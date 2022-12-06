TNL+ 2022/12/06,
經濟

美國聯準會主席鮑爾「放鴿」，然而看完演講稿，我卻對未來景氣前景感到憂心

美國聯準會主席鮑爾「放鴿」，然而看完演講稿，我卻對未來景氣前景感到憂心
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

研讀鮑爾演講稿至此，筆者對世界未來景氣前景感到憂心。現今經濟政策將會造成勞動市場的供給與需求同時往下，未來要再度同時往上走，可不是這麼容易的事情。勞工不夠，應趕緊引進外籍勞工或科技補足勞動力，而不是運用升息政策把企業的勞工需求往下打。Fed這思維聽起來像是中國的一句成語：削足就履。

11月30日美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在華盛頓特區哈欽斯財政和貨幣政策中心（Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy）之布魯金斯學會（Brookings Institution）發表演說，講題是「通貨膨脹與勞動市場」（Inflation and the Labor Market） 。

本講稿揭示Fed貨幣政策的中心思維，明確揭露Fed監測通貨膨脹的3+1指標。這些指標緊密地關連到未來利率走向與景氣的榮枯，是近期金融市場相當重要的一篇講稿。

為分析鮑爾演講內容，筆者將本文分成三部分：首先為讀者分析演講稿的目的，其次整理出Fed監測通貨膨脹的3+1指標，最後評論Fed政策思維之良窳。

鮑爾釋放鴿派訊息，股市大漲

鮑爾此次講稿之所以受到矚目，主要是全文2400字當中，大都講述勞動市場如何影響通貨膨脹。鮑爾所提出的證據顯示，通膨似乎沒有緩解跡象。但在講稿結束的最後一段第二、三句卻神來一筆：

因此，當我們接近足以降低通貨膨脹的限制水準時，放緩我們的升息腳步是有意義的。放慢升息腳步的時間可能最快在12月的會議……

Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting….）

此語一出，道瓊指數終場狂飆737點（+2.18％）。

這是今（2022）年以來，鮑爾首次鴿派言論，直接打臉前一天（11月29日）聯邦準備銀行紐約分行總裁威廉斯（John Williams）與聖路易分行總裁「極鷹派」布拉德（James Bullard）的鷹派談話。但筆者卻認為這是鮑爾的「抒壓」之作。

自從今年Fed劇烈升息以來，相信鮑爾承受相當大的外界批評，大都認為鮑爾察覺通膨太晚、反應不及、升息太慢等等。之後連續幾次3碼的升幅，又引來升息太劇將傷害經濟的論調。11月份消費者物價指數（CPI）數據和緩，市場一片樂觀，Fed官員仍持續鷹派言論，華爾街更是強力批評Fed官員食古不化，思想老舊，甚至把鮑爾的學經歷也拿來做文章。言論之激烈，真不輸國內選舉。

鮑爾揭示通膨觀察指標3+1

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。