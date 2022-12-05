2022/12/05,
生活

2023年7大旅遊趨勢：懷舊風潮再起，希望「遠離塵囂」，對於預算更加精打細算

2023年7大旅遊趨勢：懷舊風潮再起，希望「遠離塵囂」，對於預算更加精打細算
圖為民眾到台北市北投地熱谷出遊，感受暖意。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

調查顯示，隔絕世俗紛擾，僅在基本必需條件下體驗生活將成為2023年的旅遊趨勢，62％的台灣旅人希望透過旅行做為學習生存技能的機會，甚至為世界末日做準備。懷舊風潮也是未來旅遊趨勢，高達9成以上的台灣旅客希望透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月。

（中央社）旅遊業者日前公布2023年7大旅遊趨勢，旅客希望透過假期「遠離塵囂」，懷舊風潮再次席捲，對於預算更加精打細算，期待挑戰跨出舒適圈的旅行。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後，旅遊趨勢也跟過去不同，旅遊業者Booking.com 日前發布新聞稿公布「2023年7大旅遊趨勢」，趨勢中旅人們渴望「離群」式的假期以逃離現實，並透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月。

Booking.com針對全球32個市場、超過2萬4000名旅客進行研究調查，提供2023年度的重要旅遊趨勢剖析。Booking.com說，2023年的旅遊主軸圍繞著如何在復甦中發揮創意，重新定義旅遊的可能性，旅客對旅行的想像包羅萬象，旅行的需求也朝向多方發展，以尋找適合當前時代的新型態旅遊方式。

Booking.com指出2023年的旅遊趨勢一是遠離塵囂，旅客對「遠離塵囂」的渴望將在2023年達到前所未見的高峰，根據此次調查，接近半數的台灣旅客嚮往反璞歸真的旅遊體驗，45％的旅人正尋找「離群」式的假期以逃離現實。

調查顯示，隔絕世俗紛擾，僅在基本必需條件下體驗生活將成為2023年的旅遊趨勢，62％的台灣旅人希望透過旅行做為學習生存技能的機會，甚至為世界末日做準備。

懷舊風潮也是未來旅遊趨勢，Booking.com表示，高達9成以上（91％）的台灣旅客希望透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月，其中從未經歷那個年代的千禧世代和Z世代旅人更甚。

Booking.com調查中顯示，全球旅客在2023年仍會繼續考慮旅遊，但會排列花費上的優先事項，更加善用旅遊預算，有超過半數的台灣旅客將旅遊視為必要支出，然而7成旅客表示在注重旅遊的同時，也更會對預算精打細算。

Booking.com說，跨出舒適圈及身心提升也是未來一年的旅遊趨勢，有過半的台灣旅客希望在2023年感受徹底的文化衝擊。

Booking.com表示，2023年的商務度假旅遊將呈現增長趨勢，在此項調查中發現，略過半數的員工希望雇主將過去混合辦公模式所省下的經費用於籌辦公司旅遊。

Booking.com預測2023年將正式邁入「元宇宙」旅行新時代，超過41％的旅客想來一場為期多日的虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。