端市場皆然。
這不是知名企管學者或產業領袖的名言，而是海上休閒俱樂部亞果遊艇集團從會員客戶反饋得到的啟發；而且從中領悟到，若想為每一趟旅程中創造豐富的記憶點，以它為基石者的生態圈就要積極打造動態跨域合作的模式，把任何有能力提供服務的廠商都拉進來成為利基者，一起滿足顧客感覺自己花錢買到獨家體驗的專屬感。
好比2019年成立的微醺水岸餐酒館就是一例。老闆王紹棋回憶：「我原先是會員，有一次搭船出海，回到碼頭後發現沒有一間相對應的餐廳，可以讓我們稍微沉澱一下出遊心情，喝一杯再回家，覺得有點可惜。」沒想到，他原本只是打算向亞果董事長侯佑霖建議，「聊著聊著就被說服開了這家店。」
亞果遊艇副總經理王昱茗聞言笑著補充，會員服務是一門頗具挑戰性的領域，加上遊艇休閒產業在台灣算是剛起步，「前幾年我們都是拜託有熱情、有想法的會員加入成為利基夥伴，再靠『會員揪會員』互相串連，才一步步打造出這個生態圈。」
王昱茗拆解生態圈運作：每位會員獲配一名遊艇秘書，根據出船天數、乘客人數、飲食喜好等打點細節：在運作平台上連結租賃夥伴（亞果、亞澎遊艇開發公司）網頁，預約指定日期出任務的特定型號遊艇與船長；遵照會員指示洽接餐飲提供商（微醺、周氏蝦捲等）提供餐飲；聯絡管家服務（錚儀遊艇）派員服務。
這只是套裝產品的制式流程，倘若會員自訂長天數行程，附帶指定休閒項目，專屬客製的程度大增，秘書就得使出渾身解數，尋找熟悉指定區域海象的釣魚或浮潛教練（PDIM國際潛水中心）規劃行程；安排悅椿軒師傅提供明星級SPA；預約指定私廚隨船服務等。
新路線初體驗，帶會員搭遊艇跳島
亞果的服務有多到位？王昱茗舉例證明死忠會員買單：一位平日總是繃緊神經的上市企業老闆難得偷閒，請遊艇秘書安排一趟五天四夜的無人島海釣之旅。他在旅程中不僅徹底放鬆身心、造訪幾處秘境，還與島上的隱藏版料理達人共享晚餐。回到陸地一見到王昱茗便直呼：「明年要再玩一次！」
正由於會員的反應出奇正面，亞果醒悟，原來象徵挑戰的行程會觸發會員的冒險魂，無人島上看似克難的餐點像是另類的無菜單料理，這些與日常生活的反差體驗毋寧是客戶嚮往自由的寫照。
從那次起，亞果就認真開發新路線，發想從潛水、露營、燒烤、賞仙人掌到騎電動自行車環島等可能性，同時也把有意願加入的離島業者都拉進生態系中，為所有玩家描繪「一島一飯店」的大夢。
至今澎湖南方四島：東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼和西嶼坪嶼，已經成為國內旅遊市場的熱門產品，再納入原有景點海洋國家公園，外加生態浮潛與立式划槳體驗行程，光是在東吉嶼就可以開出三間民宿。
乍看之下，亞果意外闢出一條藍海路線，並引領同業跟隨；但事實上，這家成立才八年的新創企業，打從成立那天起所做的許多決策，幾乎都是第一次。畢竟在台灣，金字塔客群賞玩的「精品」不外乎名車、名錶、品酒等；儘管很多人都知道遊艇是我們的冠軍產業代表，卻甚少想到這也是「頂級精品」。
根據2021年國際遊艇期刊《ShowBoats International》統計，台灣是亞洲第一、世界第四的遊艇製造大國，但是和其他產品一樣，90％都外銷。王昱茗分析：「一來是我們對海洋懷抱敬畏心態，二來是長期海禁2014年才解除。（編按：戒嚴時期，不僅許多海岸被劃為軍事禁區，連搭船賞鯨都必須「報關」，形同出國。）主觀、客觀來說，貴為精品的遊艇因此從未出現在鑑賞之列。
自力經營效益低，「揪團」打造生態系
只是從無到有打造一門陌生產業的衝動，從何而來？答案是創辦人侯佑霖從小坐上舢舨出海釣魚的懷舊童年。2008年金融海嘯過後，他接觸遊艇產業才發現，從出海、停泊到維修處處卡關，於是動念創業，2014年與製造商嘉鴻集團執行長呂佳揚成立亞果遊艇會。
侯佑霖勤走海外觀摩，也摸索出心得：國外的遊艇自有率很高，因此俱樂部僅提供交誼、停泊與代租功能，但是他既沒有客戶基礎，也沒有廣大腹地，更別提衛星廠商，因此決定一條龍的經營型態，一口氣包下入會、停泊、買賣、維修以及後端餐飲所有環節。
