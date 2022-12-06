2022/12/06,
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一分鐘看懂外商徵才六大關鍵字，各種薪資的英文怎麼說？

一分鐘看懂外商徵才六大關鍵字，各種薪資的英文怎麼說？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

老闆要你為職缺寫個英文版的徵才廣告，履歷表、工作內容的英文怎麼說？本文帶出幾個英文徵才廣告的重點關鍵字，讓你輕鬆寫出英文徵才廣告。

文：Grace Wang

英文徵才廣告關鍵字

job opening 空缺職位

job opening就是公司開放的工作職缺，也是工作的職稱。

job description 工作內容

這部分寫明了工作的內容和職務。

qualifications 申請資格

有些公司會要求大學畢業（Bachelor degree），又或者是碩士畢業（Master degree），務必要看清楚。另外，英文能力也是很常見的要求，努力把英文學好以迎接更多挑戰吧。

cover letter 求職信，自薦信

有許多人會把cover letter和英文自傳（autobiography）搞混，但其實cover letter和自傳有很多差異。再寫求職信時，可以分成以下三大重點：

  • 你為什麼想要應徵此工作？你對工作的企圖心為何？
  • 你具備什麼得以適任此工作的能力？
  • 表示非常希望能獲得此工作，期待回覆。

resume 履歷表

美式英文中，履歷表叫做「resume」；但英式英文中，履歷表通常會稱作「CV」（Curriculum Vitae 的縮寫），注意不要搞混了喔。

recommendation 推薦信函

有些公司會要求你附上以前工作的上司或學校教授寫的推薦信，例如「a recommendation from a professor」就是教授寫的推薦信函。

外商英文徵才廣告範例

Job Opening: Business Analyst（分析師）

Job description:

  • Undertake（承擔、負責）business analysis and completion of business files for clients in Taiwan.
  • Communicate with customers to get their requirement and business needs.
  • Update any requirement change during project implementation（項目、工程的實行）.

Qualifications:

  • Good command of English
  • Master degree or MBA （工商管理碩士）in finance or business related.
  • Preferable to have working experience or product knowledge in financial instruments（金融商品）.

To apply, please send a cover letter, a copy of your resume, and a recommendation from previous employment to Mr. Wang, head of the Office of Human Resources（人力資源部主管）.

如果你可以輕鬆看懂的話，就等於踏出應徵工作的第一步。你也能去人力銀行的網站上試著讀讀看其他的英文徵才廣告，試驗自己是否真的學會了。

各種薪資的英文怎麼說？

除了工作內容及應徵條件以外，最重要的莫過於薪資了，但你真的知道薪資該怎麼說嗎？以下介紹的三種說法，你說對了嗎？

salary 月薪

大部份是支付給公職人員、專業員工和白領階級，像老師就是領salary。不過外國人比較少用salary這個詞，他們較常用「paycheck」。補充：年薪是 「annual salary」。

wage 薪資

大部分是支付給領時薪、日薪、週薪的工作人員，例如：學生在便利商店打工、在工地工作的工人。

income 收入

是指一個人工作的所有收入，包括薪資、獎金、兼差以及投資獲利等。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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