薩爾瓦多與美國關係惡化，法定貨幣比特幣暴跌更加深對中國的經濟依賴

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX於11月11日宣布在美國申請破產保護，創辦人兼執行長班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）辭職下台；11月28日加密貨幣貸款公司BlockFi，向美國紐澤西州破產法院申請破產保護，成為繼FTX後，另一家進入破產重組程序加密貨幣企業。

隨著全球加密貨幣企業相繼宣告破產，造成比特幣大幅貶值，國際市場信任度下降，對全球第一個將比特幣作為合法貨幣的國家薩爾瓦多經濟造成衝擊。

薩爾瓦多因將比特幣作為合法貨幣而躍上全球新聞版面

2021年6月5日，中美洲小國薩爾瓦多登上全球的新聞版面，因為時年40歲的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Armando Bukele Ortez），宣布將加密貨幣比特幣（Bitcoin）作為合法貨幣；經過國會立法程序，9月9日比特幣與美元並列成為法定貨幣，薩爾瓦多成為全球第一個正式將比特幣作為合法貨幣的國家。

2022年4月22日，非洲的中非共和國（RCA）通過比特幣為合法貨幣，成為繼薩爾瓦多之後，全球第二個將比特幣作為合法貨幣的國家。

80後、巴勒斯坦裔、37歲就任薩爾瓦多總統的布格磊，大膽地走在世界尖端，將缺乏透明及政府相關部門監管、具有高度潛在風險的加密貨幣納入法定貨幣，希望藉由加密貨幣使用特性加速金融流通，帶動更多創新應用成長，但事實上就是拿整個國家經濟做一場豪賭。國際貨幣基金會（IMF）即要求薩爾瓦多政府，審慎分析對金融穩定性的影響和潛在風險。

薩爾瓦多在將比特幣作為法幣使用的當天，政府購入價值約2100萬美元的400枚比特幣。薩爾瓦多政府並推出比特幣數位錢包，以及設立比特幣提款機。