亞果預設的自力經營方程式是先籌到資金打造基礎建設，然後招收會員，繼而透過滾人脈招攬更多會員，再將不斷成長的入會費投入擴充服務，由此慢慢壯大。以商業模式來看，確實是形成會員經濟的架構，但可想而知，「一個人的武林」有多燒錢，更可能效益不彰。
舉例來說，一開始亞果沒預想到智慧化的必要性，但成長到一定規模後發現，整體服務太偏重「工人智慧」，從安排行程、搭船出海到訂餐都是獨立環節，對客戶來說效率低下，對內部作業來說則是容易發生爭端，尤其旺季需求高漲，同一艘遊艇的黃金時段競爭激烈，反造成管理困擾。
起初幾年亞果就這樣邊做、邊學、邊錯撐過來，但侯佑霖自知不是長久之計。改變的契機出現在2018年。他從呂佳揚口中得知，聚焦產業營運模式與聚落發展的金屬工業研究發展中心正在尋找合作夥伴，帶著「向專家學系統化管理know-how的」期待，主動找上金屬工業研究發展中心為亞果體檢、轉型。
第一步：手把手帶顧客親近海
在為期兩年的專案計畫期間，專案經理蔡宗憲規劃「轉骨三階段」，目標是建立一個以會員經濟的生態圈。
首先，讓潛在客戶感受、親近到信任海。即使台灣四面環海，但一般人往海邊跑，最多就是衝浪、浮潛之類的近岸活動。只是，一開始就載著客戶往遠海出航似乎太冒險，於是先定調由海邊娛樂做起，除了吸客力強大的煙火秀，也提供試乘體驗，搭著遊艇在港內吹風、看夕照。
接著是規劃小團行程，普遍的活動是浮潛，更刺激的選項就是騎水上摩托車，主要是養大客戶的膽子，不再視海為畏途；但更重要的是這個階段隱藏一套自然的淘選機制：每次活動難度都升高一些，最終留下來就是意願堅定的玩家，他們正是目標客群。
亞果的養客之道是手把手教學，延攬海軍資深的退伍士官長，熟悉海上氣候、暗礁、潮汐等所有情況，由他們帶領客戶完成取得輕型到大型動力船艇駕駛證照的訓練課程；除了國內考試，也幫助安排國際考試。慢慢的，當他們從業餘變成專業，自然就會喜歡、愛上海。這是第一步。
第二步：提供充足後援，讓顧客懂得玩海
接著，讓目標客戶學會玩海。好比前述澎湖南方四島的路線，此外，也把台灣周遭的離島都納入規劃，而且常常一去就是七天、十天。對亞果來說，這一步的挑戰很大，因為時間拉長，服務的供應鏈就複雜，吃喝玩樂各個面向無縫接軌的難度大增。
侯佑霖再次發揮創業精神，遊說會員客戶變夥伴，如同前述原本接掌家族汽車零配件事業的王紹棋就是其一。
「安平夕照是台灣八景之一，好好利用的話就不只是做一門local生意，也很有機會國際化。」王紹棋強調，「規劃微醺之初就把『以景佐餐』當作主軸，做出一家由內到外都可以看到漂亮海域的餐廳。」如今，濱海第一排的名號已經打響，來打卡美景的遊客如織。
另一家跟著亞果征戰台南安平碼頭服務的業者，是來自澎湖的吹吹風精品咖啡館，一樣是打出落地窗看海景的訴求。雖說吹吹風和微醺一樣主要是都以服務會員為主，但店長林映儒坦承散客更多，都是抱著衝一波網美店的好奇心來踩點。
蔡宗憲補充，第二階段的目標就是帶進吹吹風、微醺和更多衛星支援夥伴，逐步建立完整的服務歷程和內容，算是整套遊艇服務生態圈專案的重心。
整個生態圈以亞果為中心，往前端串接製造業，為它們的船艇提供出海口；往後端則是在滿足客戶體驗的前提下，從行前訂船、排程、備料、接送，到船上供餐、娛樂、清潔，再到上岸後領隊與裝備等，跨域連結衛星廠商。
想打穩重點工程的基礎，數位管理是關鍵，在這個智慧型手機就是行動辦公室的年代尤然。圍繞生態系概念規劃管理平台，對外除了與衛星廠商多向溝通，也包括船體檢修、保險與驗證程序；向政府機關呈報載客資訊、檢疫結果；對內是標準化作業流程、員工訓練與會員聯繫等。
第三步：顧客專業化，客製秘境行程
最後一個階段是放手讓會員客戶主動提案。正如所有專業玩家一樣，一旦會員上癮，往往會走向探險秘境或蒐集私房景點的客製路線．不僅會主動設計行程、指定餐飲內容，還會規劃船上、船下活動。到了這一步，亞果其實相對淡出，可能只需負責聯絡船長與水手。
