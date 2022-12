液體電蚊香含有合成的「除蟲菊酯」，長期使用會對健康有影響嗎？

讀者Jamin在2019年2月12日,利用本網站的「與我聯絡」詢問:

林教授您好,查資料時偶然間看到您的網站,覺得很幸運。不只從您那獲得不少知識,還學習到實事求證的科學精神。

台灣常有蚊子半夜叮人,故很多人有使用液體電蚊香的習慣。我看超市販售的液體電蚊香,成分多為普亞列寧(prallethrin),濃度0.8% w/w ~ 1.5% w/w,不知道教授覺得在睡眠時使用液體電蚊香,對人體是否有安全上的疑慮呢?

我看wiki寫「Prallethrin is of low mammalian toxicity, with no evidence of carcinogenicity」;J Anaesthesiology Clinical Pharmacology有篇文章在談Prallethrin poisoning,提到「there have been few reports of pyrethroid poisoning, but most of them are of occupational poisoning」。看起來對人體是低毒性,但不知道是否可安心做日常使用。不知道有沒有醫學研究,分析長期使用液體電蚊香的人的健康影響呢?