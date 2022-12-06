一分鐘看懂外商徵才六大關鍵字，各種薪資的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
老闆要你為職缺寫個英文版的徵才廣告，履歷表、工作內容的英文怎麼說？本文帶出幾個英文徵才廣告的重點關鍵字，讓你輕鬆寫出英文徵才廣告。
文：Grace Wang
英文徵才廣告關鍵字
job opening 空缺職位
job opening就是公司開放的工作職缺，也是工作的職稱。
job description 工作內容
這部分寫明了工作的內容和職務。
qualifications 申請資格
有些公司會要求大學畢業（Bachelor degree），又或者是碩士畢業（Master degree），務必要看清楚。另外，英文能力也是很常見的要求，努力把英文學好以迎接更多挑戰吧。
cover letter 求職信，自薦信
有許多人會把cover letter和英文自傳（autobiography）搞混，但其實cover letter和自傳有很多差異。再寫求職信時，可以分成以下三大重點：
- 你為什麼想要應徵此工作？你對工作的企圖心為何？
- 你具備什麼得以適任此工作的能力？
- 表示非常希望能獲得此工作，期待回覆。
resume 履歷表
美式英文中，履歷表叫做「resume」；但英式英文中，履歷表通常會稱作「CV」（Curriculum Vitae 的縮寫），注意不要搞混了喔。
recommendation 推薦信函
有些公司會要求你附上以前工作的上司或學校教授寫的推薦信，例如「a recommendation from a professor」就是教授寫的推薦信函。
外商英文徵才廣告範例
Job Opening: Business Analyst（分析師）
Job description:
- Undertake（承擔、負責）business analysis and completion of business files for clients in Taiwan.
- Communicate with customers to get their requirement and business needs.
- Update any requirement change during project implementation（項目、工程的實行）.
Qualifications:
- Good command of English
- Master degree or MBA （工商管理碩士）in finance or business related.
- Preferable to have working experience or product knowledge in financial instruments（金融商品）.
To apply, please send a cover letter, a copy of your resume, and a recommendation from previous employment to Mr. Wang, head of the Office of Human Resources（人力資源部主管）.
如果你可以輕鬆看懂的話，就等於踏出應徵工作的第一步。你也能去人力銀行的網站上試著讀讀看其他的英文徵才廣告，試驗自己是否真的學會了。
各種薪資的英文怎麼說？
除了工作內容及應徵條件以外，最重要的莫過於薪資了，但你真的知道薪資該怎麼說嗎？以下介紹的三種說法，你說對了嗎？
salary 月薪
大部份是支付給公職人員、專業員工和白領階級，像老師就是領salary。不過外國人比較少用salary這個詞，他們較常用「paycheck」。補充：年薪是 「annual salary」。
wage 薪資
大部分是支付給領時薪、日薪、週薪的工作人員，例如：學生在便利商店打工、在工地工作的工人。
income 收入
是指一個人工作的所有收入，包括薪資、獎金、兼差以及投資獲利等。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
我們想讓你知道的是
高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
「數位發展部數位產業署 廣告」