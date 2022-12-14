TNL+ 2022/12/14,
拉美

薩爾瓦多與美國關係惡化，法定貨幣比特幣暴跌更加深對中國的經濟依賴

薩爾瓦多與美國關係惡化，法定貨幣比特幣暴跌更加深對中國的經濟依賴
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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2021年9月中美洲薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣正式納入法定貨幣的國家。2022年11月11日，全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX宣布在美國申請破產保護，比特幣市值大幅下跌。薩爾瓦多政府持有的比特幣資產嚴重縮水，影響其外債履約能力，並將會加大對中國援助的依賴。

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX於11月11日宣布在美國申請破產保護，創辦人兼執行長班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）辭職下台；11月28日加密貨幣貸款公司BlockFi，向美國紐澤西州破產法院申請破產保護，成為繼FTX後，另一家進入破產重組程序加密貨幣企業。

隨著全球加密貨幣企業相繼宣告破產，造成比特幣大幅貶值，國際市場信任度下降，對全球第一個將比特幣作為合法貨幣的國家薩爾瓦多經濟造成衝擊。

薩爾瓦多因將比特幣作為合法貨幣而躍上全球新聞版面

2021年6月5日，中美洲小國薩爾瓦多登上全球的新聞版面，因為時年40歲的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Armando Bukele Ortez），宣布將加密貨幣比特幣（Bitcoin）作為合法貨幣；經過國會立法程序，9月9日比特幣與美元並列成為法定貨幣，薩爾瓦多成為全球第一個正式將比特幣作為合法貨幣的國家。

2022年4月22日，非洲的中非共和國（RCA）通過比特幣為合法貨幣，成為繼薩爾瓦多之後，全球第二個將比特幣作為合法貨幣的國家。

80後、巴勒斯坦裔、37歲就任薩爾瓦多總統的布格磊，大膽地走在世界尖端，將缺乏透明及政府相關部門監管、具有高度潛在風險的加密貨幣納入法定貨幣，希望藉由加密貨幣使用特性加速金融流通，帶動更多創新應用成長，但事實上就是拿整個國家經濟做一場豪賭。國際貨幣基金會（IMF）即要求薩爾瓦多政府，審慎分析對金融穩定性的影響和潛在風險。

薩爾瓦多在將比特幣作為法幣使用的當天，政府購入價值約2100萬美元的400枚比特幣。薩爾瓦多政府並推出比特幣數位錢包，以及設立比特幣提款機。

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