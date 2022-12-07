面對衝出小區的自由怒火，中國領導層的大麻煩才剛剛開始
我們想讓你知道的是
鎮壓或許在技術和戰術上能夠繼續取得成功，但無法掩蓋體制的失敗。他們無法逮捕所有的學生、中產階級和工人。人民已經起來，對當權者發出了噓聲，這不是任何一個鎮壓體制能夠消滅的。他們在清零和鎮壓中，失去了人民。
文：林飛（中國政治評論人）
在過去的一週，中國政局經歷了戲劇性的變化。11月24日的烏魯木齊火災和隨後的政府新聞發布，激怒了可能所有的中國人，從26日開始，中國全境爆發了一場空前規模的抗議運動。從新疆到上海，從南京到北京，再到武漢、成都和廣州，中產階級們衝出了被封的小區，大學生們在校園裡聚集、抗議。這是1989年以來最大規模的抗議行動，甚至是1949年以來中國發生的第一次大規模反政府示威。
面對這種洶湧的抗議浪潮，在最初幾天，北京似乎陷入了驚慌失措之中，他們沒有預料到人民以這種方式要求結束動態清零，也沒有預料到人民在衝出被封鎖的小區的同時要求自由，更沒有預料到過去幾年對新疆的成功鎮壓在一場火災之後破防了，並且成為全國性抗議的導火索。
這是中國領導層的大麻煩，而且才剛剛開始。北京正在面臨一個前所未有的政治危機，其危險程度甚至可能超過1989年學生民主運動的衝擊和隨後的鎮壓帶來的國際孤立，而且危機本身是顯而易見的，某種程度上已經表明人民的抗議不啻為一場起義，也就是革命。
「敵對勢力」再現
或許因此，抗議浪潮興起不過兩天，11月28日，二十大後新任的中共政法委書記陳文清即召開大會，部署打擊「敵對勢力」。「敵對勢力」這個詞出現在如此級別的中共會議，上一次還是2011年6月。那是時任政法委秘書長周本順在同樣的大會上，按照年初胡錦濤和周永康在2月18-19日舉行的中央黨校省部級幹部研討班上的講話精神，也就是應對北非茉莉花革命的爆發、呼籲所謂新社會治理改革，將1990年代中期隨著市場經濟和改革開放逐漸形成的中國公民社會當作顏色革命的推手，也就是敵對勢力。
然而，在過去幾天的全國性抗議運動中，或者更準確地說，在經歷了過去十年的「偉大鬥爭」之後，黨內的支持者和同情力量在經過無數輪次的清洗，也在「二十大」上最後被清除出局，黨外的公民社會組織和力量被鎮壓殆盡，包括國際公民社會組織和媒體的在華機構和力量、以及公民社會的天然盟友：國內的民營資本和企業家、人權律師團體等等，再經歷了過去三年動態清零之下的「閉關鎖國」之後，如果北京仍將它正面臨的來自人民的反抗歸咎於外部勢力或者敵對勢力，那可能就在承認自己的失敗。
在整個抗議浪潮最關鍵的莫過於此。無論如何，鎮壓機器似乎都難以挽回政治的失敗，並且暴露出根本的政治危機，那並不只是鎮壓機器的危機，也不只是一個領導人的危機，而是整個政黨和政治體制的危機。在那一夜之間，在那張白紙面前，全部暴露於世人。
這當然是最大的危機。因為，從2011年茉莉花革命以來，中共所做的幾乎所有努力都是為了防範顏色革命、防止中國在遭遇顏色革命的衝擊下發生蘇聯解體式的崩潰。這是習近平執政之初加強個人集權的合法性藉口，也是他過去十年對黨內清洗、對黨外鎮壓的初心，更是中國過去十年在新疆、香港採取殘酷鎮壓的根本原因。
所有這些針對所謂顏色革命的危險的努力，包括防範黨內出現戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）或葉爾辛（Boris Yeltsin）式的人物、防範國內公民社會的組織化以及與國際公民社會的聯結、防範香港和台灣變成顏色革命的橋頭堡等等，都是針對他們所想像的有組織的、國際性的、和顛覆性的民主運動進行全面和系統的預防性鎮壓，如我們在2013到15年的中國大陸、在2017年以後的新疆、在2019年的香港所看到的。
維穩體制崩塌
