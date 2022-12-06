德國足球員梅斯亞拿與Erasumus大學交流
我們想讓你知道的是
這位年輕球員的出身，與大部分德國黑人球員不同。他母親是高學歷人士，有社會學碩士學位，在英德兩地生活過。要兼顧三個孩子和學碩士課程，絕非易事。
德國隊世界盃首圈出局，卻有一位新星梅斯亞拿（Jamal Musiala）崛起。他的成長背景，與歐洲近代密切交流密不可分。
梅斯亞拿的父母，分別是尼日利亞和德國波蘭裔人。他與一弟一妹都從母姓，跟從母親Carolin Musiala的姓氏，而不是父姓Richard。Musiala是波蘭姓氏Musiała的德文變體版，因為德文中沒有「ł」這字母。Musiała是Musiał這姓氏變體，意思都是「必須」。本頁有位嫁給波蘭人的香港女讀者，丈夫就姓Musiał。
梅斯亞拿在南德斯圖加特出生，年幼時因為母親在法蘭克福大學修讀社會科學，所以一家搬到那裡附近。2010年七歲時，母親正在法蘭克福歌德大學修讀碩士，並取得往英國修咸頓大學交流的機會，所以一家遷到英國。
歐盟大學的交流，名為Eramsus計劃，名字來源於Erasmus這位文藝復興時期荷蘭思想家，從而構出全稱「 EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students」。她母親以Erasmus交流生身分，在英國修讀社會學。這位小孩亦被修咸頓球會球探看中，參與兒童隊訓練，後來更代表英格蘭青年隊參與國際賽。16歲時，他選擇回流德國，後來代表德國成人隊；一家人亦因為英國脫歐而回流。
這位年輕球員的出身，與大部分德國黑人球員不同。他母親是高學歷人士，有社會學碩士學位，在英德兩地生活過。要兼顧三個孩子和學碩士課程，絕非易事。
Erasmus的歐洲大學交流計劃，總令人想起派對狂歡，是歡樂和放縱的時光。要是跟歐洲人談起Erasmus，總會回憶起大學那年，在另一歐洲國家歡度半年時光，每個週末不是在宿舍開派對就是到附近國家遊玩，沒有怎樣讀過書，只是在考試前一週才認真溫習，卻有不俗的成績。Erasmus的學生，每月都會得到這計劃的一些金錢補助。當然也有不少認真讀書的交流生，每天都在圖書館複習，兼旁聽很多科外科內的課；亦有人會在課餘兼職，幫補生計。
Erasmus是很多歐洲人首度深入另一歐洲國家的開端，也是首次浸淫在外文環境的機會。很多年後，他們都會記得這難忘的歲月，塑造了他們的人生。
Tags：
高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
我們想讓你知道的是
高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
「數位發展部數位產業署 廣告」