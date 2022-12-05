【藝遊嚮導】12/6-12/12：北美館「狂八〇」、達文西光影體驗展、宮崎駿經典動畫音樂會，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
本週藝文活動相當豐富！宮崎駿經典動畫音樂會、「敬永恆的時空旅人：克里斯馬克」經典回顧影展、「走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展」帶您重新回味經典作品。此外，本週還有台北美術館推出的「狂八〇：跨領域靈光出現的時代」、音樂劇人才培育工程新作《遺憾計畫：Project R》、「Every Day Is Earth Day！」插畫展等精彩藝文活動。
本週藝文活動將帶您重新回味多部經典作品：「宮崎駿經典動畫音樂會」由高雄市管樂團演奏《神隱少女》、《天空之城》、《龍貓》等7首久石讓與宮崎駿合作的經典名曲，讓現場聽眾憶起成長記憶以及初次接觸宮崎駿動畫時的興奮與感動。
適逢法國電影大師克里斯馬克的出生百年和逝世十週年紀念，國家電影及視聽文化中心推出「敬永恆的時空旅人：克里斯馬克」經典回顧展，重映《紅在革命蔓延時》、《五角大廈的第六面》、《堤》等8部經典作品。
「走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展」為台灣首個以「達文西」為主的多媒體展覽，透過全台唯一5G+5面高規格投影場域，現文藝復興時期的義大利與李奧納多．達文西系列作品，帶領觀眾踏上14世紀文藝復興時期的穿越之旅。
此外，本週還有台北美術館推出的「狂八〇：跨領域靈光出現的時代」展覽，以作品、檔案、音像紀錄與訪談追索臺灣八〇年代藝文發展史的脈絡；NTT＋×中國信託—音樂劇人才培育工程新作《遺憾計畫：Project R》也將登上臺中國家歌劇院小劇場，叩問科技、遺憾與和解的命題；而在松山文創園區，「Every Day Is Earth Day！」插畫展即將開展，以環保議題規劃展區，聯手圖文創作者、藝術家提出52個愛地球行動提案。
【表演藝術】
名稱｜NTT＋×中國信託—音樂劇人才培育工程 《遺憾計畫：Project R》
時間｜2022/12/10（六）- 2022/12/11（日）
地點｜臺中國家歌劇院小劇場（臺中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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面對遺憾，我們需要的是科技？還是自己？如果有機會讓你回到過去，你有什麼遺憾是想與自己和解的？
此劇為歌劇院與中國信託文教基金會共同主辦之2021-2022「NTT＋×中國信託—音樂劇人才培育工程」孵育作品，以劇本創作為基底，提供創作經費、臺韓業界師資，以及媒合專業製作團隊，進行2年兩階段的「創作孵育」及「製作發展」，扶植優質原創華文音樂劇。
此劇劇情描述一款名為「Project R」的VR高科技護目鏡在網路掀起熱潮，只要戴上它，就能再次看見過去的遺憾場景，見到那個曾經錯過或離開的人。然而，近期多起連續命案，被害者都有曾體驗過Project R的共通點，分局指派的兩位刑警開始涉入調查，卻在過程中勾起彼此最不願面對的過去。
名稱｜廣藝 X 盜火劇團 懸疑二部曲《雪姬來的那一夜》
時間｜2022/12/9（五）- 2022/12/11（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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愛與背叛、禁忌與詛咒，築起淒美純淨的二人世界；嗜血的群眾、凋零的真相。
以臺灣轟動一時的「登山領隊白凜誘拐少女事件」的真實新聞為靈感來源。一名年輕少女和一名自稱「雪姬」的角色扮演者（coser）相約動漫展碰面後離奇失蹤；數日後，雪姬主動投案，自稱為漫畫《雪之國》女主角的她，表示動漫展結束後便已帶少女攀登北神山，二人已約好要在「雪之國」生活，然而，雪姬拒絕透露二人登山路線，少女目前依舊下落不明。
社會新聞記者Kimi，決定展開探查雪姬真面目的行動。網路與社會輿論大力討伐雪姬誘拐少女的自私行為，而在不同的受訪者口中，雪姬的形象開始不斷交疊、翻轉。此時，案情急轉直下。警方宣佈已尋獲早已氣息全無的少女，而事實的真相，此時才水落石出……
名稱｜舞鈴劇場《VALO 首部曲-阿米巴》宜蘭場
時間｜2022/12/10（六）- 2022/12/11（日）
地點｜宜蘭演藝廳（宜蘭縣宜蘭市中山路二段482號）
備註｜本活動為售票活動
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「阿米巴」代表了生命中最原始純真的初心。透過它的眼睛，看見美麗新世界。
在混沌且虛無的創世紀，大地之母創造了「阿米巴」，匯集光影及陰陽乾坤，阿米巴誕生於月光的沐浴下。眾人舞動歡慶阿米巴的到來之時，卻出現一個不速之客，引起火神噴發赤色熔岩與暴雨狂風的怒吼，在水火地風中展開對阿米巴的險峻試煉。即使面對挑戰、歷經黑暗，阿米巴在大地之母溫柔慈愛的引領下，乘戴著萬物的祈願，綻放愛與希望的生命之光。
藝術總監劉樂群導演沉潛多年蘊釀籌備，VALO首部曲阿米巴將呈現舞鈴獨步全球的扯鈴演出特技，更融合舞蹈、戲劇、新馬戲、科技藝術等，打造虛實交錯的舞台幻境，媲美百老匯音樂劇的演出創作，將帶給觀眾一個充滿想像和驚奇的舞鈴世界。
舞鈴劇場成立於一九八六年，以扯鈴為圓心、創意為半徑，不斷延展創作領域，融合神話、音樂、舞蹈、新馬戲、機械裝置、民俗特技、多媒體等元素，編創獨樹一格的舞臺藝術饗宴；創團至今巡迴演出超過三千場，跨越三十個國家，是國際重要藝術節與劇場的常客。
【展覽】
名稱｜狂八〇：跨領域靈光出現的時代
時間｜2022/12/3（六）- 2023/02/26（日）
地點｜臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）
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重回台灣八〇，絕不僅僅是懷舊與回憶，而是從當代的角度回望歷史脈絡及其對我們的影響，特別是在那個混雜政治控制、求知若渴與實驗衝撞的創生年代。
此展以作品、檔案、音像紀錄與訪談追索「跨領域」在臺灣八〇年代藝文發展史的脈絡——臺灣的「跨領域」不是現代性的進程，而是社群的存在狀態與出路。
展出五大子題：「前衛與實驗」呈現創作人在西方新藝術形式的啟發下，著手各領域的實驗；「政治與禁忌」呈現思想、身體與創作在解嚴前、後，日趨自由的社會中解封；「翻譯術與混種」呈現國際化與歸國學人的增加，大量翻譯物的出版與思潮演化；「在地、全球化與身份認同」呈現臺灣接軌全球生產鏈後，身份與價值在不同層面上的碰撞；「匯流與前進」以開放的展間設計重塑聚會所氛圍，並規劃系列公眾活動在此發生。
名稱｜走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。