普亭考慮訪問烏東佔領區，美國務次卿：俄羅斯沒誠意與烏克蘭和談
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美國國家情報總監表示，美情報圈預期俄烏戰爭節奏放緩的情況未來幾個月會繼續下去；她還說，儘管電網和其他重要冬季基礎設施遇襲，烏克蘭人抵抗意志並未因此削弱。
（中央社）克里姆林宮宣稱，總統普亭（Vladimir Putin）可能親自訪問莫斯科聲稱已併吞的烏國東部地區。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）指控俄羅斯在烏克蘭戰爭中「蓄意犯下殘忍暴行」，而且故意以平民為目標。
美國家情報總監：未來數月俄烏戰爭節奏持續放緩
美國國家情報總監表示，美情報圈預期俄烏戰爭節奏放緩的情況未來幾個月會繼續下去；她還說，儘管電網和其他重要冬季基礎設施遇襲，烏克蘭人抵抗意志並未因此削弱。
路透社報導，美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）在加州舉行的年度雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上說：「我們看到衝突的節奏有所減緩……我們預期未來幾個月情況可能都是如此。」
她說，烏克蘭和俄羅斯軍隊都想將試著重新裝備、重新補給，為冬季後的反攻做準備，但問題在於實際情況會是什麼樣。
美國務院次卿盧嵐：普亭沒誠意與烏克蘭和談
美國高階外交官在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和其他官員後表示，俄羅斯總統普亭目前對與烏克蘭的和平談判「欠缺誠意」。
路透社報導，俄羅斯試圖摧毀烏國能源基礎設施之際，美國國務院負責政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）親自訪問烏國，以表示華府的支持。
盧嵐告訴記者，「外交（解決方案）顯然是各方的目標，但夥伴必須先展現（和談）意願。」
「很明顯，無論是能源攻勢，或是克里姆林宮的言辭和態度，普亭都沒有展現誠意，也沒有做好準備。」
美防長控俄國以烏克蘭平民為目標，蓄意施殘忍暴行
美國國防部長奧斯丁在加州錫米谷（Simi Valley）舉辦的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中說：「俄羅斯蓄意犯下殘忍暴行，將槍口對準平民和平民目標。」
他說：「俄羅斯的攻擊造成兒童喪生，學校受損，醫院被毀。」
克里姆林宮表態，拒絕接受俄油價格上限
俄羅斯表態拒絕接受歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的60美元石油價格上限。克里姆林宮還宣稱，總統普亭可能親自訪問莫斯科聲稱已併吞的烏國東部地區。
法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國內媒體，「我們不會接受這個價格上限」。他還說，全球第二大原油出口國俄羅斯正就西方國家的舉動進行「分析」。
克宮還表示，總統普亭將「適時」訪問已併吞的烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。但培斯科夫並未說明普亭出訪的具體時間。
澤倫斯基：俄油價格上限「不嚴重」 無助終結戰爭
烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管西方國家同意針對俄羅斯石油設定每桶60美元價格上限，但這項措施對莫斯科來說「並不嚴重」，也無助阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。
《法新社》報導，澤倫斯基在晚間發布的視訊演說中表示，「俄羅斯透過蓄意破壞能源市場穩定，給世界上所有國家帶來巨大損失。」他還形容，制定價格上限的決定是一項「軟弱的表態」。
澤倫斯基強調，「無論如何都必須動用更強力的工具，這只是時間早晚的問題。很可惜，（西方國家）將錯過這次機會。」
「邏輯顯而易見：如果俄油價格上限是60美元，而不是波蘭和波羅的海國家討論的數字，比如30美元，那麼俄羅斯每年仍將賺進約1000億美元。」
諾貝爾和平獎得主：只要普亭政權還在，無法以外交解決俄烏戰爭
諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案。
《法新社》報導，俄羅斯歷史學家謝爾巴科瓦今天（當地時間4日）在德國漢堡表示：「我很確信，只要（俄羅斯總統）普亭政權還在，就無法透過外交途徑解決。」
謝爾巴科瓦因為多年來致力於記載前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）時期的罪行，以及她在祖國的人權工作而獲頒瑪利昂・登霍夫獎（Marion Doenhoff Prize）。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天將瑪利昂・登霍夫獎授予謝爾巴科瓦，並稱讚她是為「歐洲和平、自由和民主的未來」而戰的盟友。
謝爾巴科瓦說：「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」
她推測，外交手段最終將在解決衝突方面發揮作用，「但這些決定、這種外交只有在烏克蘭相信自身已贏得這場戰爭，並且可以設定條件時才會發生。」
她說，輕率地呼籲和平是「幼稚的」，且說事情不會回到衝突爆發前的狀態，「這場戰爭顛覆了許多事情，再也無法回到從前了。」
謝爾巴科瓦現居德國，她說，當前還有很多工作要做，要在非常艱難時局中將戰爭裡的犯罪行為記錄下來。
她說，雖然在「紀念」的一些同事也逃到國外，但有許多人仍留在國內「承受著巨大壓力」繼續工作。
謝爾巴科瓦的組織「紀念」將於12月10日在挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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