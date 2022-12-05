《明日戰記》如何被捧殺？Netflix上映之後，是時候面對真實的錯愕與批評

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

劉青雲在外星植物潘朵拉的母體，面對眾多異形蟲蟲，他回想「天幕就係我，我就係天幕」，吶喊「李昇，仆街喇！」，劉青雲不費吹灰之力將基因子彈抛向潘朵拉，就這樣終結電影的 Final Boss 。眾人吐出一口長氣，張家輝皺眉疑似自盡。

鏡頭一黑，「一星期後」，幾句言不及義的對白，完了，讓人錯愕。

平生看過不少電影，唯獨《明日戰記》令我五內翻騰，久久不能言語。我懷疑自己的審美觀，為什麼我看到的電影，與早兩三個月環繞在我身邊的評論，竟然如同平行世界。花了一兩個小時，我不斷搜尋前人的好評，反覆思考自己是否遺漏些什麼⋯⋯

「超越荷里活大片水平的科幻電影！」

「絕對值得入場支持， 9／10分！」

「睇左5次明日戰記，真心欣賞呢部戲！」

圖片來源：電影《明日戰記》截圖 最後完全填補不了觀眾對結局的期待。

好評無數，只得「支持古天樂」是真正理由。如果今天《明日戰記》不是古天樂監製投資，相信沒有任何評論人能說出這些違心話。

謊話編織的一片讚好，堪比當日同樣是合拍片的《真·三國無雙》，上映前備受力捧，最終醜婦終須見家翁，上映沒什麼人看， Netflix登場頓成笑片。如今《明日戰記》忽現大量劣評，同一套路再來，所異者不過是《明日戰記》的謊言更大。

外國人曰：Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. 國際影視平台Netflix上架，IMDB的評分為5.8分，連合格都不及。台灣、中國評論，大體相似，唯獨香港歌舞昇平，說好香港故事的再版。

許多人像我一樣，懷抱《明日戰記》吹捧成九分神作超英趕美的印象，更是由天堂跌落地獄。換言之，之前愈多人追捧讚好，現在電影就愈多人負評，貨不對辦。

圖片來源：電影《明日戰記》截圖 單是這個表情反覆出現已扣了很多分。

回應批評《明日戰記》劇本差劣者，最常見的理據是：呢種爆谷爽片，唔係睇劇情！

Storytelling不必故事，彷彿荷里活爽片全無劇情安排，隨便找個白痴去做編劇也一樣。事實是荷里活公式的「起承轉合」，像《悍戰太平洋》、《明日邊緣》以至《變形金剛》，都花了許多氣力令「件事睇落順理成章」，即使有bug也不出戲，節奏緊湊捉緊觀眾投入戲劇。

《明日戰記》不是沒有劇情，而是它所有劇情都拉觀眾出戲，其他同類型電影讓人盡量不注意劇情的犯駁，相反《明日戰記》則不斷自曝其短。

開首用獨白介紹世界觀已經低手，加上幾乎全部演員「讀」對白毫無感情，劉嘉玲每次開口都說「Plan B」，每聽一次都扣分，一度令我以為她隱藏身分是機械人。其他金句如「Ending係點？係我哋自己決定」、「個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以」、「刑天？我打到你冇明天呀」、「大鑊，係大獲全勝呀」等，極為老套尷尬。

圖片來源：電影《明日戰記》截圖

劇情節奏本已不算緊湊明快，偏偏加插大量回憶動輒兩三分鐘，文戲完全捉錯用神，打亂主線，讓觀者明顯注意到敘事的缺陷。古天樂強加女兒回憶，完全引不起觀者共鳴，只覺在拖時間。更難堪是，其他演員也算，兩大影帝同場，演技毫無發揮，張家輝由頭到尾「忍屎」，每睇一次都扣分。如此大好人才白白浪費，導演實要負上責任。

CG、動作設計用心，硬件合格甚至中上，更讓人深感軟件的不足，想像之貧乏。披著機甲的外皮，骨子裡仍是警匪片邏輯，公路大戰等同傳統車輛追逐橋段，打外星生物原本可以轟轟烈烈，到最後竟是捉「二五仔」。世界災難的格局，但得兩三隊人馬，規模連小型戰爭都比不上。電影的科技、機甲現實不是問題，但除了跳來跳去，沒有令人留下深刻印象，「唔夠有型」。

回首當初中國觀眾反應、坊間影評，他們並未因為這是「香港」電影而刻意劣評，反是以「國產」科幻電影類型作比較。《明日戰記》的確是合拍片，希望能在中國市場上映回本，皆因單靠香港市場必蝕無疑，但偏偏連中國觀眾的品味都不賣帳，甚至認為諸如《流浪地球》者更加出色。除了怪責「唔識貨」，電影團隊應要反思背後原因。

圖片來源：電影《明日戰記前傳》宣傳圖

古天樂值得支持，香港電影行業值得支持，在《明日戰記》成為香港電影史上首部衝破8000萬港元票房的亞洲電影，名列香港史上最賣座的港產片、華語電影及亞洲電影， Netflix上映全球可以觀看的此刻，我們是時候面對真實，票房第一是否名符其實？愛之深，責之切，批評原是為了令事情更加成熟、完善。

由《十年》到《明日戰記》等港產片，因為愛惜本土文化、創作，大家欣賞力讚，批評處點到即止，甚至隱而不提。或fans眾多，護主心切隨時出征，何必斗膽得罪主流，話到嘴邊吞進肚內。這是不少評論人的現況。

《明日戰記》引起支持香港電影工業的熱潮，但也必須反省熱潮之後，怎樣讓本土情懷真能擠身國際水平，而非拒絕任何批評。香港人很常取笑中國的玻璃心，說他們民族自信不足，略有批評即到號入座上綱上線，那到底什麼時候開始，我們也有相似的反應？

「殺君馬者路旁兒也」，坊間反應、影評過分的吹噓，啦啦隊歡踴喝采，反令馬夫不知節制，致大有可為的馬匹累死。入場看馬的觀眾，每次都聞見有汗血寶馬滿懷期待，結果大失所望，久而久之，自然更加不願支持。

任何事都應該有批評，有人願意逆潮流叫停，才是文化的健康發展。但願我們都有更多信心、雅量，接受意見，有足夠能力與國際荷里活級數，再度分庭抗禮。