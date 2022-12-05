2023年7大旅遊趨勢：懷舊風潮再起，希望「遠離塵囂」，對於預算更加精打細算

（中央社）旅遊業者日前公布2023年7大旅遊趨勢，旅客希望透過假期「遠離塵囂」，懷舊風潮再次席捲，對於預算更加精打細算，期待挑戰跨出舒適圈的旅行。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後，旅遊趨勢也跟過去不同，旅遊業者Booking.com 日前發布新聞稿公布「2023年7大旅遊趨勢」，趨勢中旅人們渴望「離群」式的假期以逃離現實，並透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月。

Booking.com針對全球32個市場、超過2萬4000名旅客進行研究調查，提供2023年度的重要旅遊趨勢剖析。Booking.com說，2023年的旅遊主軸圍繞著如何在復甦中發揮創意，重新定義旅遊的可能性，旅客對旅行的想像包羅萬象，旅行的需求也朝向多方發展，以尋找適合當前時代的新型態旅遊方式。

Booking.com指出2023年的旅遊趨勢一是遠離塵囂，旅客對「遠離塵囂」的渴望將在2023年達到前所未見的高峰，根據此次調查，接近半數的台灣旅客嚮往反璞歸真的旅遊體驗，45％的旅人正尋找「離群」式的假期以逃離現實。

調查顯示，隔絕世俗紛擾，僅在基本必需條件下體驗生活將成為2023年的旅遊趨勢，62％的台灣旅人希望透過旅行做為學習生存技能的機會，甚至為世界末日做準備。

懷舊風潮也是未來旅遊趨勢，Booking.com表示，高達9成以上（91％）的台灣旅客希望透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月，其中從未經歷那個年代的千禧世代和Z世代旅人更甚。

Booking.com調查中顯示，全球旅客在2023年仍會繼續考慮旅遊，但會排列花費上的優先事項，更加善用旅遊預算，有超過半數的台灣旅客將旅遊視為必要支出，然而7成旅客表示在注重旅遊的同時，也更會對預算精打細算。

Booking.com說，跨出舒適圈及身心提升也是未來一年的旅遊趨勢，有過半的台灣旅客希望在2023年感受徹底的文化衝擊。

Booking.com表示，2023年的商務度假旅遊將呈現增長趨勢，在此項調查中發現，略過半數的員工希望雇主將過去混合辦公模式所省下的經費用於籌辦公司旅遊。

Booking.com預測2023年將正式邁入「元宇宙」旅行新時代，超過41％的旅客想來一場為期多日的虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航