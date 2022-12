一分鐘看懂外商徵才六大關鍵字，各種薪資的英文怎麼說？

文:Grace Wang

job opening 空缺職位

job opening就是公司開放的工作職缺,也是工作的職稱。

job description 工作內容

這部分寫明了工作的內容和職務。

qualifications 申請資格

有些公司會要求大學畢業(Bachelor degree),又或者是碩士畢業(Master degree),務必要看清楚。另外,英文能力也是很常見的要求,努力把英文學好以迎接更多挑戰吧。

cover letter 求職信,自薦信

有許多人會把cover letter和英文自傳(autobiography)搞混,但其實cover letter和自傳有很多差異。再寫求職信時,可以分成以下三大重點:

resume 履歷表

美式英文中,履歷表叫做「resume」;但英式英文中,履歷表通常會稱作「CV」(Curriculum Vitae 的縮寫),注意不要搞混了喔。

recommendation 推薦信函

有些公司會要求你附上以前工作的上司或學校教授寫的推薦信,例如「a recommendation from a professor」就是教授寫的推薦信函。

Job Opening: Business Analyst(分析師)

Job description:

Qualifications:

To apply, please send a cover letter, a copy of your resume, and a recommendation from previous employment to Mr. Wang, head of the Office of Human Resources(人力資源部主管).