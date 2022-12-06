創造繁榮，兼帶貪腐：江澤民如今去見馬克思，不知如何直面廣大的中國冤魂？

文：卜大中

江澤民榮華富貴集於一身，尤其特別的是他的運氣極好，不但能從六四天安門動亂後火中取栗，一步登天，坐上中國最高領導人的寶座；更在當下遍地白紙革命、眼看似乎又要發生天安門屠殺2.0的前夕竟然死遁去見毛澤東，再一次脫險卸責。古今中外能從暴政中先被貴人破格提拔，再安然落地的領導人，屈指可數。他的運勢之好，好得吱吱冒油。

政界周星馳

江澤民外型上給人的印象是老爹型的「型男」，黑眶大眼鏡，像是搞笑演員；高腰西裝褲自行提前40多年流行（這兩年才又流行高腰褲），像是卓別林投胎轉世。喜歡講洋涇濱英語，曾公開大聲重複怒罵記者們「naïve」（天真），令人印象深刻。他還會彈奏鋼琴以娛賓客，十足的政界周星馳趣味。

他的貴人是鄧小平同志。小平同志先在「反資產階級自由化」和「清除精神污染」運動中罷黜了胡耀邦和趙紫陽，並在天安門屠殺後破格提拔上海黨委書記江澤民擔任總書記。為了壓制其他諸侯的不平與不滿，鄧還放話要諸侯們「不要不服氣」，給那個擔心服不了眾的膽小上海人江澤民撐腰加持。

江的現實主義人格特質發揮了對持盈保權極為重要的功能。他一到北京任職，就對下屬說，胡耀邦、趙紫陽之所以垮台，就是因為沒有搞好和總理的關係，命屬下把會議室總理的位子排到與總書記同等的位子，以討好高層關係遠優於江的李鵬總理。

江澤民能一步登天的時代背景，正是中國徘徊在自由化還是威權主義舊制的惶惑猶疑之際。主張自由化的理論家們提出「人民性高於黨性」、以及「社會主義異化論」，都受到鄧小平的批判。鄧在文革後復出，曾總結批評了毛澤東的極左路線，現在自己又重走極左路線（四個堅持），走到自己的反面。

鄧的具體作為是先後拔除了胡耀邦和趙紫陽的職位，提拔了與北京關係平淡的江澤民。鄧小平在文革中一再被打倒，威望很高，他的改革開放政策更得到極大的聲望，然而他學習毛的個人崇拜，左傾勢力利用他的左手砍掉他的右手（胡耀邦），然後迫使他砍掉自己的左手（趙紫陽），八九民運時又公然派軍隊坦克殘殺學生，鄧小平改革開放的豐功偉業名聲毀一旦。

江的投機人格再舉一例。鄧對江和李鵬的經濟開放倒退甚為不滿，特別是江頂不住左派強大壓力，逐漸放棄改革開放的方針，鄧發現江走回頭路，遂於92年南巡時開罵：「誰不改革開放，誰就下台」，江立馬「改過向善」。他能在左右兩派交火的集中點上倖存，機會主義和現實主義是其祕訣。

Photo Credit: AP / 達志影像

權貴資本主義禍害大

此外，江權力穩固後的保權祕訣是：你儘管搞錢，別碰政治。

習近平八年來肅貪獲得許多讚賞，雖仍是表象肅貪，沒有達到制度性肅貪的深度，但總比不肅好。中國政治的缺乏規範化、制度化、隨意性太大、沒有透明化、太少抵制（制衡）機制，都是中國難以現代化的癥結。

其中江澤民和胡錦濤時代，是中共貪官污吏的黃金20年。中國共產黨不可能改變貪腐所依附的政治體制，因為那正是它得以壟斷權力的基礎。後毛澤東時代的改革開放造就出威權主義政治和權貴資本主義經濟的結合體，實際統治著今後的中國。而權貴資本主義是江民時代所縱容放任的果實。

據學者裴敏欣的研究，權貴資本主義形成的來源：一，國有資產私有化，促成菁英間的橫向勾結，官商都把國家當成被綁架的俘虜。中央權力在經濟轉型中系統性下放，並在地方上滋生勾結腐敗；二，國家權力私有化；三，中央權力在經濟轉型中系統性下放，並在地方勾結腐敗。

裴說，1990年代，中國國有財產所有權的漸進式和不完整改革，使得國有資產很容易被政治和經濟菁英所侵奪；幹部管理制度的分權下放在大幅加強地方領導幹部權力的同時，又大幅降低了他們的可問責性。這些江澤民難道沒有責任？當時中國兩大貪腐領域是土地暴利以及公共建設。1980年代中，通過多項土地法案，把土地的所有權和使用權分開，給予貪官大開尋租的方便之門。

公平而言，江澤民對六四後維護政治和社會的安定，付出貢獻，但他創造的問題比解決的多，特別在經濟和貪腐上對中國長遠的腐蝕責無旁貸。

如今去見馬克思，不知有何面目直面廣大的中國冤魂。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航