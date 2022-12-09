2022/12/09,
藝文

如果我有公會堂的耳朵——專訪駐館藝術家張君慈

如果我有公會堂的耳朵——專訪駐館藝術家張君慈
駐館藝術家張君慈｜Photo Credit: 黃英程攝影

我們想讓你知道的是

風與公會堂讓張君慈想起錄音帶——這個儼然被時代淘汰的科技產品。倒轉錄音帶的英文動詞是「rewind」，加上公會堂被修復、打開，倒回到美好的過去時光一事亦是「rewind」，其字根的「wind」又與新竹的風不謀而合。

文：見域CitiLens／王欣翮
攝影：黃英程

「如果我有公會堂的耳朵……」新竹生活美學館的駐館藝術家張君慈提出這個疑問，當她抵達有百年歷史的新竹公會堂時，首先被環繞建築的風觸動。

她在空間中央置放一個錄音機，仔細聆聽搜集來的聲響，而頻頻吹動建築和窗框的風激起她無限想像，她試著以線纏繞空間，當拉動一扇窗戶時，另一扇窗戶也受到連動影響，甚至風隨著開闔隙縫流入空間，公會堂好似一個超大型樂器，在她的指揮下奏起樂章。

和風一起共創屬於公會堂的播放清單

風與公會堂讓張君慈想起錄音帶——這個儼然被時代淘汰的科技產品。倒轉錄音帶的英文動詞是「rewind」，加上公會堂被修復、打開，倒回到美好的過去時光一事亦是「rewind」，其字根的「wind」又與新竹的風不謀而合。

同時，新竹公會堂更是新竹歷史中重要的集會場所，如今所有的藝文活動與展覽再度集結此地，其木構建築的特性使聲響穿透性尤為強烈，置身其中彷彿有一陣大風吹入、盤旋、流連，將公會堂的歷史重新捲動。

不僅是以錄音帶記錄公會堂的聲響，她更褪去錄音帶外殼，將磁帶抽出懸掛於院子內的樹上。磁帶中紀錄的風聲就如同風的內在聲響，而當聲響透過磁帶與現實物理環境的風相互摩擦後，又會變化出另一種風的聲音，其內外的互動更讓張君慈期待不已。對她來說，這就是專屬於新竹公會堂的播放清單，而風作為另一個參與的藝術家，共同創造播放清單內的聲響。

以聲音為引創作　打開想像的耳朵

展開張君慈的求學經歷，從工業設計、建築再到聲音藝術，看似有莫大轉折，但對從小就對聲音與音樂十分敏銳的藝術家來說，絲毫不成任何問題。她表示自己一路走來始終結合喜歡的事情，諸如製作配樂、設計穿戴式音樂裝置等，當發現自己的志趣和聲音藝術領域接近時，她便毫不猶豫地選定聲音作為發展途徑。對她來說，聲音如同其藝術創作的觸媒，就像是中藥配方的「藥引」，小小一撮便能打開全新的想像。

駐館期間，張君慈邀請觀眾加入深度聆聽與繪畫工作坊「如果我有公會堂的耳朵」，該工作坊延續她從2021年開始的想像聲音創作計畫，試圖以聆聽作為途徑，向萬物重新學習 (unlearn)，探索在人類世界之外別的物種與生命存在溝通與運行的多種可能。

她帶領參與者進行二至四小時的聲音探索與冥想練習，並用其創作的事件譜（event score) 作為導引，進行深度聆聽 (deep listening) 擴張自己的意識與感知，並透過繪畫轉譯成圖像譜。

而「如果我有＿＿＿的耳朵」系列創作計畫保留空格等待填入，她曾經化身溪流、石頭和建築，透過主客體的聆聽擴張可能性，畢竟作為石頭或作為公會堂，和人類聽覺能抵達的場域自是不同，藉由捕捉語言與非語言中的細碎聲響，聲音或許是將日常生活點石成金的關鍵道具。

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Photo Credit: 黃英程攝影
參與民眾共同在白紙上繪製出自己「聽」到的聲響

釋放對生活的想像　對聲音有感

然而，對於一般觀眾來說，這番魔法或許不好上手。藝術家先是帶領觀眾進入多樣聆聽狀態，無論閉上或睜大眼睛、以不同速度行走於室內與室外，甚至倚靠家具介面聆聽。

當觀眾的感官逐漸被打開後，張君慈又邀請觀眾以手機採集公會堂的聲響，再以繪畫記錄彼此採集聲響的狀態，這些聲響或許是一群路人的喧鬧、或許像是心跳般起伏波動，而透過觀眾的感受轉化，繪畫宛如錄音帶的截面，一格格重新以影像串接發生在公會堂的風貌。

張君慈也建議觀眾，聆聽的練習並非要透過正式課程才能理解。即便只是等待垃圾車的時間，也能夠透過垃圾車距離遠近，或是室內外空間物理阻隔等聲音變化來辨別差別，甚至也能進一步去思考垃圾車聲音究竟是柔軟的？是銳利的？或是咖啡色的？透過感官的共享與流動，形塑出對於聲音的形貌，即便是日常微小瑣事都能帶領人們踏入有意識聆聽的狀態。

這些感官練習僅是張君慈的日常。她的創作積極採集收攏外在因素，放進自己身軀後反芻發酵，甚至將自己全身丟到環境中隨之攪和反應；當感受累積堆疊，假以時日逐漸積累成為作品。

這也是為何每一次的駐村和展覽對張君慈來說都是一期一會，都得細心準備、耗費大量氣力，在採訪中她也反覆強調兩週的駐館萬事緊湊，僅能完成觀察與建立關係，或許還無法好好地沈澱思考出完整的作品，張君慈也期許日後有機會再度回來，與風共構一個更完整的公會堂篇章。

未來，張君慈也將持續去挖掘外在與內在的聲音，跨越文字的藩籬，透過聲音和多樣感官捕捉世界傳來的訊息。

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Photo Credit: 黃英程攝影
參與者席地而坐，由藝術家張君慈帶領學員進行聲音探索與冥想練習，打開對於「聲音」的敏銳度

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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