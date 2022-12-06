以色列歷來最極右政府恐危及世俗價值觀，與美國關係面臨考驗
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相較於目前等於是被極右翼綁架後妥協而即將成立的新政府，以色列過去30年來的右傾政府，基本上還是一個遵循法制、包容多元族群和尊重自由平等的民主政權。納坦雅胡為了他個人的政治生涯與掌控政權以對抗法院控訴，不惜代價拉攏極端右派勢力，促成極右派能短短3年內突出走入主流政治。
文：賴素芬（中央社駐特拉維夫特派員）
以色列三年內第五次大選11月初塵埃落定，鷹派納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重掌政權，正與極右聯盟協談組閣，預料成立1948年建國以來最極端傾右政府，不僅公民權可能受損，以美關係也面臨挑戰。
極右派組織的崛起是近10年來的世界局勢，背後的因素以歐美國家來說，例如美國、法國、匈牙利、義大利等，主要涉及移民與難民政策、種族意識、宗教衝突、性平權等爭議。以色列極右派的崛起除了以上議題外，更牽扯到猶太與阿拉伯人間種族仇恨與以巴衝突。
以色列的右傾趨勢可以追溯至1993年以色列與巴勒斯坦為解決「以巴衝突」所設立和談架構而簽署《奧斯陸協議》 （Oslo I Accord）後引起的社會分歧，之後簽署該協議的總理拉賓（Yitzhak Rabin）於1995年被右派分子刺殺，鷹派的納坦雅胡因勢竄起，於1996年當選而出任總理 ，接著他陸續在以色列政壇稱霸近30年，這次的勝選讓他第五次登上總理大位。
相較於目前等於是被極右翼綁架後妥協而即將成立的新政府，以色列過去30年來的右傾政府，基本上還是一個遵循法制、包容多元族群和尊重自由平等的民主政權。
而即將列入納坦雅胡內閣的三位極右黨派聯盟領導人—「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）領袖史莫崔赫（Bezalel Smotrich），「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）的班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）以及極正統猶太教派的「諾安黨」（Noam） 的馬歐滋（Avi Maoz），僅僅三年前由於他們的種族歧視、煽動仇恨、反同性戀和極端的猶太意識形態等言論在右派陣營裡仍被視為邊緣人。
2019年開始，由於納坦雅胡開始面對法院多項貪腐控訴調查，他原本的右派聯盟因此分裂為支持與反對他的兩支派。2021年的選舉就是由反對他的右派分支加入中間派和左翼小黨，以下架他為目標而成立「反納坦雅胡」陣營，成功推翻創紀錄連任12年總理的納坦雅胡。
同時，納坦雅胡為了他個人的政治生涯與掌控政權以對抗法院控訴，不惜代價拉攏極端右派勢力，促成極右派能短短3年內突出走入主流政治。
根據目前組閣達成的協議，史莫崔赫首先將擔任財政部長然後輪替接任內政部長。史莫崔赫最初曾想爭取國防部長職務，引發華盛頓的擔憂，因為史莫崔赫的政黨向來反對巴勒斯坦建國，並且支持瓦解巴勒斯坦權力機構將以色列主權擴展至約旦河西岸，並阻止約旦河西岸的巴勒斯坦人獲得平等權利。 他對以色列的阿拉伯人和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的也保持敵對觀點。
據報導美國駐以色列大使奈茲（Thomas Nides）11月稍早會見勝選的納坦雅胡時，曾向他暗示拜登（Joe Biden）政府對極右派領導人獲得制定以色列對巴勒斯坦人政策權力的顧忌。
史莫崔赫的新職將讓他有權掌控約旦河西岸區內猶太人定居點的活動。意識到歐美國家對史莫崔赫這樣的職權必有爭議，納坦雅胡的「聯合黨」（Likud）聲明中指出，史莫崔赫對於約旦河西岸猶太定居點內的政策與管理，都需先與納坦雅胡協調。
先前，極右派「猶太力量黨」領袖班吉維爾也已與納坦雅胡簽定協議，將出任專為他所新成立的 「國家安全部」，權勢包括掌控以色列境內警署和約旦河西岸的邊境警察。由於他的極端立場，班吉維爾年輕時被以色列軍方拒絕徵召，曾面臨數十項針對阿拉伯人的仇恨言論指控，且長期鼓吹驅逐他所謂「不忠」的以色列阿拉伯人、主張對恐怖分子判死刑及放寬以色列軍人對巴勒斯坦人開槍的規範。
另外，本週稍早納坦雅胡的「聯合黨」也達成協議，將任命極端「諾安黨」領袖馬歐滋為總理辦公室內部的教育部門副部長，並兼任將新成立的「猶太人身分局」（Bureau of Jewish Identity）局長。
這位強烈反同性戀及挑戰《回歸法》（Lawof Return）移民政策的極端邊緣的爭議性人物，將來有權監督約8000個教育項目，涵蓋數千所世俗學校的數10個科目，將這些項目從下任教育部長的職權範圍內移除。
眼看極端勢力陸續受任入閣，即將掌控和改變以色列的未來走向，許多以色列人失望的不僅是以巴和平談判和「兩國方案」的破滅，更讓他們擔憂的是以色列的民主法制、公民權、性平權、教育和世俗價值觀等將受極端勢力打壓。
根據位於耶路撒冷的網路報紙《以色列時報》（The Times of Israel）報導，美國民主黨參議員范霍倫 （Chris Van Hollen） 12月1日表示，拜登政府一直在努力限制以色列極右翼議員史莫崔赫和班吉維爾對預期的下一屆以色列政府的影響。他透露，白宮不會等到納坦雅胡的政府宣誓就職後才開始行動。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
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