2022/12/07,
職場

EP19｜《為什麼這樣工作會快、準、好》：透過8個觀念來討論，如何提升你的生產力

EP19｜《為什麼這樣工作會快、準、好》：透過8個觀念來討論，如何提升你的生產力
Photo Credit: JuJu攝

我們想讓你知道的是

想要增加生產力嗎？這是馬力歐最熱愛的題目之一。這本書作者是之前很有名的一本談論習慣的力量作者查爾斯・杜西格的新作，作者提出可以用8個觀念，去拆解不管是個人或在組織中，可以如何增加生產力。

閱讀提案是由馬力歐和JuJu每週輪流提案一本書跟大家分享。希望透過兩人聊天和討論的方式，跟大家分享閱讀的心得、體驗和有趣的想法。

今天是我的分享，要分享的書是《為什麼這樣工作會快、準、好》，作者是查爾斯・杜西格。

作者杜西格是紐約時報的記者，之前寫過另外一本很有名的暢銷書：《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》裡面談論習慣的力量和如果建立或改變習慣。而在這本書的前言中杜西格說他有次寫信給一位外科醫師，也是生產力大師阿圖・葛文德（Gawande），想瞭解如何增加生產力。葛文德46歲，當醫生、當哈佛副教授、主持非營利組織、寫3本書、有老婆、有3個小孩、還拿過別名天才獎的麥克阿瑟獎。他想要知道對方為什麼這麼有生產力，而這本書就他的研究成果

當然，談生產力，根本就是我難以抗拒的炸雞類食物。

杜西格在這本書想要講的是「增加生產力最重要的8個概念」。而這8個概念都和一個重要基本原則有關：決不是越血汗就越有生產力，也決不是越努力工作，就會做完更多事。

作者在前言中說：這本書要講如何省時、省力、更聰明，讓各位的人生更加一帆風順.....聽起來是不是很威？而書中他所謂的8個觀念分別是：動機、團隊、專注、目標、管理他人、決策、創新和吸收資訊。

不過我其實很清楚知道，提高生產力其實沒有一蹴即成的方式，這8個概念其實就提供了一些想法，是否能真實應用，其實也要花時間。不過文章最後面附上一個番外篇，就是作者本人說明他如何用這8個觀念中的重點，來在百忙之中，一樣抽出時間完成這本書。而我自己則是對於裡面有些小細節是有獲得啟發，比如說在「吸收資訊」那篇，就注意到原來自己花時間去手動更新數據，反而更能夠獲得改變的方法和創新等。

我們另外在這集裡面討論了：

  • 覺得什麼是生產力？
  • 為什麼想要提升生產力？
  • 有沒有覺得自己特殊的工作方式？
  • 這8個概念中，有沒有哪一個聽起來特別吸引你？

本週提案的書和延伸閱讀：

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核稿編輯：翁世航

 

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