今日本土新增1萬209例、死亡22例：非本國籍且無健保之確診者，明年起自付確診隔離治療費用

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬0244例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬209例本土個案及35例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心莊人祥表示，今日確診個案數相較上週一減少374例、3.5%，目前疫情仍處於下降當中。

指揮中心表示，今日新增之1萬0209例本土病例，為4723例男性、5479例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；今日新增22例本土病例死亡個案，為11例男性、11例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，自上週四記者會至今日，累積3例兒童重症個案皆屬MIS-C，目前皆已出院返家。

第一位為3個月大女嬰，未接種過新冠疫苗、未曾通報新冠病毒確診，11月11日發燒到急診住院，當時檢查出現皮疹、結膜炎、冠狀動脈瘤懷疑是MIS-C或川崎氏症，經治療後已好轉，並於11月18日出院；出院後檢驗新冠病毒N抗體，12月1日確認為陽性，故通報為MIS-C個案，並持續於門診追蹤治療。

第二位為2歲男童，曾接種過一劑新冠疫苗、10月31日曾經確診新冠病毒，11月23日出現發燒、喉嚨痛，26日至急診檢查發現草莓舌、頸部淋巴結腫症狀，懷疑為MIS-C，住院後也出現皮疹、結膜炎、冠狀動脈擴大等症狀，經治療後以好轉，12月3日已出院。

最後一位為3歲男童，曾接種過一劑新冠疫苗、未曾通報新冠病毒確診，11月18日發燒、20日PCR陽性確診，居家照護期間出現皮疹、紅眼、右頸腫漲等症狀，26日至急診發現患有輕微的心包膜積水、冠狀動脈發炎等疑似MIS-C表徵，而非急性新冠表徵，因此診斷為MIS-C，經治療後已好轉，29日出院。

羅一鈞表示，累積至今日，MIS-C個案共185例，而整體兒童重症病例數為279例，未新增兒童死亡個案。

變異株監測結果報告

羅一鈞公布上週的變異株監測結果：不論是本土或是境外移入病例，目前變異株仍已BA.5為主流，在本土病例中佔93%、境外移入個案中佔46%，BA.5佔優勢的情形並未顯著改變。

而新興變異株，境外移入個案中BQ.1檢出3例、BA.2.75檢出2例、XBB檢出1例；BQ.1主要來自美國、英國、土耳其等歐美國家，XBB則來自於新加坡。本土病例檢出1例BQ.1、2例BA.2.75、無XBB個案；該BQ.1個案為北部70多歲女性，無出國史，10月5日曾經確診，11月18日再出現咳嗽症狀，醫師診斷為重複感染，PCR確診後送定序，確定為BQ.1社區感染個案；BA.2.75個案為東部10多歲青少年以及中部30多歲男性，兩人過去都曾確診過，並分別在11月17日、21日出現流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、上呼吸道病症，醫師診斷為重複感染，PCR陽性後送定序，結果為BA.2.75本土感染個案。

羅一鈞針對下一波可能的主流病毒株進行說明：不論是BQ.1或是XBB，在每週的境外移入個案中各有消長、尚不穩定；而國際上目前為BQ.1相較XBB增加趨勢較為快速，因此推測BQ.1會比XBB更容易成為下一波的主流變異株，但仍有待持續觀察，目前尚無法準確預測。

疫情接種情形報告

莊人祥說明週六、週日疫苗接種情況：2日共接種2萬5577人次，其中次世代疫苗接種1萬7811人次，BA.1為286人次、BA.5為1萬7525人次；目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑88.6%、追加劑74.3%、第二次追加劑為17.8%，第二次追加劑中65歲以上的接種率為43.3%。

指揮官王必勝補充，現階段次世代疫苗接種為重點核心工作，而台中市衛生局在疫苗施打比例、覆蓋率接為全國第一；王必勝期待各縣市衛生局皆能參考台中市衛生局疫苗施打的作法，讓各縣市的疫苗覆蓋率能夠提升。

台中市政府衛生局局長曾梓展分享，除了在各衛生所、醫院、機構、校園、職場揪團、外展站等傳統打流感疫苗的疫苗接種方式之外，首創「區區都有快打站」，小的行政區至少設立1個快打站，大的行政區設立3至5個快打站，由鄰里長協助發放通知單至各家，市民則按照通知單所訂的時間各里分流、分時段至快打站施打。

非本國籍且無健保之確診者明年起自付確診隔離治療費用

明年1月1日起非本國籍且不具健保身分的人士確診隔離費用須自付。莊人祥說明，過去、包含10月13日開放邊境以來，不分國籍身分的確診者隔離治療費用皆由政府預算支應，但自明年起，無中華民國國籍且無健保身分的人士須自付隔離、住院、治療等費用，政府預算不再支應。

莊人祥補充，過去一年非本國籍確診個案有26萬0929例，其中112例中重症，5月至11月這段期間公務預算支出約3.2億。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航