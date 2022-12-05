揭露中國廣設「海外警察局」，西班牙「保護衛士」分享在台設立辦事處原因

外交部今（5）日舉辦「2022 NGO領袖論壇」，以「和平與正義：台灣公私協力在全球治理的挑戰與機會 」為主軸，邀集來自日本、美國、歐洲不同國家的非營利組織代表與會。總部位於西班牙馬德里的「保護衛士」（Safeguard Defenders）研究主任黛娜（Dinah Gardner）也首次對外說明選擇在台灣設立辦事處的原因。

「保護衛士」的工作內容95%與中國有關，關注中國內部「被失蹤」、 「指定居所監視居住」（RSDL）、強迫認罪、海外鎮壓等議題，也發現中國如果沒辦法使用引渡遣返國民，就會用地下的方法威脅海外人士的家人，逼他們回到中國，該組織今年因揭露中國在海外設立超過百間海外警察局而備受全球媒體關注。

「保護衛士」雖然規模只有5人，但在台灣就有2名員工，台灣辦事處也在今年5月成立，是亞洲第一個辦事處。

雖然組織鎖定的對象是中國，但「保護衛士」無法在中國運作，瑞典籍的主任彼得・達林（Peter Dahlin）2016年被中國警方以涉嫌危害國家安全罪逮捕，事後被拘禁23天，期間接受日夜審問、不准睡覺、整夜不關燈等酷刑，更被公開在電視台「被認罪」，獲釋後被驅逐出境，返回瑞典。

為什麼選擇台灣設立辦事處？「保護衛士」研究主任黛娜表示，選擇台灣的原因有很多，除了地理位置距離中國很近，台灣的語言文化與中國也很類似，也有對中國研究的專家學者，另外台灣的歷史轉型從威權到民主，黛娜說「這是一個很好的例證，也是我們希望能改變中國的現象」。

黛娜說，許多被失蹤、被消失的案件都與台灣有關，也有台灣人被要求引渡到中國受審，「保護衛士」希望與台灣本土或國際的非營利組織合作，希望建立信任，開啟對話管道，也和台灣政府單位如陸委會聯繫、進行溝通。

黛娜強調，

「沒有法治世界無法太平，你會擔心半夜有人來敲門要把你帶走，沒有法治就無法帶來和平。中國向其他國家輸出恐懼，也會擾亂其他國家的和平，我們的任務是讓其他國家政府了解並感到壓力，因應中國的跨國鎮壓。」 「如果屈服北京，下一次（面對威脅的時候）只會越來越困難」。

《CNN》4日報導，「保護衛士」掌握中國海外警察局參與「非自願回國自首」行動的證據，是繼今年9月首次披露54個中國海外警察局的存在後，再發現中國在海外增設48個該類警察局的證據，中國至今已在至少53個國家、設置102個站點開展監視、搜捕。北京當局否認境外開設警察局，中國外交部表示，這些海外警察局旨在幫助中國人民更新駕照，或者協助處理因COVID-19延宕無法更新的文件。

該組織提出的新指控還包括中國公民分別在法國巴黎、塞爾維亞、西班牙被公安強行遣返回國，更指出中國與義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞和羅馬尼亞在內的幾個歐洲國家之間的「聯合警務」協定。

#BREAKING China operating over 100 police stations in 53 countries across the world with help of some host nations.@NdosSantosCNN @CNN in exclusive preview of our new investigation “Patrol & Persuade” - follow-up to #110Overseas - out tmrw Dec. 5! 🧵👇https://t.co/Ghc3uSe9br — Safeguard Defenders (保护卫士) (@SafeguardDefend) December 4, 2022

捷克智庫來台設立辦事處，強化台灣與東歐連結

國際組織近年紛紛在台設立辦事處，除了「保護衛士」，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）台北辦事處也才在今年1月開幕，是第一個在台常設辦事處的歐洲智庫，聚焦在透過研究帶來政策上的改變，特別是國防相關，如何辨識、遏阻、抵禦中俄惡意專制的影響力，未來也計畫將在烏克蘭開設辦事處。

Photo Credit: 中央社 捷克智庫歐洲價值安全政策中心台北辦事處2022年1月28日在台北舉辦開幕儀式。

「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處專案經理柯亮羽表示，講到國防安全，不是一直強調軍隊、坦克，該智庫在倡議台海安全時納入比較軟、和人性相關的國安焦點，希望將公民社會納入對話，畢竟「不是只有軍事專家才能講國安，國安應是生活的一部分」。

柯亮羽說，該智庫進駐台灣的原因，是台灣和東歐有很多共同之處，比如國土都很小但要抵禦鄰國強大的力量，智庫希望掌握兩個區域的相關性，強化與歐洲的連結。另外「歐洲價值安全政策中心」布拉格總部有很多烏克蘭籍的同事，「烏克蘭對我們組織來說別具意義，希望台烏能更多交流，將台灣烏克蘭議題連結在一起」。

國際非營利組織在台難題：募款、招聘困難

國際非營利組織在台會面對什麼難題？與會的幾個組織代表人都同意，面對的難題之一是在台募款。「無國界記者組織」（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，無國界記者資助來自國外，但在台灣募款困難，要先向政府申請登記，台灣有很多NGO已經很會募款，台灣人比較想支持當地的NGO，因為對這些組織比較熟悉。

另外的難題是在人才招募上，華盛頓非營利組織「國際共和研究所」（International Republican Institute）亞洲區資深顧問席之奇表示，國際組織在台需要精通中英雙語的人才，不過這方面的人薪資條件較高，招募有困難。

「歐洲價值安全政策中心」專案經理柯亮羽則說，在國外申請國際專案時無法將台灣的名字放上去，很多時候是用區域型專案將台灣包在裡面申請，這是很新的挑戰，目前是用規避的方式處理。

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核稿編輯：翁世航