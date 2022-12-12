2022/12/12,
經濟

【圖表】日本成外銷最大市場，台灣鳳梨出口就能渡過危機嗎？

【圖表】日本成外銷最大市場，台灣鳳梨出口就能渡過危機嗎？

我們想讓你知道的是

中國海關總署於去年以檢出病蟲害為由，宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦及蓮霧，重創台灣水果出口成績，其中鳳梨受到的外銷衝擊最為猛烈。而目前鳳梨外銷重心雖已由日本取代，但依賴單一市場的隱憂卻再次浮現。

中國海關總署於12月1日無預警暫停進口台灣多項水產品，包含魷魚、秋刀魚、午仔魚等。台灣農產品已不是第一次遭封殺，中國2021年時也曾無預警暫停進口台灣多項水果，鳳梨便是其中之一。曾任外銷中國冠軍的鳳梨，遭中國禁輸後面臨了哪些挑戰？在銷中佔比下降後，真能擺脫外銷危機嗎？

中國禁輸後，生鮮鳳梨出口量腰斬

2021年2月及9月，中國海關總署以檢出介殼蟲害為由，分別宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦及蓮霧，此舉重創台灣水果出口成績，使台灣2021年的生鮮水果出口量較前一年下跌約2.3萬公噸，到了2022年又跌約4.1萬公噸（截至2022年10月）。

中國禁令頒布前一年，鳳梨是台灣生鮮水果類出口第一名，釋迦第二，蓮霧則是第六。若由出口量觀察，在中國此波水果禁銷突襲中，鳳梨所受的外銷衝擊最為猛烈。鳳梨的出口量自2015年超越釋迦後，便成為台灣水果外銷主力，在2019年增至約5.1萬公噸，佔所有外銷水果的49%。然而，在中國暫停進口後，2021年的鳳梨出口量與前一年相比大減近1.7萬公噸，2022年再跌8000公噸以上，從2020到2022年的總跌幅約2.5萬公噸，比釋迦的1.1萬公噸、蓮霧的4821公噸高出許多。

中國禁令重創台灣水果出口量

鳳梨外銷長期依賴中國，日本短期內不易追平缺口

台灣鳳梨過去的出口表現，大多是受中國的貿易策略牽動。自2005年中國針對鳳梨等台灣水果實施零關稅措施後，台灣鳳梨逐步銷中，但出口量未明顯上升。直到2012年，中國和菲律賓兩國爆發南海黃岩島主權爭議，中國因「介殼蟲害」封鎖菲律賓鳳梨，根據《上下游》報導，當時中國改向台灣採購鳳梨，台灣鳳梨的出口量也因此連年攀升。根據農業貿易統計，2019年銷中的鳳梨已超過5萬公噸，佔台灣鳳梨外銷總量的97.5%，中國就此成為台灣鳳梨出口命脈。

日本取代中國成鳳梨外銷最大市場

自中國頒布禁令後，銷中鳳梨頓時歸零，所幸藉著日本民間支持，日本市場的成長速度飛快，及時止血。跟2005年相比，銷日鳳梨在2021年成長21倍，共銷出近1.8萬公噸，截至2022年10月，日本已佔外銷市場近86%，正式取代中國成為新一代鳳梨外銷重心。農委會於1日也與日本果菜貿易商Wismettac Foods商社簽訂採購備忘錄，日方承諾往後每年至少會採購3500公噸台灣鳳梨與100公噸冷凍鳳梨。

不過，即便2021年銷至日本的鳳梨已近1.8萬公噸，創下歷史新高，仍難以補齊中國市場5萬多公噸的缺口。

鳳梨銷日之路坎坷，截至今年11月檢疫不及格率逾三成

隨著鳳梨買氣退燒，日本市場的續航力恐怕也不保，《日本經濟新聞》就警告，今年台灣鳳梨進口供過於求、品質不穩，又有產季限制，可能導致未來進口量下跌。

目前銷往日本的鳳梨確實面臨品質考驗，按日本檢疫規定，進口水果若被檢出病蟲害，得先進行消毒後才能通關，根據日本農林水產省統計，2022年台灣鳳梨就有32.8%未達檢疫標準，需要接受消毒。《上下游》報導指出，日本是以溴化甲烷燻蒸消毒台灣鳳梨，這種消毒方式容易影響鳳梨品質，也會縮短儲藏壽命，許多日本貿易商也因此打算減少台灣鳳梨的訂單。

銷日鳳梨逾三成檢疫不及格

農委會3月宣布，今（2022）年的鳳梨產銷目標為外銷3萬公噸，內銷8000公噸，多元加工8000公噸。不過，6、7月產季已告終，截至10月的鳳梨出口量僅約2.3萬公噸，距離農委會的外銷目標還有近三分之一的差距，從數據來看，要在年底前達成目標，恐非易事。

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核稿編輯：林奕甫


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