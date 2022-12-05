【藝遊嚮導】12/6-12/12：北美館「狂八〇」、達文西光影體驗展、宮崎駿經典動畫音樂會，本週藝文活動精彩可期！

本週藝文活動將帶您重新回味多部經典作品：「宮崎駿經典動畫音樂會」由高雄市管樂團演奏《神隱少女》、《天空之城》、《龍貓》等7首久石讓與宮崎駿合作的經典名曲，讓現場聽眾憶起成長記憶以及初次接觸宮崎駿動畫時的興奮與感動。

適逢法國電影大師克里斯馬克的出生百年和逝世十週年紀念，國家電影及視聽文化中心推出「敬永恆的時空旅人：克里斯馬克」經典回顧展，重映《紅在革命蔓延時》、《五角大廈的第六面》、《堤》等8部經典作品。

「走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展」為台灣首個以「達文西」為主的多媒體展覽，透過全台唯一5G+5面高規格投影場域，現文藝復興時期的義大利與李奧納多．達文西系列作品，帶領觀眾踏上14世紀文藝復興時期的穿越之旅。

此外，本週還有台北美術館推出的「狂八〇：跨領域靈光出現的時代」展覽，以作品、檔案、音像紀錄與訪談追索臺灣八〇年代藝文發展史的脈絡；NTT＋×中國信託—音樂劇人才培育工程新作《遺憾計畫：Project R》也將登上臺中國家歌劇院小劇場，叩問科技、遺憾與和解的命題；而在松山文創園區，「Every Day Is Earth Day！」插畫展即將開展，以環保議題規劃展區，聯手圖文創作者、藝術家提出52個愛地球行動提案。

【表演藝術】

名稱｜NTT＋×中國信託—音樂劇人才培育工程 《遺憾計畫：Project R》

時間｜2022/12/10（六）- 2022/12/11（日）

地點｜臺中國家歌劇院小劇場（臺中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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面對遺憾，我們需要的是科技？還是自己？如果有機會讓你回到過去，你有什麼遺憾是想與自己和解的？

此劇為歌劇院與中國信託文教基金會共同主辦之2021-2022「NTT＋×中國信託—音樂劇人才培育工程」孵育作品，以劇本創作為基底，提供創作經費、臺韓業界師資，以及媒合專業製作團隊，進行2年兩階段的「創作孵育」及「製作發展」，扶植優質原創華文音樂劇。

此劇劇情描述一款名為「Project R」的VR高科技護目鏡在網路掀起熱潮，只要戴上它，就能再次看見過去的遺憾場景，見到那個曾經錯過或離開的人。然而，近期多起連續命案，被害者都有曾體驗過Project R的共通點，分局指派的兩位刑警開始涉入調查，卻在過程中勾起彼此最不願面對的過去。

名稱｜廣藝 X 盜火劇團 懸疑二部曲《雪姬來的那一夜》

時間｜2022/12/9（五）- 2022/12/11（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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愛與背叛、禁忌與詛咒，築起淒美純淨的二人世界；嗜血的群眾、凋零的真相。

以臺灣轟動一時的「登山領隊白凜誘拐少女事件」的真實新聞為靈感來源。一名年輕少女和一名自稱「雪姬」的角色扮演者（coser）相約動漫展碰面後離奇失蹤；數日後，雪姬主動投案，自稱為漫畫《雪之國》女主角的她，表示動漫展結束後便已帶少女攀登北神山，二人已約好要在「雪之國」生活，然而，雪姬拒絕透露二人登山路線，少女目前依舊下落不明。

社會新聞記者Kimi，決定展開探查雪姬真面目的行動。網路與社會輿論大力討伐雪姬誘拐少女的自私行為，而在不同的受訪者口中，雪姬的形象開始不斷交疊、翻轉。此時，案情急轉直下。警方宣佈已尋獲早已氣息全無的少女，而事實的真相，此時才水落石出……

名稱｜舞鈴劇場《VALO 首部曲-阿米巴》宜蘭場

時間｜2022/12/10（六）- 2022/12/11（日）

地點｜宜蘭演藝廳（宜蘭縣宜蘭市中山路二段482號）

備註｜本活動為售票活動

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「阿米巴」代表了生命中最原始純真的初心。透過它的眼睛，看見美麗新世界。

在混沌且虛無的創世紀，大地之母創造了「阿米巴」，匯集光影及陰陽乾坤，阿米巴誕生於月光的沐浴下。眾人舞動歡慶阿米巴的到來之時，卻出現一個不速之客，引起火神噴發赤色熔岩與暴雨狂風的怒吼，在水火地風中展開對阿米巴的險峻試煉。即使面對挑戰、歷經黑暗，阿米巴在大地之母溫柔慈愛的引領下，乘戴著萬物的祈願，綻放愛與希望的生命之光。

藝術總監劉樂群導演沉潛多年蘊釀籌備，VALO首部曲阿米巴將呈現舞鈴獨步全球的扯鈴演出特技，更融合舞蹈、戲劇、新馬戲、科技藝術等，打造虛實交錯的舞台幻境，媲美百老匯音樂劇的演出創作，將帶給觀眾一個充滿想像和驚奇的舞鈴世界。

舞鈴劇場成立於一九八六年，以扯鈴為圓心、創意為半徑，不斷延展創作領域，融合神話、音樂、舞蹈、新馬戲、機械裝置、民俗特技、多媒體等元素，編創獨樹一格的舞臺藝術饗宴；創團至今巡迴演出超過三千場，跨越三十個國家，是國際重要藝術節與劇場的常客。

【展覽】

名稱｜狂八〇：跨領域靈光出現的時代

時間｜2022/12/3（六）- 2023/02/26（日）

地點｜臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

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重回台灣八〇，絕不僅僅是懷舊與回憶，而是從當代的角度回望歷史脈絡及其對我們的影響，特別是在那個混雜政治控制、求知若渴與實驗衝撞的創生年代。

此展以作品、檔案、音像紀錄與訪談追索「跨領域」在臺灣八〇年代藝文發展史的脈絡——臺灣的「跨領域」不是現代性的進程，而是社群的存在狀態與出路。

展出五大子題：「前衛與實驗」呈現創作人在西方新藝術形式的啟發下，著手各領域的實驗；「政治與禁忌」呈現思想、身體與創作在解嚴前、後，日趨自由的社會中解封；「翻譯術與混種」呈現國際化與歸國學人的增加，大量翻譯物的出版與思潮演化；「在地、全球化與身份認同」呈現臺灣接軌全球生產鏈後，身份與價值在不同層面上的碰撞；「匯流與前進」以開放的展間設計重塑聚會所氛圍，並規劃系列公眾活動在此發生。

名稱｜走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展