倒不是說亞果就沒戲可唱，反而是更有餘裕經營新客群。精品旅遊的特色之一就是客群相對封閉、同質化高，「口碑效應」在這個圈子裡是重要的催化劑。從個別會員第一次接觸遊艇，然後開始分享、揪團，到最後買船當成另類私人招待所，這一道動態的線性發展很可能始自每一名初體驗的潛在客戶身上。
亞果成立前五年從一條龍轉型建構生態圈，加上新產業的風險嚇退銀行金主，王昱茗坦承，好幾回資金幾乎燒到見底。但是商界潛規則就是危機催生轉機：2019年11月二度改造商業模式，現任總經理張慶祥接位，亞果在短短兩個月內轉虧為盈。他只做兩大重要改變：原有產品、行銷策略重新定位。
大體上，亞果一貫強打品牌，但是十之八九都會聯想成遊艇專賣商，打不中目標客層，因此張慶祥重新定位，著重亞果遊艇會「會員制」，賣點是從會員管理的互動中琢磨出私密感、獨有感與尊榮感的體驗。
至於行銷策略則是從原本報紙、雜誌等傳統管道，增加數位社群平台。實際手段是打出限時銷售的飢餓行銷：把入會費門檻逐年上調。單單是「年底漲價」四個字就讓亞果當年度轉虧為盈，而且至今連續三年營收成長率都是50％起跳。
用人情味的服務，讓頂級客戶黏緊緊
若看會員數，以2019年12月為分水嶺，截至2022年6月，會員從326位成長至超過900 位，平均一年增加150位左右；會員費門檻陸續調漲至180萬元，而且是最低門檻！目前頂峰等級會員費1000萬元，有三張。預計2023 年位於台南的第二期1600坪會所啟用後拉到250萬元。
「用最精緻商品和最細膩服務，取悅最頂級客戶，博得最大商機。」這是歐洲管理顧問公司羅蘭貝格（Roland Berger）訂定的贏家方程式，套在亞果與夥伴共營的遊艇生態圈也適用。最精緻商品或許可以砸錢堆砌出來，但最細膩服務卻沒有制式的標準答案，在台南安平碼頭，業者一致的共識就是「人情味」。
既是會員、也是業者的王紹棋觀察：「在台南，服務這件事真的是在地化，客人喜歡你把他當朋友。」王昱茗有同感：「老實說，如果要以高端的細膩服務來講，亞果還有很多要學。」但是他們都認同，提升整體服務的同時，為客人印下「這裡就像自己的家」品牌記憶點，他們的價值就是在這裡被創造出來。
多元觀點：投入新興產業生態系，仰賴主事者決心
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
台灣是全世界第四大遊艇製造國，但後端的服務市場卻是陌生產業。雖說長期以來政府與民間都不曾刻意推動、形塑這門產業，但是從無到有打造生態系不必然得從零開始。
首先，「服務」的本質就是以顧客需求出發，擬定架構的思維便是以從生產鏈中選定基石者為核心，集結一批可以滿足顧客需求的相關廠商，彼此間既可獨立運作，也可互相補強，而且全體對提供的服務、市場的商機懷抱一致想望，就足以創建一個價值核心型的企業生態圈。設定亞果為基石者的思考點在於，遊艇本身就是一處可以讓顧客以自然、無痛的方式轉換場全新服務的解決方案。
亞果是一座連結多方的數位平台，關鍵任務在於行銷品牌、管理會員，但終極目標是B2C2B，亦即由上而下管理與由下而上客製並行。在往後，導入大數據技術是成功關鍵，在客戶端圈粉、追蹤並精準行銷，在供應端則是循線壯大產業聚落與脈絡。
不過，休閒娛樂產業是一門體驗驅動（experience-driven）的領域，整個生態系會反映生命週期的概念，時時動態演化。生態圈也有可能因應市場變化而世代交替，基石者與利基者的角色互換或取代，也可能是其中的利基者衍生出其他不同屬性的生態圈，進而繁榮壯大。
最後要強調的是，新興產業中的基石者與利基者都必須體認，核心管理階層不僅是支持，更要親身參與，推動並形塑生態圈。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。