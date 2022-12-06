TNL+ 2022/12/06,
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德國足球員梅斯亞拿與Erasumus大學交流

德國足球員梅斯亞拿與Erasumus大學交流
Photo Credit: AP / 達志影像

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這位年輕球員的出身，與大部分德國黑人球員不同。他母親是高學歷人士，有社會學碩士學位，在英德兩地生活過。要兼顧三個孩子和學碩士課程，絕非易事。

德國隊世界盃首圈出局，卻有一位新星梅斯亞拿（Jamal Musiala）崛起。他的成長背景，與歐洲近代密切交流密不可分。

梅斯亞拿的父母，分別是尼日利亞和德國波蘭裔人。他與一弟一妹都從母姓，跟從母親Carolin Musiala的姓氏，而不是父姓Richard。Musiala是波蘭姓氏Musiała的德文變體版，因為德文中沒有「ł」這字母。Musiała是Musiał這姓氏變體，意思都是「必須」。本頁有位嫁給波蘭人的香港女讀者，丈夫就姓Musiał。

梅斯亞拿在南德斯圖加特出生，年幼時因為母親在法蘭克福大學修讀社會科學，所以一家搬到那裡附近。2010年七歲時，母親正在法蘭克福歌德大學修讀碩士，並取得往英國修咸頓大學交流的機會，所以一家遷到英國。

歐盟大學的交流，名為Eramsus計劃，名字來源於Erasmus這位文藝復興時期荷蘭思想家，從而構出全稱「 EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students」。她母親以Erasmus交流生身分，在英國修讀社會學。這位小孩亦被修咸頓球會球探看中，參與兒童隊訓練，後來更代表英格蘭青年隊參與國際賽。16歲時，他選擇回流德國，後來代表德國成人隊；一家人亦因為英國脫歐而回流。

這位年輕球員的出身，與大部分德國黑人球員不同。他母親是高學歷人士，有社會學碩士學位，在英德兩地生活過。要兼顧三個孩子和學碩士課程，絕非易事。

Erasmus的歐洲大學交流計劃，總令人想起派對狂歡，是歡樂和放縱的時光。要是跟歐洲人談起Erasmus，總會回憶起大學那年，在另一歐洲國家歡度半年時光，每個週末不是在宿舍開派對就是到附近國家遊玩，沒有怎樣讀過書，只是在考試前一週才認真溫習，卻有不俗的成績。Erasmus的學生，每月都會得到這計劃的一些金錢補助。當然也有不少認真讀書的交流生，每天都在圖書館複習，兼旁聽很多科外科內的課；亦有人會在課餘兼職，幫補生計。

Erasmus是很多歐洲人首度深入另一歐洲國家的開端，也是首次浸淫在外文環境的機會。很多年後，他們都會記得這難忘的歲月，塑造了他們的人生。

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