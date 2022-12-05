《德國之聲》專訪「李老師不是你老師」：真正偉大的是敢站在街上的這些人，我只是被歷史選中的記錄者

文：劉文

走紅是一件非常危險的事，但是我很感動

記者：我8月份的時候和你聊過一次，那個時候你大概才5萬粉絲，現在已經80萬了，這種突然「走紅」的感覺是什麼樣的呢？

李老師：其實沒什麼感覺，我覺得這是一件非常危險的事。因為這些粉絲無法對我換來一種直接的收益，因為他們是為了我報導的新聞來的，他們不是為了我這個人來的。就是對我來說，有多少人看是一樣的。但是我也很感動吧，有這麼多的人，他們會去關注中國所發生的事情。

記者：粉絲數量的激增給你帶來的是什麼呢？名聲？或者是負擔？

李老師：現階段還是負擔比較多吧，名聲的話，總不能真當網紅吧，開個YouTube頻道隨便說些。這個不可能。

記者：粉絲多了，也給你帶來了一些麻煩吧。我已經看到方舟子在質疑你，未來也可能有更多的人會質疑你，你準備好了嗎？

李老師：我其實就不準備去回應這個事情，因為我覺得這個沒什麼好說的。你總不能真的為了證實什麼事情，就把自己暴露、剖開。我覺得沒必要，而且本身大家來我這裡是看新聞的嘛。如果我可以把新聞完整地播出來，這個就夠了。就不論說我是一個什麼樣的人，或者我做了什麼事情，只要我把新聞播出來的話，對於觀眾來說就夠了。其實我所困擾的到不是這些。

父母被警察找上門，但仍然會堅持發聲

記者：那特別困擾你的是什麼因素呢？

李老師：是我的父母今天被找了，他們有幾個警察，據說是公安局的局長。他們來我家，找到我的父母，其實主要是想弄清楚我發這些稿有沒有收錢，以及別人給我投稿，我有沒有給他們錢。另一個就是他們想知道我到底是一個人還是一個團隊。就是這樣的一些問題。然後就是說我可以回去報效祖國，不應該發這些陰暗的。

記者：那你父母目前對你發這些投稿持什麼樣的態度呢？

李老師：他們不知道我在幹什麼。他們對這些完全不知情，不知道我最近在做什麼事情。甚至說他們不知道我在「鍵政」、我在接受採訪。然後他們知道這件事以後，也是非常擔心我的安全，非常害怕我的生命安全受到影響。所以他們也是比較希望我不要繼續去發推特。然後就是今天下午，我只要一發推特，他們就會給我家打電話，然後警察就會過來。他們第一次找我父母是在27號。今天已經來了我家兩次。

記者：那你有沒有考慮過先暫停發推特，先緩一緩？

李老師：這個可能緩不了吧。我更擔心的是我閉嘴了，我這個人就消失了。我必須要保證我能說話。所以就是從我的角度來說的話，我還是會想辦法堅持一下。

放棄休息堅持工作，練就鑑別真偽的經驗

記者：8月份我們聊的時候，你主要替國內被封控的學生發聲。現在你推特的關注度有了很大的提升。那你是從什麼時候開始接到大量的投稿的呢？

李老師：應該是從富士康開始的，因為富士康發生的事情是大而激烈的，大家的注意力都集中在這個上面。

記者：你每天花多少時間整理投稿？

李老師：這幾天的話，我每天早上9點開始，然後到晚上12點結束。這是很輕鬆的了。最忙的、遊行最激烈的時候，我只能睡3個小時、5個小時這樣。休息不好，一邊頭疼一邊堅持。

Photo Credit: AP / 達志影像

記者：在不斷收集投稿的過程中，你慢慢有沒有總結出如何判斷投稿的真偽？

李老師：判斷投稿的真偽其實不是很難，因為一件事情發生的時候，周圍的鏡頭或者影片都是圍繞這件事情展開的，比如說同一個建築物、同一群人、同一個主體，你可以從不同角度可以看見，那你輕易就可以證明這件事是否真實發生。比如在烏魯木齊路的時候，你看到非常多關於烏魯木齊路的影片，那麼就足以證實這件事是真實發生的。在這種情況下，你就可以大膽地發布。有些影片是獨立的，這些建築你沒有見過，那麼就是假的，或者至少就不是此刻的烏魯木齊路。我覺得這是一個經驗的問題，也是要感謝所有投稿者們他們幫我去驗證這些消息。

記者：篩選投稿有沒有一定的流程呢？哪條發布，哪些不發布，是怎麼決定的？

李老師：這個是這樣，如果說很多的事情一起湧進來的話，肯定會選擇比較重要的事情發。大部分時候，其實不是很需要篩選。因為投稿也不僅僅是新聞，或者說不僅僅是當時的事情。同時還夾雜了很多其他的內容。你一眼看過去，十幾條裡面可能兩、三條是可以投稿的，那你把這兩、三條拿出來發就可以了，沒有想像的那麼複雜。

其實投稿裡有很多其他的內容，包括別人的想法、別人的心情、別人的感悟、甚至別人製作的歌什麼的。因為同一件事，會有很多人投相同的稿件，所以你可能也不會錯過什麼。

敢於站出來的人才偉大，我只是被歷史選中的記錄者

記者：很多人說你發布的內容，在抗議行動中作用很大。我們也採訪到遊行當事者說是看了你的推特才上街參與。你怎麼看待你自己的貢獻和作用？

李老師：我主要的作用是記錄下這些事情，因為這是一個連貫的事情，我從富士康開始就在記錄這件事情，甚至更早些我就開始記錄了。這個過程中會發生什麼事情我不知道。本質上來說，沒有我的話，也會有別人。他們聽到外邊有動靜，他們也會出去。這並不是我的功勞。

真正偉大的人是敢於站出來，敢於站在街上的這些人。我真正有用的地方其實在於我記錄下來這件事，並且可以讓更多外別的人可以看到中國真正發生的事情。如果說我偉大的話，我並不覺得是這樣。我只是一個記錄者，恰巧被歷史選中了吧。

記者：很多媒體都採用了你的推特，很多人把你和傳統媒體做比較。你怎麼看自己和傳統媒體比較時的優勢和劣勢呢？

李老師：傳統媒體肯定更加嚴謹，它們也更有影響力一些。我只是一個個人帳號，我的影響力是侷限在推特或者說網路上的。傳統媒體的話是可以左右到真正的外部環境的。我認為我通過牆內的這些人，他們把消息給我，我把消息發出來，就成立一個開源的狀態。傳統媒體就可以去獲取他們想要的報導。傳統媒體又可以用它們的報導去幫助到中國正在為政治發聲的這些人，這是一個良性循環吧。我快的話，是因為我沒有很多審查的限制。

我知道你們這些專業的媒體是需要反覆核實，核對每一個字、每一句話，才能發報導。但在我這裡的話，只要我能夠對自己負責，那麼我就可以以我的角度把這些東西發出來。因此我就比傳統媒體有更多的時間，去發更多的消息。當然，我這裡的聲音也是非常雜的，在同時間內，全國各地、各個地方，他們發生的事情，我都會發。傳統媒體的話，只會去發最重要的事情。

現在所有的人都在說白紙革命，所有的人都在說上海的烏魯木齊路，然後大家在喊的口號，但實際上，我作為一個，那一晚的見證者，其實更多的民眾，更多的小城市，或者說更大一部分群體，他們的訴求其實只是清零而已。