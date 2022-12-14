薩爾瓦多與美國關係惡化，法定貨幣比特幣暴跌更加深對中國的經濟依賴
我們想讓你知道的是
2021年9月中美洲薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣正式納入法定貨幣的國家。2022年11月11日，全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX宣布在美國申請破產保護，比特幣市值大幅下跌。薩爾瓦多政府持有的比特幣資產嚴重縮水，影響其外債履約能力，並將會加大對中國援助的依賴。
文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）
全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX於11月11日宣布在美國申請破產保護，創辦人兼執行長班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）辭職下台；11月28日加密貨幣貸款公司BlockFi，向美國紐澤西州破產法院申請破產保護，成為繼FTX後，另一家進入破產重組程序加密貨幣企業。
隨著全球加密貨幣企業相繼宣告破產，造成比特幣大幅貶值，國際市場信任度下降，對全球第一個將比特幣作為合法貨幣的國家薩爾瓦多經濟造成衝擊。
薩爾瓦多因將比特幣作為合法貨幣而躍上全球新聞版面
2021年6月5日，中美洲小國薩爾瓦多登上全球的新聞版面，因為時年40歲的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Armando Bukele Ortez），宣布將加密貨幣比特幣（Bitcoin）作為合法貨幣；經過國會立法程序，9月9日比特幣與美元並列成為法定貨幣，薩爾瓦多成為全球第一個正式將比特幣作為合法貨幣的國家。
2022年4月22日，非洲的中非共和國（RCA）通過比特幣為合法貨幣，成為繼薩爾瓦多之後，全球第二個將比特幣作為合法貨幣的國家。
80後、巴勒斯坦裔、37歲就任薩爾瓦多總統的布格磊，大膽地走在世界尖端，將缺乏透明及政府相關部門監管、具有高度潛在風險的加密貨幣納入法定貨幣，希望藉由加密貨幣使用特性加速金融流通，帶動更多創新應用成長，但事實上就是拿整個國家經濟做一場豪賭。國際貨幣基金會（IMF）即要求薩爾瓦多政府，審慎分析對金融穩定性的影響和潛在風險。
薩爾瓦多在將比特幣作為法幣使用的當天，政府購入價值約2100萬美元的400枚比特幣。薩爾瓦多政府並推出比特幣數位錢包，以及設立比特幣提款機。
Tags：
網路投保五步驟，臺銀人壽輕鬆完整您的旅行保障
我們想讓你知道的是
隨著疫情趨向穩定，政府推出多項補助專案鼓勵民眾外出旅遊，為了讓消費者外出旅遊時更加安心，臺銀人壽也推出能夠網路投保的旅行平安保險商品，以「投保便捷、保費低廉、加值服務」完整客戶旅行的保障。
根據聯合國相關報告旅遊業將於明（112）年復甦，隨著疫情趨穩，國內各項控管逐漸解封，交通部今（111）年為鼓勵民眾國內旅遊，陸續推出「防疫旅遊踩線活動」及「安心旅遊補助方案」專案，行政院宣布自111年10月13日邊境解封後，不少民眾躍躍欲試，準備來趟久違的日本、韓國自助旅行，旅遊業者表示今年年底及明年農曆春節預期將爆發旅遊熱潮。
臺銀人壽已於111年12月1日開辦網路投保平台，首推旅行平安險商品，提供24小時無距離網路投保服務，最慢出發前1小時完成網路投保繳費作業，即時提供旅遊保障，落實全年無休，隨時隨地便捷投保的金融友善服務。
臺銀人壽秉持「服務是不變的初衷，保障是永遠的承諾」經營理念，網路投保推出的旅行平安保險商品，兼具「投保便捷、保費低廉、加值服務」三個功能，完整客戶旅行的保障（臺銀人壽「E好保旅平險」商品資訊：臺銀人壽 – BankTaiwan Life Insurance）。
- 「投保便捷」：網路投保繳費，且有線上「延長保期」功能，讓客戶放心留連忘返，完整旅遊全程的保障。
- 「保費低廉」：提供1日60萬保險金額，保費13元低門檻方案，落實「隨身銅板，保障隨身」。
- 「加值服務」：不僅國內或國外旅遊保費價格相同，投保國外（臺灣以外地區，係指臺、澎、金、馬地區以外之地區）旅遊，更提供無須加費，享有4項海外急難服務（旅遊支援、醫療支援、法律支援及緊急事件處理）。
臺銀人壽深耕保險業務已80餘年，持續提供國人更細緻的服務及更多元的商品選擇方案，成為保戶理財規劃、健康守護及保險保障的國家級最佳品牌。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。