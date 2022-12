德國足球員梅斯亞拿與Erasumus大學交流

德國隊世界盃首圈出局,卻有一位新星梅斯亞拿(Jamal Musiala)崛起。他的成長背景,與歐洲近代密切交流密不可分。

梅斯亞拿的父母,分別是尼日利亞和德國波蘭裔人。他與一弟一妹都從母姓,跟從母親Carolin Musiala的姓氏,而不是父姓Richard。Musiala是波蘭姓氏Musiała的德文變體版,因為德文中沒有「ł」這字母。Musiała是Musiał這姓氏變體,意思都是「必須」。本頁有位嫁給波蘭人的香港女讀者,丈夫就姓Musiał。

梅斯亞拿在南德斯圖加特出生,年幼時因為母親在法蘭克福大學修讀社會科學,所以一家搬到那裡附近。2010年七歲時,母親正在法蘭克福歌德大學修讀碩士,並取得往英國修咸頓大學交流的機會,所以一家遷到英國。

歐盟大學的交流,名為Eramsus計劃,名字來源於Erasmus這位文藝復興時期荷蘭思想家,從而構出全稱「 EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students」。她母親以Erasmus交流生身分,在英國修讀社會學。這位小孩亦被修咸頓球會球探看中,參與兒童隊訓練,後來更代表英格蘭青年隊參與國際賽。16歲時,他選擇回流德國,後來代表德國成人隊;一家人亦因為英國脫歐而回流。

這位年輕球員的出身,與大部分德國黑人球員不同。他母親是高學歷人士,有社會學碩士學位,在英德兩地生活過。要兼顧三個孩子和學碩士課程,絕非易事。

Erasmus的歐洲大學交流計劃,總令人想起派對狂歡,是歡樂和放縱的時光。要是跟歐洲人談起Erasmus,總會回憶起大學那年,在另一歐洲國家歡度半年時光,每個週末不是在宿舍開派對就是到附近國家遊玩,沒有怎樣讀過書,只是在考試前一週才認真溫習,卻有不俗的成績。Erasmus的學生,每月都會得到這計劃的一些金錢補助。當然也有不少認真讀書的交流生,每天都在圖書館複習,兼旁聽很多科外科內的課;亦有人會在課餘兼職,幫補生計。

Erasmus是很多歐洲人首度深入另一歐洲國家的開端,也是首次浸淫在外文環境的機會。很多年後,他們都會記得這難忘的歲月,塑造了他們的人生。