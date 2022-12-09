《現實與詩意》：馬來西亞文壇盛事「世花踪文學獎」，是馬華作家成名的必經道路
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過去不少馬華作家透過參與台灣的聯合報文學獎、中國時報文學獎成名，但這兩個獎項已停辦，近年來許多台灣文學獎項也開始限定國籍。因此，1991年創辦的花踪文學獎成了馬華作家成名的舞台，儘管花踪文學獎常有遺珠，但不管怎樣，近三十年來的馬華寫作者要成名，鮮少能繞過花踪文學獎者。
文：黃錦樹
花踪—一場文學運動？
花踪文學獎自1991年創辦以來，剛過了十四屆〔按：本文寫於2017年，至2022年，花踪已至第十六屆〕，28個年頭過去了。最近倒頗聽說它可能離終結之期不遠。它的頒獎典禮之華麗一向頗受矚目，當然也不乏批評（「奧斯卡」之類的），但無可諱言，近三十年來，它對馬華文學作品的生成、水平的提昇，都扮演著推進器的作用。它的高曝光度、「成名」的入場券、高額獎金等，對年輕的寫作者是極大的誘因；而限定參賽資格（除世華獎之外，都限定「馬來西亞公民」），排除了國外（尤其是中、台、港）的寫手，當然增加了自家人得獎的機會。這種與貿易保護主義類似的「保護主義」對弱勢群體而言，卻是必不可少的。否則本土的產品永遠沒機會發展成熟、在地的幼苗沒機會茁壯長大。如果只是為人作嫁，那就真的沒意思了。
也許為了減緩因國籍之牆造成的閉塞感，2001年增設了花踪世界華文文學獎。限定「馬來西亞公民」顯然並不足以讓它成為國家文學，反而讓它與「花踪」蘊涵的文化民族主義意味相扞格，自我呈現為地方。但看來是「國際化」指標的花踪世界華文文學獎，自2001年以來頒了九次，不知何故台灣作家居多，佔了五位（陳映真，楊牧，王文興，余光中，白先勇）；美華一位（聶華苓）；中國兩位（王安憶，閻連科）；香港一位（西西）—中國只有兩位，顯然少得離譜（何以台灣特多？因主其事者多為留台人？）—馬華迄今一個都沒有（李永平、張貴興都不夠資格嗎？）不管怎樣，這個獎對那些「得獎者」其實並不能增加什麼，那些都是成名已久，響噹噹，甚至已進入文學史的作家了。世華這部份，確實是「錦上添花」了。甚至可以說，花踪需要他們，遠甚於他們需要花踪。因此如果花踪不辦了，這一塊可說是毫無影響；繼續辦下去，大概也成不了中文世界的諾貝爾獎—「中文世界的諾貝爾獎」這一表述當然是反諷，諾貝爾獎的精神恰恰是跨語—雖然那仍以歐美語言為主體。
即便花踪試圖立基於跨國的文化中國想像，但它主要的貢獻應該還是在馬華文學—有國籍的馬華文學。那是馬華文青的主場，沒有「背景負擔」。
二十八年來，經由花踪的認可機制，確實栽培出一整個世代的寫作者。70後，黎紫書（1971），游以飄（1970），陳耀宗（1974），龔萬輝（1976），施慧敏（1976），木焱（林志遠，1976），邢詒旺（1978），吳道順（197？），翁菀君（1978），許裕全（1972），許維賢（1973），周若濤（1977），周若鵬（1974），梁靖芬（1975），曾翎龍（1976），戴曉珊（1976），張柏榗（1978），劉慶鴻（1979）等，及若干「六字輩」，如李天葆（1969），方路（1964），吳龍川（1967），呂育陶（1969），陳大為（1969），鍾怡雯（1969），黃靈燕（1969）等；及80後的牛油小生（陳宇昕，1987）等，族繁不及備載。名單雖並不齊全，然而這包含了各文類的陣容已經相當驚人。好些名字在不同屆反覆出現，重複獲取肯定。文學獎的封閉競技特性，使得重返者或新入場者都必須求新求變，尋找新的可能性，確實可能讓作品更趨於精緻、精巧。詩趨於繁複晦澀，散文時而越界（甚至山寨），小說每一層面的技術都極考究…… 有的作品也許因而異常匠氣，帶著濃重的文學獎氣味。但這樣的競賽也有可能讓馬華文學作品的水平提昇到此前未曾抵達的高度及難度，而不只是達到中文世界的基本水平而已；競技的高門檻強迫作者全力以赴，以發掘自己的潛能。
那是自1957年以來的三十年間，一向對文學自身沒什麼要求的現實主義世界觀所無法想像的，現實主義作家也集體的在花踪裡缺席（不論是甄選獎還是推薦獎）。從這角度來看，文學的典範（典律）轉移已然發生。花踪文學獎得獎作品即是明證：三十年來的馬華文學已有一番全面的更新。因緣際會，最得利的主要是「六、七字輩」，加上少數50末、80初的，差不多就是一個大的世代。他們可能是大馬建國後最幸運的一個世代，在寫作的第一個十年，台灣兩個最重要的文學獎也還沒熄燈，而且沒有限制參賽者的國籍，有興趣的馬華文青都可一試身手，或許可同時在台、馬出名。
60年代後的三十年，一向被稱做是台灣文學的盛世，而兩大報文學獎至少支撐了該文學盛世中的三分之二，扮演著極重要的、作家能力的確認功能。在那盛世終結之後，文學獎在台灣已沒那麼重要（不再受矚目，小說的字數且刪減至不可思議的少），像逃走的壁虎留下的尾巴還會動，它們還繼續生存了若干年。那些年，也許花踪的重要性還超過了氣數已盡的那兩條斷尾。
1994年開始的新秀獎，讓有志者（在受保護的情況下）提早受到肯定，學習辨識所謂的好作品是長什麼樣子的，應具備哪樣的條件。一開始即與文學獎同時存在的文藝營，能讓文青提前瞭解文學成規，提早入門，知道寫作是怎麼一回事。那些為文學獎熱身的知名作家學者的講座，委員們為文學獎決審留下的詳細紀錄—非常直觀的文學評論。雖然沒時間就文本做充份的細讀，以致不見得能完整的論證，但決審的場合不容含糊，每位評審都必須做出判斷，給出理由—以致不得不暴露自身的品味、愛好、判斷力和學養，那也是個考驗。作品之得獎與否，和這些要素有直接的關聯。文學獎常有遺珠，也可見文學判斷的相對性、或相對主觀性。但不管怎樣，近三十年來的馬華寫作者要成名，鮮少能繞過花踪文學獎者。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。