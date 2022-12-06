台積電先進製程轉移到美國該擔心嗎？其實「不在台灣的台積電」才是護國神山
我們想讓你知道的是
美國是鐵了心把部份先進製程移到本土的，哪怕張忠謀已經三番四次說出本土生產成本高效率低，但這對美國來說是百年大業，不是單單用錢來衡量的，更牽涉到中美霸主之爭，美國未來的地位，如果台灣一定要反對，難道日本的下場不是警惕嗎？
不在台灣的台積電才是護國神山
眾所周知，台積電（TSM）在全球半導體產業中舉足輕重，由台積電所開創的晶片代工模式，更是改變了全球半導體產業，對外台積電的產品包辦了手機、電腦、5G、電動車等等民用項目，即使是美國最新型武器、尖端戰機，也會用到台積電的晶片。對內，TSM撑起台灣經濟半邊天，2021年資本支出300億美元佔民間投資12.8％，占國內GDP約7.35％，也是台灣頭20強企業出口金額第一，護國神山當之無愧。
但有一個問題我們很少觸及，既然半導體是如此重要的產業，甚至可以影響全球局勢，那美國作為全球半導體產業的發源地，為何最後晶片產業的霸主地位會落在台積電手上？早期美國已有德州儀器、英特爾等公司，何故一直把製作外流？
其實半導體一直是高耗水、高耗電、高污染、高成本、低就業率的產業 。而且80年代尾電腦才開始走向民用，大部份晶片使用還是停留在家電上，美國也不可能預測到未來互聯網發展和智能手機、電腦等突破。一個投入成本高、回報率低、耗水耗電又會帶來長期污染的產業，美國當然會把產業外移，發到附屬國生產製造。（新竹環保團體對半導體的污染有深入研究，有興趣的可以調查相關資料。）
70年代，日本憑著IDM模式（指從半導體材料、設備，到中游設計、製造，直到封裝、檢測等全部自己完成的「半導體」生產一條龍模式）成為全球半導體的霸主。後來美國決定打壓日本，1985年長期和日本對抗多年的美國半導體行業協會，以威脅道國家安全為理由，正式起訴日本半導體公司，後來又（強迫）日本簽署了廣為人知的「廣場協議」（plaza accord），以解決美國巨額貿易赤字，也引致日圓大幅升值；期間也迫日本簽署了兩次「半導體協議」。
3份協議簽下去的結果，就是把如日中天的日本半導體產業扼殺在籃中，也引致日本經濟泡沫爆破，開啟了失落的10年。（關於美日半導體大戰、廣場協議不多詳述，有興趣的可以google）
90年代末，半導體產業再往台灣、韓國轉移，三星、台積電就是在這個時期崛起的。日本、韓國和台灣都以美國馬首是瞻，美國吸取日本的教訓，把設計層面自己掌握，高污染、耗水電的產業外移，不在本土進行。全球十大晶片設計公司，一半都在美國。（AMD、Intel、高通、博通和英偉達等等）。
鋪墊良久，主要想帶出幾個重點：
1. 台積電是護國神山，但掌控這座神山的是美國，沒有高通、博通、英特爾的設計圖， ASML的光刻機。台積電也無用武之地，真正掌控上層供應鏈的是美國，沒了設計和裝備，就會像中國的中芯國際一樣，所以對於美國決定移廠，要怪到蔡英文頭上不對，其實這件事她也控制不了。
2. 美國是鐵了心把部份先進製程移到本土的，哪怕張忠謀已經三番四次說出本土生產成本高效率低，但這對美國來說是百年大業，不是單單用錢來衡量的，更牽涉到中美霸主之爭，美國未來的地位，如果台灣一定要反對，難道日本的下場不是警惕嗎？
3. 半導體產業會扎根於幾個亞洲國家，背後原因和中國崛起很像，當年美國把中國拉入WTO世界貿易組織，後來送去大批訂單，把中國拉成世界工廠，美國也只是把製作外移，不在本土發展半導體是污染和能源問題，並非眼光不足。
4. 上文提及台積電成本支出高昂，2021年支出約300億，2022因為要建廠支出可能沖高至420億，其實這才是台積電真正的優勢，前期支出太大，過去累積到現在，如果把利息和通貨膨脹計算進去，已經有幾千億了，基本上沒有任何一間公司可以支出這種成本，這是他沒有競爭對手的主要原因。
情況就和Tesla電動車一樣，也是10多年來一直投入研發， 2018年幾乎破產，但這就是他的優勢，傳統車行到現在才勉強追上，而Elon Musk 已經藉著股票成為世界首富。
現在重點來了，台積電有保護台灣免受中國戰火的作用嗎？我的意見和主流不同，我覺得只有（部份）搬到美國的台積電，不在台灣的台積電，才會真正保護到台灣。
如果所有先進製程只在台灣進行，而美國晶片法案禁止晶片進口中國，那就代表整個西方國家都有高級晶片，除了中國。這種情況下，對中國最有利的就是攻打台灣，中就算不能佔領台積電，也可把工廠毁掉令美國也失去高級晶片，把兩方勢力平衡。否則他只會成為第二個俄羅斯，一直被美國科技制裁，美國用最先進的晶片裝備武器戰機，中國被慢慢拋開距離，溫水煮青蛙，那不如提前出擊。
所以，台積電只在台灣，才是真正增加戰爭風險。
