2022/12/05,
中東

被控與以色列情報部門合作，4名通敵者遭伊朗處決

被控與以色列情報部門合作，4名通敵者遭伊朗處決
Photo Credit: AP / 達志影像

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伊朗司法部門網站米桑線上（Mizan Online）報導：「與猶太復國主義情報部門有關黑幫的4名主要成員經判處死刑，於今天上午執行。」《法新社》報導，米桑線上稱，在伊朗最高法院維持針對「他們涉嫌與猶太復國主義政權（以色列）進行情報合作和綁架」所作的死刑判決4天後，伊朗將判決付諸執行。

（中央社）伊朗司法部門表示，伊朗今天（當地時間4日）將4名被控與以色列情報單位合作的人處決。庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在羈押期間死亡引發超過兩個月抗議活動，伊朗如今緊張情勢加劇。

伊朗司法部門網站米桑線上（Mizan Online）報導：「與猶太復國主義情報部門有關黑幫的4名主要成員經判處死刑，於今天上午執行。」

《法新社》報導，米桑線上稱，在伊朗最高法院維持針對「他們涉嫌與猶太復國主義政權（以色列）進行情報合作和綁架」所作的死刑判決4天後，伊朗將判決付諸執行。

網站稱，最高法院11月30日判決確定後，無法上訴。

米桑網站公布這4人分別是奧朵哈札德（Hossein Ordoukhanzadeh）、馬默達巴德（Shahin Imani Mahmoudabad）、阿特巴坦（Milad Ashrafi Atbatan）和柏詹迪（Manouchehr Shahbandi Bojandi），但未詳細說明他們的背景。

最高法院裁決後，該司法機構網站稱，另3名被告因危害國家安全罪、共謀綁架罪和持有武器罪分別被判處5至10年徒刑。

伊朗和以色列已進行長達多年的「影子戰爭」（shadow war）。伊朗指控以色列對其核子設施進行破壞性攻擊和暗殺，對象包括科學家。

伊朗伊斯蘭革命衛隊5月22日宣稱，逮捕到「在以色列情報部門指示下行動的網路」中若干成員。

革命衛隊當時發布聲明稱：「這些人犯下竊盜、破壞個人和公共財產、綁架、勒索及作假口供等罪行。」

7月下旬，伊朗又宣稱逮捕了幾名據稱與以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）有關的人，其中包括據稱計畫針對「敏感地點」發動攻擊的庫德族叛亂組織成員。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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