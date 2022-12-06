2022/12/06,
中國

創造繁榮，兼帶貪腐：江澤民如今去見馬克思，不知如何直面廣大的中國冤魂？

創造繁榮，兼帶貪腐：江澤民如今去見馬克思，不知如何直面廣大的中國冤魂？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

江澤民和胡錦濤時代，是中共貪官污吏的黃金20年。後毛澤東時代的改革開放造就出威權主義政治和權貴資本主義經濟的結合體，實際統治著今後的中國。而權貴資本主義是江民時代所縱容放任的果實。

文：卜大中

江澤民榮華富貴集於一身，尤其特別的是他的運氣極好，不但能從六四天安門動亂後火中取栗，一步登天，坐上中國最高領導人的寶座；更在當下遍地白紙革命、眼看似乎又要發生天安門屠殺2.0的前夕竟然死遁去見毛澤東，再一次脫險卸責。古今中外能從暴政中先被貴人破格提拔，再安然落地的領導人，屈指可數。他的運勢之好，好得吱吱冒油。

政界周星馳

江澤民外型上給人的印象是老爹型的「型男」，黑眶大眼鏡，像是搞笑演員；高腰西裝褲自行提前40多年流行（這兩年才又流行高腰褲），像是卓別林投胎轉世。喜歡講洋涇濱英語，曾公開大聲重複怒罵記者們「naïve」（天真），令人印象深刻。他還會彈奏鋼琴以娛賓客，十足的政界周星馳趣味。

他的貴人是鄧小平同志。小平同志先在「反資產階級自由化」和「清除精神污染」運動中罷黜了胡耀邦和趙紫陽，並在天安門屠殺後破格提拔上海黨委書記江澤民擔任總書記。為了壓制其他諸侯的不平與不滿，鄧還放話要諸侯們「不要不服氣」，給那個擔心服不了眾的膽小上海人江澤民撐腰加持。

江的現實主義人格特質發揮了對持盈保權極為重要的功能。他一到北京任職，就對下屬說，胡耀邦、趙紫陽之所以垮台，就是因為沒有搞好和總理的關係，命屬下把會議室總理的位子排到與總書記同等的位子，以討好高層關係遠優於江的李鵬總理。

江澤民能一步登天的時代背景，正是中國徘徊在自由化還是威權主義舊制的惶惑猶疑之際。主張自由化的理論家們提出「人民性高於黨性」、以及「社會主義異化論」，都受到鄧小平的批判。鄧在文革後復出，曾總結批評了毛澤東的極左路線，現在自己又重走極左路線（四個堅持），走到自己的反面。

鄧的具體作為是先後拔除了胡耀邦和趙紫陽的職位，提拔了與北京關係平淡的江澤民。鄧小平在文革中一再被打倒，威望很高，他的改革開放政策更得到極大的聲望，然而他學習毛的個人崇拜，左傾勢力利用他的左手砍掉他的右手（胡耀邦），然後迫使他砍掉自己的左手（趙紫陽），八九民運時又公然派軍隊坦克殘殺學生，鄧小平改革開放的豐功偉業名聲毀一旦。

江的投機人格再舉一例。鄧對江和李鵬的經濟開放倒退甚為不滿，特別是江頂不住左派強大壓力，逐漸放棄改革開放的方針，鄧發現江走回頭路，遂於92年南巡時開罵：「誰不改革開放，誰就下台」，江立馬「改過向善」。他能在左右兩派交火的集中點上倖存，機會主義和現實主義是其祕訣。

AP20302177222732
Photo Credit: AP / 達志影像

權貴資本主義禍害大

此外，江權力穩固後的保權祕訣是：你儘管搞錢，別碰政治。

習近平八年來肅貪獲得許多讚賞，雖仍是表象肅貪，沒有達到制度性肅貪的深度，但總比不肅好。中國政治的缺乏規範化、制度化、隨意性太大、沒有透明化、太少抵制（制衡）機制，都是中國難以現代化的癥結。

其中江澤民和胡錦濤時代，是中共貪官污吏的黃金20年。中國共產黨不可能改變貪腐所依附的政治體制，因為那正是它得以壟斷權力的基礎。後毛澤東時代的改革開放造就出威權主義政治和權貴資本主義經濟的結合體，實際統治著今後的中國。而權貴資本主義是江民時代所縱容放任的果實。

據學者裴敏欣的研究，權貴資本主義形成的來源：一，國有資產私有化，促成菁英間的橫向勾結，官商都把國家當成被綁架的俘虜。中央權力在經濟轉型中系統性下放，並在地方上滋生勾結腐敗；二，國家權力私有化；三，中央權力在經濟轉型中系統性下放，並在地方勾結腐敗。

裴說，1990年代，中國國有財產所有權的漸進式和不完整改革，使得國有資產很容易被政治和經濟菁英所侵奪；幹部管理制度的分權下放在大幅加強地方領導幹部權力的同時，又大幅降低了他們的可問責性。這些江澤民難道沒有責任？當時中國兩大貪腐領域是土地暴利以及公共建設。1980年代中，通過多項土地法案，把土地的所有權和使用權分開，給予貪官大開尋租的方便之門。

公平而言，江澤民對六四後維護政治和社會的安定，付出貢獻，但他創造的問題比解決的多，特別在經濟和貪腐上對中國長遠的腐蝕責無旁貸。

如今去見馬克思，不知有何面目直面廣大的中國冤魂。

本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。