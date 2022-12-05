2022/12/05,
勞工

移工買電動自行車須雇主同意書挨批歧視，公路總局將討論替代方案

移工買電動自行車須雇主同意書挨批歧視，公路總局將討論替代方案
Photo Credit: 中央社

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電動自行車領牌納管政策已於11月30日上路。但公告中明文要求外籍藍領移工登記微型電動二輪車，應檢附雇主同意書，遭批根本是歧視藍領移工，公路總局4日也承諾將尋求替代方案。

（中央社）電動自行車開始領牌納管，移工要買車前必須出示雇主同意書，時代力量立委邱顯智等人批評是歧視。交通部公路總局4日表示，將邀相關部會討論，會找其他替代方案。

根據道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法修正條文，自今年11月30日起，微型電動二輪車應投保強制汽車責任險並登記、領用、懸掛牌照始可行駛道路，若未領用牌照行駛，公路監理機關可處車主新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰並禁止行駛。

邱顯智日前批評公路總局公告，外籍藍領移工登記微型電動二輪車，應檢附雇主同意書，根本是歧視藍領移工。

公路總局接受《中央社》記者訪問時回應，會有這項規定是因為在民國83年時，曾經有規定移工在路上若發生車禍或有違規，雇主也要負相當責任，因此移工買車必須提供雇主同意書，確保雇主知情。

公路總局表示，既然現在相關規定有所疑慮，下週會找交通部、勞動部及台灣國際勞工協會（TIWA）等移工團體共同開會討論替代方案，但一定要達到交通管理及交通安全2個目的。

45萬輛電動自行車，明年底掛牌可免徵450元規費

鑑於電動自行車事故增加，電動自行車從11月30日起須掛牌納管，為了要鼓勵45萬輛的舊車可以提早掛牌納管，交通部公路總局24日說，明年12月底前掛牌者，可免收450元規費。

微型電動二輪車（電動自行車）掛牌納管30日上路，規費新台幣450元，使用中的電動自行車可在2年內完成領牌，公路總局將與多個單位合作，提供到點服務。

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Photo Credit: 公路總局

為了要鼓勵45萬輛舊車提早掛牌，公路總局24日表示，30日起至明年12月底，45萬輛電動自行車可免收牌照規費300元及行車執照規費150元，總計共450元。

公路總局說，今年1至8月電動自行車事故約有5800件，比去年同期約4900件多，造成33人死亡。

公路總局強調，電動自行車最大行駛速率在時速25公里以下，車重不含電池40公斤以下（或含電池60公斤以下），因屬於慢車，之前不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速、交通事故增加及事故無法理賠等原因，有必要加強管理。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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