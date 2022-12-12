2022/12/12,
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「重縫」婆羅洲邊緣：印尼遷都婆羅洲的大計，恐將給野生動物保護帶來危機

「重縫」婆羅洲邊緣：印尼遷都婆羅洲的大計，恐將給野生動物保護帶來危機
圖為在中加里曼丹的人猿。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

婆羅洲上有馬來西亞、汶萊、印尼三個國家，三國對此區域的野生動物保護合作有限。過去數十年在婆羅洲的野生動物保護經驗，無論成功與失敗，都應該成為今日的借鑒。接下來印尼的遷，都除了是對國民經濟和社會產生重大影響，對婆羅洲的生態保育來說更是一件大事，應慎重地納入整體考量之中。

文：吳佳翰、吳浚生

婆羅洲僅佔全球1%的土地面積，卻擁有全球6%的生物品種。其獨特的生物多樣性對我們的世界有著極為重要的作用，多年來一直是科學家極為重視的保育腹地。

約莫在2.6萬至2萬年前的末次盛冰期間，地球的冰川達致了末次冰期中最大規模，同時海平面也下降了約120公尺。當時的南中國海是一片陸地，和現今的馬來半島、婆羅洲、蘇門答臘和爪哇島連成一片，形成「巽他大陸」（Sundaland）。

巽他大陸的北部邊界大概是北緯9度，西邊和南邊則是其深無比的爪哇海溝（Java Trench），東邊則是和生物界「華萊士線」（Wallace line）重疊的望加錫海峽（Makassar Strait）。由於這些天然屏障的存在，這裏的生物長達好幾萬年的時間近乎沒有離開過大陸，因此與大陸外的生物差異甚大。

大約在一萬一千年前，冰川逐漸融化，海平面也隨著逐步上升，最終在六千年前形成現在地圖顯示的模樣。這五千年融化的過程裡，生物紛紛往高處移動。雖然現在從大陸變成了大島，數萬年的結合使得馬來半島、婆羅洲、蘇門答臘和爪哇島上的生物品種比較接近。

而這些島嶼的面積和它的物種多樣性也形成了正比。面積較大的蘇門答臘和婆羅洲是其中生物最多樣的區域。然而，就大型哺乳動物而言，前者擁有數量較為穩定的老虎、犀牛、大象、豹和熊；而後者的老虎卻早在殖民者抵達前已經滅絕，其目前僅存的犀牛數量也處在危險邊緣。

是什麼原因導致目前這個局面呢？

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Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
圖為位於婆羅洲南端的丹絨普廷國家公園

草原走廊的假說

末次盛冰期間巽他大陸的氣候並非全然如現在般潮濕。大部分古氣候學的研究顯示，因洋流的方向不同，巽他大陸過去曾經有過一條草原走廊（Savannah corridor）。這條走廊起於泰國南部，延申至馬來半島東海岸，再進入現今的爪哇海和婆羅洲南部將巽他大陸的熱帶雨林分為東西兩邊。

值得注意的是，東邊熱帶雨林的面積和當今婆羅洲相差不遠。在九千年前，巽他大陸的東部脫離蘇門答臘和馬來半島，形成現在的婆羅洲。而那時，蘇門答臘及馬來半島仍連成一塊。因此，馬六甲海峽兩岸的生態系統，相比於婆羅洲更為接近。

大型哺乳動物是動物發展史上至今最高級的階段。不同於其他動物，大型哺乳動物若要演化成不同的品種，所需的時間長很多。雖然分佈於不同島嶼，現存於婆羅洲和蘇門答臘的各大型哺乳動物，如蘇門答臘犀牛、亞洲象、馬來熊、巽他雲豹等，卻全都屬於同一品種。

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Photo Credit: Ridho Hafizh Zainur Ridha / WWF-Indonesia
一隻雌性蘇門答臘犀牛，在東加里曼丹省被自然資源保護者捕獲。

然而，在同一個時間框架內，同屬大型哺乳類的靈長目（Primates）卻在婆羅洲和蘇門答臘分化出不同的品種。這主要體現在兩地的紅毛猩猩屬（Pongo sp.）、長臂猿屬（Hylobatidaes sp.）、懶猴屬（Nycticebus sp.）和僅存在於婆羅洲的長鼻猴屬（Nasalis sp.）。

這現象可能印證了草原走廊的假設。由於靈長目不擅長在林木稀疏的草原移動，導致末次盛冰期間巽他大陸東西兩邊的靈長目經歷更長的分隔。而這段時間已經足以使巽他大陸的靈長目形成不同的品種。

不僅如此，婆羅洲和蘇門答臘的高地海拔甚高，融冰時期氣溫上升，不少冰河時期的物種遷至這些高山，各自距離遙遠，經過上千年的演化也逐漸發展出不同的品種。

馬印邊緣地區的生態優勢

如今的婆羅洲被劃分為印馬汶三國，蘇門答臘則完全由印尼所控。前者是馬印兩國的邊緣地區，發展速度緩慢，眾多稀有品種得以保存。

單單是哺乳類，婆羅洲的特有品屬（Epidemic genus）有之前所說的長鼻猴屬（Nasalis sp.）、霍氏縞狸屬（Diplogale sp.）、雕松鼠属（Glyphotes sp.）、溪松鼠屬（Rheithrosciurus sp.）、筆尾鼠屬（Chiropodomys sp.）、東洋硬毛鼠屬（Maxomys sp.）等。

受惠於生態觀光的巨大收益，馬來西亞沙巴洲的生態保育努力明顯比婆羅洲其他地區來得高。

位於沙巴東部的西必洛（Sepilok）已擁有全球最大的紅毛猩猩保育園區和全球唯一的馬來熊保育園區。而在京那巴當岸河（Kinabatangan river）的達瑙吉朗田野研究中心（Danau Girang Field Centre）則是結合保育、教育、職訓和研究的非營利機構。

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Photo Credit: ShutterStock/ 達志影像
雄性紅毛猩猩

印尼北加里曼丹和東加里曼丹省的起步雖慢，也陸續成立加央孟他讓（Kayan Mentarang）、賽圖朗達雅（Setulang Dayak）、森巴孔（Sembakung）、貝勞山（Gunung Berau）等保育區

相對的，在馬印的高發展核心區域，特有品種（別說品屬）則少得多。以保育難度高的犀牛為例，近一百年內我們就見證了爪哇犀牛和蘇門答臘犀牛在爪哇本島和馬來半島的滅絕。

一島三國的劣勢

諷刺的是，恰恰蘇門答臘犀牛的故事凸顯了婆羅洲在動物保育面向的劣勢。

2019年，馬來西亞最後一隻蘇門答臘犀牛在沙巴死亡。自1980年代開始關注蘇門答臘犀牛的學者John Payne提出，限制人為干預和國際合作的國際保育策略是導致蘇門答臘犀牛滅絕的主要原因

世界自然保護聯盟（IUCN）當時拒絕了把所有區域的蘇門答臘犀牛數量集中管理成成一個無國界犀牛群的建議，而傾向把犀牛留在原有的森林空間繼續繁衍。然而，原有空間具有生育能力的犀牛數量太少，放任不管的結果就是死亡的數量比生育數量多。


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