但是，當公民社會已經不復存在、國際外部勢力的支持趨近於零，包括工人、學生和中產階級在內的廣泛群體不約而同地起來抗議，並且在1949年之後第一次對自由有著如此切身的感受和要求，這個持續十年、甚至二十年的維穩體制崩塌了。
過去十年的社會清洗、特別是過去三年的清零政策之下形成的全民恐懼，在烏魯木齊火災發生之後的一剎那，那個夜裡，經過已經被嚴密審查文字內容但是無法過濾感情的社群網站的傳播之下，變成了中國人民相互之間僅有的紐帶。第二天，沒有組織、沒有動員，他們就選擇了上街，選擇了反對。他們衝出了被封的社區，他們在上海的烏魯木齊中路點起了蠟燭，他們在校園、在街道、在海外舉起了一張白紙。
這是1980年代以來一個虛構的蘇聯時代政治笑話的現實革命。僅僅在過去幾年，知識分子們還在嘲笑中國的政治笑話沒有超出前蘇聯笑話的水準，儘管北京早就已經把前蘇聯的崩潰當作最大的危險。但是，當南京傳媒學院的一位女生、或者清華大學的一位女生在食堂前面孤獨地舉起一張白紙，一切都改變了。
或許，因此之故，政法委在28日舉行了會議。負責動態清零的副總理孫春蘭在11月最後一天的衛健委會議上，也絕口不提堅持動態清零，而是要求全國做出調整。在黨內沒有任何異議的情形下，當人民站出來衝出小區、站上街頭，動態清零政策結束了。這是對過去三年堅持將動態清零與「兩個維護」的核心權威綁在一起的失敗。
但是，這不是最大的失敗。當動態清零政策在民眾抗議下被迫做出調整，與其說是承認最高層的失敗，不如說是整個政黨、整個政治體制的失敗，那是一個領導人或者一個領導班子所無法承受的。
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【跨域生態系系列專訪】3D列印引領數位鑄造「快時尚」
我們想讓你知道的是
在還沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有；但在傳統產業得以透過數位科技轉型的現在，我們就能做到別人沒有辦法做的事。
有一句英文諺語這樣說：「你要怎樣吃掉一頭大象？一次一小口！」管理界常用來比喻實現大目標不躁進，從簡單的環節開始，一次走一步就好。套用在傳統產業的數位轉型尤其貼切。
2021年，台灣砂模鑄造商金晶矽砂接了一紙客製訂單：一具約莫20公分高的陶瓷迷你佛像。3D列印團隊先以電腦繪圖軟體掃描、建模，再以切層軟體將3D模型解構成為層層堆疊的幾何形狀，接著送到自動化數位控制機台一層一層印出來。
籌組亞洲第一個3D鑄造聚落
金晶矽砂從接單到交貨，花了3-5天，比起傳統的手工木雕快上不只2倍。原本金晶矽砂以為這是一次性的交易，事後才發現，詢問度、接單率都超乎預期，也讓管理階層重新思考，3D列印技術想要落地，原本排在開發時程表後段的民生精品反而更接地氣。
從那時起，金晶矽砂便將接單觸角伸向文創產業，客製生產民間傳說的人物、童話故事主角，甚至動漫公仔。不僅如此，金晶矽砂更加確定，數位化的3D列印技術正是傳統鑄造產業自我改造、全面升級的機會。
「執行長經常和產、學界人士討論產業困境的解方，好比製作模具的時間與技術難度，加上他肯定3D列印高質化之類的優點。」金晶矽砂總經理朱良駿回憶，「但是因為大家都不了解，態度保留，所以他決定，『與其說破嘴，不如做給你們看。』」
那一年，是2020年。金晶矽砂就在苗栗中興廠區建置3D列印生產線，展現執行的決心。隨後11家上游供應商、下游客戶也呼應他的行動，加入一支被視為「3D數位鑄造國家隊」的行列。至今，這支隊伍已經集結超過40家當地與台中的相關業者，除了全台鑄造業都知道苗栗有一座3D數位鑄造砂模中心，更可說是亞洲第一個3D鑄造聚落。朱良駿把這道里程碑歸功金屬工業研究發展中心積極串連。
「其實最早是金屬中心與東台精機（金屬加工設備商）連絡，然後是金晶矽砂（砂材供應商）、金隆化學（合成樹脂及黏結劑供應商）再加入。一開始是我們三家先做。」朱良駿坦承，「初期的輔導學習中我們收穫很大，但是推廣業務時不太順。」
