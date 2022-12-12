【圖表】日本成外銷最大市場，台灣鳳梨出口就能渡過危機嗎？
我們想讓你知道的是
中國海關總署於去年以檢出病蟲害為由，宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦及蓮霧，重創台灣水果出口成績，其中鳳梨受到的外銷衝擊最為猛烈。而目前鳳梨外銷重心雖已由日本取代，但依賴單一市場的隱憂卻再次浮現。
中國海關總署於12月1日無預警暫停進口台灣多項水產品，包含魷魚、秋刀魚、午仔魚等。台灣農產品已不是第一次遭封殺，中國2021年時也曾無預警暫停進口台灣多項水果，鳳梨便是其中之一。曾任外銷中國冠軍的鳳梨，遭中國禁輸後面臨了哪些挑戰？在銷中佔比下降後，真能擺脫外銷危機嗎？
中國禁輸後，生鮮鳳梨出口量腰斬
2021年2月及9月，中國海關總署以檢出介殼蟲害為由，分別宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦及蓮霧，此舉重創台灣水果出口成績，使台灣2021年的生鮮水果出口量較前一年下跌約2.3萬公噸，到了2022年又跌約4.1萬公噸（截至2022年10月）。
中國禁令頒布前一年，鳳梨是台灣生鮮水果類出口第一名，釋迦第二，蓮霧則是第六。若由出口量觀察，在中國此波水果禁銷突襲中，鳳梨所受的外銷衝擊最為猛烈。鳳梨的出口量自2015年超越釋迦後，便成為台灣水果外銷主力，在2019年增至約5.1萬公噸，佔所有外銷水果的49%。然而，在中國暫停進口後，2021年的鳳梨出口量與前一年相比大減近1.7萬公噸，2022年再跌8000公噸以上，從2020到2022年的總跌幅約2.5萬公噸，比釋迦的1.1萬公噸、蓮霧的4821公噸高出許多。
鳳梨外銷長期依賴中國，日本短期內不易追平缺口
台灣鳳梨過去的出口表現，大多是受中國的貿易策略牽動。自2005年中國針對鳳梨等台灣水果實施零關稅措施後，台灣鳳梨逐步銷中，但出口量未明顯上升。直到2012年，中國和菲律賓兩國爆發南海黃岩島主權爭議，中國因「介殼蟲害」封鎖菲律賓鳳梨，根據《上下游》報導，當時中國改向台灣採購鳳梨，台灣鳳梨的出口量也因此連年攀升。根據農業貿易統計，2019年銷中的鳳梨已超過5萬公噸，佔台灣鳳梨外銷總量的97.5%，中國就此成為台灣鳳梨出口命脈。
自中國頒布禁令後，銷中鳳梨頓時歸零，所幸藉著日本民間支持，日本市場的成長速度飛快，及時止血。跟2005年相比，銷日鳳梨在2021年成長21倍，共銷出近1.8萬公噸，截至2022年10月，日本已佔外銷市場近86%，正式取代中國成為新一代鳳梨外銷重心。農委會於1日也與日本果菜貿易商Wismettac Foods商社簽訂採購備忘錄，日方承諾往後每年至少會採購3500公噸台灣鳳梨與100公噸冷凍鳳梨。
不過，即便2021年銷至日本的鳳梨已近1.8萬公噸，創下歷史新高，仍難以補齊中國市場5萬多公噸的缺口。
鳳梨銷日之路坎坷，截至今年11月檢疫不及格率逾三成
隨著鳳梨買氣退燒，日本市場的續航力恐怕也不保，《日本經濟新聞》就警告，今年台灣鳳梨進口供過於求、品質不穩，又有產季限制，可能導致未來進口量下跌。
目前銷往日本的鳳梨確實面臨品質考驗，按日本檢疫規定，進口水果若被檢出病蟲害，得先進行消毒後才能通關，根據日本農林水產省統計，2022年台灣鳳梨就有32.8%未達檢疫標準，需要接受消毒。《上下游》報導指出，日本是以溴化甲烷燻蒸消毒台灣鳳梨，這種消毒方式容易影響鳳梨品質，也會縮短儲藏壽命，許多日本貿易商也因此打算減少台灣鳳梨的訂單。
農委會3月宣布，今（2022）年的鳳梨產銷目標為外銷3萬公噸，內銷8000公噸，多元加工8000公噸。不過，6、7月產季已告終，截至10月的鳳梨出口量僅約2.3萬公噸，距離農委會的外銷目標還有近三分之一的差距，從數據來看，要在年底前達成目標，恐非易事。
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核稿編輯：林奕甫
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。