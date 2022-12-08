日本前防衛副大臣中山泰秀訪台：未來戰爭不只陸海空，台美日應加強太空、網路、電磁波合作

知名「親台派」政治家、日本前防衛副大臣中山泰秀近日訪台，今（8）日特別出席前衛出版《政治家中山泰秀》中文版新書記者會。中山泰秀強調，未來戰爭不只陸海空，台美日三方應在太空、網路、電磁波加強合作，至於日本眾議員日前在國會要求首相岸田文雄表態不支持台獨，中山泰秀強調這不是日本政府的立場、不影響日本執政黨政策。

現年52歲的中山泰秀出生政治世家，祖父母、父親和伯父都從政，中山泰秀和日本前首相安倍晉三同樣來自自由民主黨，2007年獲安倍任命為外務大臣政務官、2014年任命為外務副大臣；2020年9月菅義偉組閣再被任命為防衛副大臣。

中山泰秀表示，他在去年菅義偉首相任內作為防衛省的副大臣，菅義偉對中國人民解放軍在台海的擴張勢力非常嚴密防範，到現在岸田首相也是一樣，日本防衛預算有5兆3000億日圓，有一半是自衛隊的薪水。不過他指出，中國的軍費看起來是日本的4倍，中國與俄羅斯的軍隊一直在日本的周邊充滿威脅，解放軍日前在針對台灣的軍演中，有5枚飛彈落到日本專屬經濟海域上，「這不是偶然、是故意的」，對日本產生非常大的威脅，也是安倍前首相所說「台灣有事，日本有事」非常明顯的證據。

中山泰秀說，去年一名美國的軍事專家說，中國可能會在6年內侵犯台灣，但隨後美國國務卿布林肯說戰爭可能會提早到2024年，他說在這個危機接近時，日本也非常緊張的在思考，如何對台灣有所幫助。

中山泰秀說，80年前的戰爭是陸海空領域的戰爭，但現在的戰爭擴及太空、網路、電磁波，是一個新的戰爭領域，如果中國利用這3個領域對台灣發動攻擊，是非常危險的。他說台灣應在太空和電磁波上與日本、美國及世界合作，就像烏俄戰爭，烏克蘭如果沒有馬斯克（Elon Musk）提供星鏈服務，沒辦法打贏與俄羅斯的戰爭。

在網路安全上，中山泰秀說日本民間也一直與台灣密切接觸，他自己本次來台除了宣傳新書，也將和台灣友人針對網路安全交換意見。

近期傳出日本防衛省有意強化駐守沖繩的陸上自衛隊第15旅團的規模，希望在2027年度前編成「沖繩防衛集團」，外界認為可能是為因應台灣發生事態。中山泰秀表示，中國外交部長王毅曾表示，希望日本不要和台灣有進一步的關係，用各種方式對日本施壓，但日本對此不會受到外國勢力的影響，他說中國對南海及日本南西諸島一直有野心，安倍政權以來，日本政府每一年都在增加防衛預算，對中國的野心非常警戒。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 日本自衛隊2016年在沖繩縣與那國島舉行新軍事基地啟用儀式。

至於日前日本立憲民主黨眾議員末松義規和岡田克也先後在國會施壓要求首相岸田文雄表態不支台獨，中山泰秀表示，日本是一個民主自由的國家，有許多的政黨，不過任何政黨的發言都不能代表政府立場，也不影響政府政策。中山泰秀說，台灣具有一個國家組成的要件，如果能繼續保存民主自由，非常有可能在未來成為日本承認的國家。

民進黨立委王定宇、林靜儀、林楚茵、何志偉、郭國文與民眾黨立委邱臣遠，以及黑熊學院的執行長何澄輝今日也都出席記者會，立委王定宇表示，日本在野黨有些人對台灣的看法不一樣，就像台灣也有附和中國的聲調，日本、澳洲都有這些附和中國的人，但這無損台日友誼，強調「台日友誼關係不是建構在感情，在戰略以及區域安全上，我們都是重要的夥伴關係」。

王定宇重申，美國總統拜登當選後，中山泰秀曾以日本防衛副大臣的身份，要求美國對台海安全的「紅線」表態，而就現在日本國家安全策略調整上，日本國防預算增加到占GDP近2%，日本在飛彈和面對中國前緣都有極大的威脅，顯示中山當時表達的不是個人的言詞，更是日本政府在印太地區，特別在台海議題上的重視。

中山泰秀此次來台是為宣傳《政治家中山泰秀》一書中文版，該書作者前產經新聞札幌支局長杉浦美香表示，這本書完成前，中山泰秀和安倍晉三有56分鐘的談話，其中有十多分鐘談及台灣，不幸安倍總理後來倒在兇彈之下，這本書能夠出版，對台灣也格具意義。

根據《自由時報》，中山泰秀挺台其實有家學淵源，父親中山正暉曾擔任自民黨對台窗口「青年局」局長，也是「日華議員懇談會」前身「日華關係議員懇談會」成員。1972年日中建交時，中山正暉曾大力反對與台灣斷交；1978年「日中友好和平條約」送交國會批准時，許多親台派議員選擇缺席抗議，但中山正暉等議員出席投下反對票，當時是非常有勇氣的行爲。

中山泰秀被視為「親台派」的日本政治人物，是日本跨黨派國會議員友台團體「日華議員懇談會」成員，2020年9月曾隨日本前首相森喜朗來台弔唁前總統李登輝。中山泰秀去（2021）年曾公開表示，日本與台灣地理位置相近，日本和台灣「不只是朋友，是兄弟、是家人，關係親密得多」，受到國際媒體的關注；今年台灣立法院舉行的「台日安保夥伴關係論壇」，中山泰秀也透過視訊參與，表示日本應該要比照美國，制定相應的「台灣關係法」。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 日本前防衛副大臣中山泰秀（中）來台宣傳新書，立委王定宇（左）、郭國文（右）等人到場致意。

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核稿編輯：翁世航