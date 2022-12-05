揭露中國廣設「海外警察局」，西班牙「保護衛士」分享在台設立辦事處原因
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發現中國至今已在至少53個國家、設置102個海外警察局，開展監視、搜捕行動，西班牙「保護衛士」研究主任黛娜表示，選擇到台灣設立辦事處的原因很多，除了地理位置距離中國很近，台灣的語言文化與中國也很類似，另外是因為許多被失蹤、被消失的案件都與台灣有關，也有台灣人被要求引渡到中國受審。
外交部今（5）日舉辦「2022 NGO領袖論壇」，以「和平與正義：台灣公私協力在全球治理的挑戰與機會 」為主軸，邀集來自日本、美國、歐洲不同國家的非營利組織代表與會。總部位於西班牙馬德里的「保護衛士」（Safeguard Defenders）研究主任黛娜（Dinah Gardner）也首次對外說明選擇在台灣設立辦事處的原因。
「保護衛士」的工作內容95%與中國有關，關注中國內部「被失蹤」、 「指定居所監視居住」（RSDL）、強迫認罪、海外鎮壓等議題，也發現中國如果沒辦法使用引渡遣返國民，就會用地下的方法威脅海外人士的家人，逼他們回到中國，該組織今年因揭露中國在海外設立超過百間海外警察局而備受全球媒體關注。
「保護衛士」雖然規模只有5人，但在台灣就有2名員工，台灣辦事處也在今年5月成立，是亞洲第一個辦事處。
雖然組織鎖定的對象是中國，但「保護衛士」無法在中國運作，瑞典籍的主任彼得・達林（Peter Dahlin）2016年被中國警方以涉嫌危害國家安全罪逮捕，事後被拘禁23天，期間接受日夜審問、不准睡覺、整夜不關燈等酷刑，更被公開在電視台「被認罪」，獲釋後被驅逐出境，返回瑞典。
為什麼選擇台灣設立辦事處？「保護衛士」研究主任黛娜表示，選擇台灣的原因有很多，除了地理位置距離中國很近，台灣的語言文化與中國也很類似，也有對中國研究的專家學者，另外台灣的歷史轉型從威權到民主，黛娜說「這是一個很好的例證，也是我們希望能改變中國的現象」。
黛娜說，許多被失蹤、被消失的案件都與台灣有關，也有台灣人被要求引渡到中國受審，「保護衛士」希望與台灣本土或國際的非營利組織合作，希望建立信任，開啟對話管道，也和台灣政府單位如陸委會聯繫、進行溝通。
黛娜強調，
「沒有法治世界無法太平，你會擔心半夜有人來敲門要把你帶走，沒有法治就無法帶來和平。中國向其他國家輸出恐懼，也會擾亂其他國家的和平，我們的任務是讓其他國家政府了解並感到壓力，因應中國的跨國鎮壓。」
「如果屈服北京，下一次（面對威脅的時候）只會越來越困難」。
《CNN》4日報導，「保護衛士」掌握中國海外警察局參與「非自願回國自首」行動的證據，是繼今年9月首次披露54個中國海外警察局的存在後，再發現中國在海外增設48個該類警察局的證據，中國至今已在至少53個國家、設置102個站點開展監視、搜捕。北京當局否認境外開設警察局，中國外交部表示，這些海外警察局旨在幫助中國人民更新駕照，或者協助處理因COVID-19延宕無法更新的文件。
該組織提出的新指控還包括中國公民分別在法國巴黎、塞爾維亞、西班牙被公安強行遣返回國，更指出中國與義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞和羅馬尼亞在內的幾個歐洲國家之間的「聯合警務」協定。
捷克智庫來台設立辦事處，強化台灣與東歐連結
國際組織近年紛紛在台設立辦事處，除了「保護衛士」，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）台北辦事處也才在今年1月開幕，是第一個在台常設辦事處的歐洲智庫，聚焦在透過研究帶來政策上的改變，特別是國防相關，如何辨識、遏阻、抵禦中俄惡意專制的影響力，未來也計畫將在烏克蘭開設辦事處。
「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處專案經理柯亮羽表示，講到國防安全，不是一直強調軍隊、坦克，該智庫在倡議台海安全時納入比較軟、和人性相關的國安焦點，希望將公民社會納入對話，畢竟「不是只有軍事專家才能講國安，國安應是生活的一部分」。
柯亮羽說，該智庫進駐台灣的原因，是台灣和東歐有很多共同之處，比如國土都很小但要抵禦鄰國強大的力量，智庫希望掌握兩個區域的相關性，強化與歐洲的連結。另外「歐洲價值安全政策中心」布拉格總部有很多烏克蘭籍的同事，「烏克蘭對我們組織來說別具意義，希望台烏能更多交流，將台灣烏克蘭議題連結在一起」。
國際非營利組織在台難題：募款、招聘困難
國際非營利組織在台會面對什麼難題？與會的幾個組織代表人都同意，面對的難題之一是在台募款。「無國界記者組織」（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，無國界記者資助來自國外，但在台灣募款困難，要先向政府申請登記，台灣有很多NGO已經很會募款，台灣人比較想支持當地的NGO，因為對這些組織比較熟悉。
另外的難題是在人才招募上，華盛頓非營利組織「國際共和研究所」（International Republican Institute）亞洲區資深顧問席之奇表示，國際組織在台需要精通中英雙語的人才，不過這方面的人薪資條件較高，招募有困難。
「歐洲價值安全政策中心」專案經理柯亮羽則說，在國外申請國際專案時無法將台灣的名字放上去，很多時候是用區域型專案將台灣包在裡面申請，這是很新的挑戰，目前是用規避的方式處理。
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核稿編輯：翁世航
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AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
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全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
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淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。
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「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。
培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。
如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。
五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。
淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。
開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。
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