聚落廠商做中學，傳產轉型新典範
金晶矽砂副理陳一中身為專案主導者，他舉前述20公分高的佛像為例。理論上機器可以生產這套規格的產品，但實際操作時不斷撞牆，因為機器原本預設的材料是比較輕的石膏，改用混合黏土、氧化鋁砂等陶瓷原料後才發現超過承重度。繞道拆解成幾道步驟試做，雖然解決前述問題，卻又遇到新困難，好比避開邊角有難度，而且材料質量、重量不同，倒入設備後流動速度就不一樣，「這些情況都超出我們的經驗範疇，是靠輔導團隊協助，學會預先模擬，再去現場比對，慢慢累積出專業。」
金屬中心專案經理吳慶財回顧，金晶矽砂從材料商跨入數位鑄造技術服務，並結合生態系的專案計畫，在兩年間從無到有設立硬體設備、培訓人才、陸續廣召超過40家業者，再到建置數位接單平台把新技術變現，堪稱傳統產業轉型的典範。
吳慶財強調，既然是亞洲第一個3D鑄造聚落，一切成果都是做中學而來。好比他們在前端的設計階段時就發現，缺乏電腦模擬、法務廠商；而在摸熟技術打算商業化時則想到，要有中游的汽、機車零件、醫療器材或是金屬物件等鑄造廠，連同表面處理、機械加工等夥伴才能連結終端客戶。
就這樣，這個生態系在一次解決一道挑戰的過程中，做出9項高質、高價的產品，甚至為生態系成員中勝國際打下扎實的「72小時快速出貨」基礎，更強化勤旺輕金屬轉換業務跑道的技術能耐。
渦輪模組化，挑戰72小時就出貨
中勝國際是專注供應改裝房車引擎渦輪的利基業者，總經理童世豪接受專訪時坦言，雖然已經找到明確市場定位，但是3D數位鑄造「讓我創業10幾年才真正搞懂，要走客製模組化的生產路線。」
他分析，改裝車渦輪市場本來就不大，熱門車型更是所有業者搶破頭都要爭取到手的訂單。以前他做生意只能繞著全球車展跑，先是亂槍打鳥接單，之後還要克服特殊規格開模生產成本、運輸交貨的時差等問題，才能讓客戶放棄當地競爭對手相信他。但是他發現，不管怎麼精簡流程，都很難壓低成本。因為「改裝車渦輪的模具量少、質精，可以說是『汽車零配件的帝寶』。」光是一顆模具就要新台幣70萬元，但是一張訂單往往是幾顆起跳，即使定價10多萬元，風險依舊很高。
童世豪與經營團隊花了很多工夫討論、聚焦，直到2014年飛往韓國參訪3D數位鑄造工廠，才腦洞大開，「回來以後我就找上金屬中心，因為全台灣唯獨它有這一套要價5500萬元的設備。」雙方從此結緣，因此2020年數位鑄造中心專案上路，中勝國際也是第一批加入的會員之一。
在3D數位鑄造技術支援下，童世豪定調，將相同的車種渦輪模組化，因應客戶的需求放大或縮小最終成品。而且「只要客戶在今天中午12點之前下單，下午我們就撿料、備料；明天開始組裝，5點下班之前就能送到國際快遞手中；晚上10點搭機分送全球。最快是72小時內就可以收件。」
在專業玩家領域，搶先速度幾乎就代表搶贏訂單。童世豪自比為改裝車界的「快時尚」代表：「就像網購精品包，幾乎沒有消費者下單後願意等一個月才收到產品。」事實上，美國同業普遍做法是，消費者下單並付清款項，生產線才開動，最快是還要再等1週才到貨。
比起來，中勝國際足足快了不只一倍。而這一點也反映在業績上：從草創時期3名員工做到現在已有50人規模；人均貢獻營收是250萬元。
切入精密鑄造，鞋模廠跨足航太零件
中勝國際的成績固然出色，也是數位鑄造中心12名創始會員的勤旺，重生之旅也一樣吸睛：從鞋模廠升格為航太零件供應商。
勤旺董事長劉達士表示，最早是聽金松化工材料提起這個生態系，需要更多上、下游廠商參與，於是他加入打群架。「一開始用在鞋模，這種商品流行性很強，關鍵技術就是模具。」劉達士解釋，傳統製程是先由設計師製作款式，交由電腦數值控制（computer numerical control，CNC）雕刻做出代木，之後得拿掉代木做成矽膠模，灌注鑄造石膏並送去焙燒。整道程序耗工費時，加上產品世代交替太快，光是做到尺寸齊全，開模成本就會不斷攀高。