我换一個例子，如果COVID-19只發生在中國，並沒有擴散到西方國家，那就代表只有中國蒙受經濟和人命損失，西方國家養尊處優，此消彼長，中國會不會像俄羅斯一樣，被迫提前發動戰爭？還是他會坐視不理，任由其他國家在國力上把他拋開？等到自己沒有還手之力？
現在部份先進製程轉移到美國，中國對台戰爭反而少了一個誘因，他怎麼樣也打不到隔了一個太平洋的美國，而且和美國發動戰爭量級完全不同，要考慮的比打台灣更多，他也知道摧毁台灣台積電也影響不了美國，打仗的原因就少一個。
Tags：
數位金融時代，善用「國泰世華CUBE App」學會更安全、更簡單的手機理財術
我們想讓你知道的是
數位經濟崛起，消費者對金融的想像大幅改變，帳戶應用、電子支付成為時下很方便的生活金融方式，金融服務早已內嵌在生活各種場域，但同時 衍生不少資安需求。為此，國泰世華銀行打造全新「國泰世華CUBE App」，用科技讓金融生活變得更安全、更簡單。
跟朋友聚餐完，用手機App轉帳安全嗎？會不會轉錯啊？
想把薪水分投資理財、換匯、日常休閒三等份，帳戶在不同銀行好麻煩喔！
天啊！網銀帳戶密碼為什麼如此難記？每次都輸錯。
錢包內的信用卡突然不見了，被盜刷怎麼辦？
最重要的理財小事
疫情蔓延、烏克蘭戰爭、原物料飛漲⋯即使國際情勢巨變，但最影響我們日常心情的，卻仍是這些最重要的小事：聚餐算帳、帳戶規劃、信用卡遺失，甚至是輸入一長串高強度但記也記不住的銀行帳戶密碼。在數位金融蓬勃發展的現在，難道沒有更簡單的方法嗎？
想要有聰明理財生活，其實不需要妥協，國泰世華CUBE App提供更多金融自主選擇權，不僅站在消費者立場推出一站式數位金融，透過科技賦能的方式，從生活各個層面，串聯24小時安全防護機制，提供兼具安全、便捷且創新的服務體驗。
三道防護：保護個人金融安全
國泰世華銀行領先金融業界，為消費者提供的第一道防護，即是率先導入「FIDO」（Fast Identity Online）國際資安標準規格，提供用戶更快速、安全的生物驗證登入方式，將安全等級拉高至與全球大型雲端、科技金融業同步。
所謂的FIDO，即是將身分驗證在裝置端進行，搭配非對稱公鑰私鑰架構，來與線上身分識別相結合，不僅可以減少多組密碼登入、帳號盜用風險，也因為使用了公開金鑰加密，由多因子認證、生物辨識特性，更能強力且嚴密地保護帳號安全。而用戶的生物辨識資訊不會儲存在應用程式的伺服器上，所以用戶的個資不會被取得，也可避免隱私洩露的問題，降低被網路釣魚的資安風險，進一步強化便利與安全。
同時，國泰世華CUBE App也設計了第二防護「人臉辨識驗證」，確保用戶能有最流暢的使用體驗、最新的功能以及全面的資安防護。尤其，國泰世華銀行人臉辨識驗證機制，具備三大特點：
- 安全性高：註冊時透過臨櫃、視訊確保為真人，交易時則透過生物特徵比對留存的臉部資料，確保交易安全。
- 數位體驗更多元：取代傳統臨櫃辦理業務，讓更多服務能數位化辦理。
- 易用性高：只要手機有前鏡頭就可以使用，滿足用戶多元需求。
目前國泰世華CUBE App有多種業務可直接使用人臉辨識驗證，包括非約定轉帳、啟用非約定轉帳服務、提高提款限額、重設網銀密碼、啟用手機提款、申請數位換匯帳戶、申請大額換匯憑證。不僅交易時不用輸入冗長的記憶密碼，也不用擔心因收訊問題收不到手機簡訊驗證碼，就可以確保為本人操作，簡單又安全。
第三道防護：安全健檢。國泰世華CUBE App會檢測用戶設備狀態，並建議用戶採取對應措施，讓用戶也能把關自己的帳戶安全性，以便提供帳戶24小時的安全保障。
一站式：輕鬆執行金融個人化服務
在國泰世華CUBE App的安全使用環境下，用戶可以在一台手機內安心操作各樣金融服務，不需跑實體分行，在家就能完成個人理財，不僅可以操作日常轉帳繳費、換匯、買賣基金、證券開戶、投資台股及美股，買賣外幣時還可以設定匯率到價通知功能，換到理想匯率。
國泰世華CUBE App也可按個人需求設立母子帳戶，一個母帳戶可設立五個子帳戶，最多為十五個子帳戶，將資產分成投資、儲蓄、生活開銷、買房基金等，自由命名帳戶名稱，聰明運用科技達成高效率理財，不需要再到不同銀行間開設不同帳戶，且母帳戶、子帳戶間轉帳也不需要手續費，省下轉帳費用耗損，也免除帳務分散各銀行的繁雜困擾。
不僅如此，國泰世華CUBE App也可自由切換CUBE卡的「購物」、「旅遊」、「數位服務」、「精選」四大權益方案，無論是要在網路消費購物的「玩數位」、訂房或機票「趣旅行」、日常消費「樂饗購」或是針對加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費的「集精選」，都可以每天切換一次模式，輕鬆找到最適合自己的優惠回饋。
國泰世華CUBE App為體恤忙碌上班族，在營業日的早上9點到晚上8點也提供視訊服務，用戶可以自由選擇方便的時間進線，點開App就像走一趟分行，免出門就能完成臨櫃業務，滿足用戶對金融服務的期待。
本文係由國泰世華銀行邀稿
謹慎理財 信用無價
證券服務由國泰綜合證券提供，國泰世華CUBE App是由國泰世華銀行建置