美國聯準會主席鮑爾「放鴿」，然而看完演講稿，我卻對未來景氣前景感到憂心

11月30日美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在華盛頓特區哈欽斯財政和貨幣政策中心(Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy)之布魯金斯學會(Brookings Institution)發表演說,講題是「通貨膨脹與勞動市場」(Inflation and the Labor Market) 。

本講稿揭示Fed貨幣政策的中心思維,明確揭露Fed監測通貨膨脹的3+1指標。這些指標緊密地關連到未來利率走向與景氣的榮枯,是近期金融市場相當重要的一篇講稿。

為分析鮑爾演講內容,筆者將本文分成三部分:首先為讀者分析演講稿的目的,其次整理出Fed監測通貨膨脹的3+1指標,最後評論Fed政策思維之良窳。

鮑爾此次講稿之所以受到矚目,主要是全文2400字當中,大都講述勞動市場如何影響通貨膨脹。鮑爾所提出的證據顯示,通膨似乎沒有緩解跡象。但在講稿結束的最後一段第二、三句卻神來一筆:

因此,當我們接近足以降低通貨膨脹的限制水準時,放緩我們的升息腳步是有意義的。放慢升息腳步的時間可能最快在12月的會議……

Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting….)