勤旺改與3D數位鑄造中心合作，足足省略代木和矽膠模這兩道環節。他帶著產品去拜會某國際運動鞋品牌的代工廠，「它們內部光是做矽膠模的空間、人力就是一座廠房了。但是成品只能一次性使用，放一、兩個月又會變形。改成3D列印後，這些問題就不存在。」
只是儘管品牌代工廠很心動，但最終雙方仍因3D列印技術無法弭平表面粗糙度放棄合作。劉達士說，這是機器、材料本身的局限，至今表面精緻化仍是它走向民生用品最亟待克服的痛點。
升級技術接單不成之餘，製鞋產業外移速度也越來越快，劉達士有感於新技術接班態勢蔚然成形，斷然切割鞋模本業，直接數位化轉型跨入精密鑄造。他的思維是從國際貿易型態切入：「同樣產品可能5家比價，如果競爭對手需要20天做出樣品，我卻只要10天，有很高機率訂單不會流到對手手上。」
劉達士認定，精密鑄造這一行想做到最頂級，非得接到航空或國防訂單不可。不過，那時勤旺還沒有應用3D鑄造技術，轉型初期只能咬著牙從頭學起，除了連年虧損，還一路從不斷被挑剔、要求的過程中學技術。
2016 年勤旺申請計畫補助，與金屬中心協力導入3D列印砂模，完成航空燃料控制閥，積極開發這項技術相關應用，也成功切入專業醫療設備市場，供應核磁共振、脈衝光製造商瑞士商萊卡（Leica），以及當紅的達文西機械手臂。「如今是幾乎年年都有賺錢。」
迎戰工業4.0，小企業突圍搶市新利器
2008 全球金融海嘯以來，復興製造業就成為各國政府重振經濟的主流政策，2011年德國率先喊出「工業4.0」（Industry 4.0），更掀起一波自動化、數位化到智慧化的革命浪潮，重量級財經媒體《經濟學人》（The Economist）斷言， 3D列印技術將是二十一世紀工業革命贏家的關鍵。
根據統計，2019年台灣鑄造業產值938億元，整體約900家業者中近90％是70人以下的小型企業，大多面臨技術能量不足、服務體系匱乏，而且無力突圍新市場的困境。
「在沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有，」童世豪直言，「但是現在它讓我們可以快速打樣、快速小額試產再快速搶進市場，我們就可以做到別人沒有辦法做的事。」
多元觀點GRB模式，打造另類台灣之光
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
以金晶矽砂為核心的3D鑄造業屬於解決方案型生態系，整體來說，它們比較像是產業聚落升級，因為就生態系而言，它的物種多樣性不夠。因此，金晶矽砂在此除了扮演集結材料、設備等協力廠商，共同提供客戶高階技術、完整解決方案的系統整合者（system integrator），還要多擔綱一個將產業服務化的角色。
就實務而言，金晶矽砂的關鍵作用在於熟稔材料特性與鑄造製程，基本功就是當下游模具客戶規劃、設計好整套方案後，交由它完成參數設定、模擬分析，這樣一來成功機率至少就達到80％以上。一旦這種支援服務的能力駕輕就熟，3D鑄造產業聚落就可以越做越大。
3D數位鑄造生態系成員的潛在客層著眼全球，整合成功的話，對台灣整體的經濟結構性升級或轉型有顯著的示範作用。因為傳統鑄造成本高、時間長，精細度不夠，若是順利數位轉型並槓桿3D列印技術的優勢，不只花上20天的流程可能大幅減至一星期，爭取高精度航太、高質感精品產業的機率也提高。
在國外，生態圈是一種市場機制自然形成的商業模式，政府介入的個案不多。在台灣，經濟部中小企業處主動擔綱促進者，集結學界、法人機構打造出一個政研企（government-research-business，GRB）鐵三角，採取由上而下（top-down）的方式建構並催化人造生態圈壯大，最終目標是服務消費者。
這套GRB模式是台灣獨有，前一、兩年曾在APEC上與菲律賓、越南等國家分享政府如何發揮促進者的功能，串接中、小企業跨域創新。值得注意的是，謹守促進者不是孵化器、兩年為限並鼓勵主動提案這三道底線，生態系才可以永續發展。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。