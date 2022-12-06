台積電先進製程轉移到美國該擔心嗎？其實「不在台灣的台積電」才是護國神山

文：Heaton Christensen

不在台灣的台積電才是護國神山

眾所周知，台積電（TSM）在全球半導體產業中舉足輕重，由台積電所開創的晶片代工模式，更是改變了全球半導體產業，對外台積電的產品包辦了手機、電腦、5G、電動車等等民用項目，即使是美國最新型武器、尖端戰機，也會用到台積電的晶片。對內，TSM撑起台灣經濟半邊天，2021年資本支出300億美元佔民間投資12.8％，占國內GDP約7.35％，也是台灣頭20強企業出口金額第一，護國神山當之無愧。

但有一個問題我們很少觸及，既然半導體是如此重要的產業，甚至可以影響全球局勢，那美國作為全球半導體產業的發源地，為何最後晶片產業的霸主地位會落在台積電手上？早期美國已有德州儀器、英特爾等公司，何故一直把製作外流？

其實半導體一直是高耗水、高耗電、高污染、高成本、低就業率的產業 。而且80年代尾電腦才開始走向民用，大部份晶片使用還是停留在家電上，美國也不可能預測到未來互聯網發展和智能手機、電腦等突破。一個投入成本高、回報率低、耗水耗電又會帶來長期污染的產業，美國當然會把產業外移，發到附屬國生產製造。（新竹環保團體對半導體的污染有深入研究，有興趣的可以調查相關資料。）

70年代，日本憑著IDM模式（指從半導體材料、設備，到中游設計、製造，直到封裝、檢測等全部自己完成的「半導體」生產一條龍模式）成為全球半導體的霸主。後來美國決定打壓日本，1985年長期和日本對抗多年的美國半導體行業協會，以威脅道國家安全為理由，正式起訴日本半導體公司，後來又（強迫）日本簽署了廣為人知的「廣場協議」（plaza accord），以解決美國巨額貿易赤字，也引致日圓大幅升值；期間也迫日本簽署了兩次「半導體協議」。

3份協議簽下去的結果，就是把如日中天的日本半導體產業扼殺在籃中，也引致日本經濟泡沫爆破，開啟了失落的10年。（關於美日半導體大戰、廣場協議不多詳述，有興趣的可以google）

90年代末，半導體產業再往台灣、韓國轉移，三星、台積電就是在這個時期崛起的。日本、韓國和台灣都以美國馬首是瞻，美國吸取日本的教訓，把設計層面自己掌握，高污染、耗水電的產業外移，不在本土進行。全球十大晶片設計公司，一半都在美國。（AMD、Intel、高通、博通和英偉達等等）。

鋪墊良久，主要想帶出幾個重點：

1. 台積電是護國神山，但掌控這座神山的是美國，沒有高通、博通、英特爾的設計圖， ASML的光刻機。台積電也無用武之地，真正掌控上層供應鏈的是美國，沒了設計和裝備，就會像中國的中芯國際一樣，所以對於美國決定移廠，要怪到蔡英文頭上不對，其實這件事她也控制不了。

2. 美國是鐵了心把部份先進製程移到本土的，哪怕張忠謀已經三番四次說出本土生產成本高效率低，但這對美國來說是百年大業，不是單單用錢來衡量的，更牽涉到中美霸主之爭，美國未來的地位，如果台灣一定要反對，難道日本的下場不是警惕嗎？

3. 半導體產業會扎根於幾個亞洲國家，背後原因和中國崛起很像，當年美國把中國拉入WTO世界貿易組織，後來送去大批訂單，把中國拉成世界工廠，美國也只是把製作外移，不在本土發展半導體是污染和能源問題，並非眼光不足。

4. 上文提及台積電成本支出高昂，2021年支出約300億，2022因為要建廠支出可能沖高至420億，其實這才是台積電真正的優勢，前期支出太大，過去累積到現在，如果把利息和通貨膨脹計算進去，已經有幾千億了，基本上沒有任何一間公司可以支出這種成本，這是他沒有競爭對手的主要原因。

情況就和Tesla電動車一樣，也是10多年來一直投入研發， 2018年幾乎破產，但這就是他的優勢，傳統車行到現在才勉強追上，而Elon Musk 已經藉著股票成為世界首富。

現在重點來了，台積電有保護台灣免受中國戰火的作用嗎？我的意見和主流不同，我覺得只有（部份）搬到美國的台積電，不在台灣的台積電，才會真正保護到台灣。

如果所有先進製程只在台灣進行，而美國晶片法案禁止晶片進口中國，那就代表整個西方國家都有高級晶片，除了中國。這種情況下，對中國最有利的就是攻打台灣，中就算不能佔領台積電，也可把工廠毁掉令美國也失去高級晶片，把兩方勢力平衡。否則他只會成為第二個俄羅斯，一直被美國科技制裁，美國用最先進的晶片裝備武器戰機，中國被慢慢拋開距離，溫水煮青蛙，那不如提前出擊。

所以，台積電只在台灣，才是真正增加戰爭風險。

我换一個例子，如果COVID-19只發生在中國，並沒有擴散到西方國家，那就代表只有中國蒙受經濟和人命損失，西方國家養尊處優，此消彼長，中國會不會像俄羅斯一樣，被迫提前發動戰爭？還是他會坐視不理，任由其他國家在國力上把他拋開？等到自己沒有還手之力？

現在部份先進製程轉移到美國，中國對台戰爭反而少了一個誘因，他怎麼樣也打不到隔了一個太平洋的美國，而且和美國發動戰爭量級完全不同，要考慮的比打台灣更多，他也知道摧毁台灣台積電也影響不了美國，打仗的原因就少一個。