《明日戰記》如何被捧殺？Netflix上映之後，是時候面對真實的錯愕與批評

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

劉青雲在外星植物潘朵拉的母體,面對眾多異形蟲蟲,他回想「天幕就係我,我就係天幕」,吶喊「李昇,仆街喇!」,劉青雲不費吹灰之力將基因子彈抛向潘朵拉,就這樣終結電影的 Final Boss 。眾人吐出一口長氣,張家輝皺眉疑似自盡。

鏡頭一黑,「一星期後」,幾句言不及義的對白,完了,讓人錯愕。

平生看過不少電影,唯獨《明日戰記》令我五內翻騰,久久不能言語。我懷疑自己的審美觀,為什麼我看到的電影,與早兩三個月環繞在我身邊的評論,竟然如同平行世界。花了一兩個小時,我不斷搜尋前人的好評,反覆思考自己是否遺漏些什麼⋯⋯

「超越荷里活大片水平的科幻電影!」

「絕對值得入場支持, 9/10分!」

「睇左5次明日戰記,真心欣賞呢部戲!」

圖片來源:電影《明日戰記》截圖 最後完全填補不了觀眾對結局的期待。

好評無數,只得「支持古天樂」是真正理由。如果今天《明日戰記》不是古天樂監製投資,相信沒有任何評論人能說出這些違心話。

謊話編織的一片讚好,堪比當日同樣是合拍片的《真·三國無雙》,上映前備受力捧,最終醜婦終須見家翁,上映沒什麼人看, Netflix登場頓成笑片。如今《明日戰記》忽現大量劣評,同一套路再來,所異者不過是《明日戰記》的謊言更大。

外國人曰:Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. 國際影視平台Netflix上架,IMDB的評分為5.8分,連合格都不及。台灣、中國評論,大體相似,唯獨香港歌舞昇平,說好香港故事的再版。

許多人像我一樣,懷抱《明日戰記》吹捧成九分神作超英趕美的印象,更是由天堂跌落地獄。換言之,之前愈多人追捧讚好,現在電影就愈多人負評,貨不對辦。

圖片來源:電影《明日戰記》截圖 單是這個表情反覆出現已扣了很多分。

回應批評《明日戰記》劇本差劣者,最常見的理據是:呢種爆谷爽片,唔係睇劇情!

Storytelling不必故事,彷彿荷里活爽片全無劇情安排,隨便找個白痴去做編劇也一樣。事實是荷里活公式的「起承轉合」,像《悍戰太平洋》、《明日邊緣》以至《變形金剛》,都花了許多氣力令「件事睇落順理成章」,即使有bug也不出戲,節奏緊湊捉緊觀眾投入戲劇。

《明日戰記》不是沒有劇情,而是它所有劇情都拉觀眾出戲,其他同類型電影讓人盡量不注意劇情的犯駁,相反《明日戰記》則不斷自曝其短。

開首用獨白介紹世界觀已經低手,加上幾乎全部演員「讀」對白毫無感情,劉嘉玲每次開口都說「Plan B」,每聽一次都扣分,一度令我以為她隱藏身分是機械人。其他金句如「Ending係點?係我哋自己決定」、「個天可以灰,個地可以灰,但我哋唔可以」、「刑天?我打到你冇明天呀」、「大鑊,係大獲全勝呀」等,極為老套尷尬。

圖片來源:電影《明日戰記》截圖

劇情節奏本已不算緊湊明快,偏偏加插大量回憶動輒兩三分鐘,文戲完全捉錯用神,打亂主線,讓觀者明顯注意到敘事的缺陷。古天樂強加女兒回憶,完全引不起觀者共鳴,只覺在拖時間。更難堪是,其他演員也算,兩大影帝同場,演技毫無發揮,張家輝由頭到尾「忍屎」,每睇一次都扣分。如此大好人才白白浪費,導演實要負上責任。

CG、動作設計用心,硬件合格甚至中上,更讓人深感軟件的不足,想像之貧乏。披著機甲的外皮,骨子裡仍是警匪片邏輯,公路大戰等同傳統車輛追逐橋段,打外星生物原本可以轟轟烈烈,到最後竟是捉「二五仔」。世界災難的格局,但得兩三隊人馬,規模連小型戰爭都比不上。電影的科技、機甲現實不是問題,但除了跳來跳去,沒有令人留下深刻印象,「唔夠有型」。

回首當初中國觀眾反應、坊間影評,他們並未因為這是「香港」電影而刻意劣評,反是以「國產」科幻電影類型作比較。《明日戰記》的確是合拍片,希望能在中國市場上映回本,皆因單靠香港市場必蝕無疑,但偏偏連中國觀眾的品味都不賣帳,甚至認為諸如《流浪地球》者更加出色。除了怪責「唔識貨」,電影團隊應要反思背後原因。

圖片來源:電影《明日戰記前傳》宣傳圖

古天樂值得支持,香港電影行業值得支持,在《明日戰記》成為香港電影史上首部衝破8000萬港元票房的亞洲電影,名列香港史上最賣座的港產片、華語電影及亞洲電影, Netflix上映全球可以觀看的此刻,我們是時候面對真實,票房第一是否名符其實?愛之深,責之切,批評原是為了令事情更加成熟、完善。

由《十年》到《明日戰記》等港產片,因為愛惜本土文化、創作,大家欣賞力讚,批評處點到即止,甚至隱而不提。或fans眾多,護主心切隨時出征,何必斗膽得罪主流,話到嘴邊吞進肚內。這是不少評論人的現況。

《明日戰記》引起支持香港電影工業的熱潮,但也必須反省熱潮之後,怎樣讓本土情懷真能擠身國際水平,而非拒絕任何批評。香港人很常取笑中國的玻璃心,說他們民族自信不足,略有批評即到號入座上綱上線,那到底什麼時候開始,我們也有相似的反應?

「殺君馬者路旁兒也」,坊間反應、影評過分的吹噓,啦啦隊歡踴喝采,反令馬夫不知節制,致大有可為的馬匹累死。入場看馬的觀眾,每次都聞見有汗血寶馬滿懷期待,結果大失所望,久而久之,自然更加不願支持。

任何事都應該有批評,有人願意逆潮流叫停,才是文化的健康發展。但願我們都有更多信心、雅量,接受意見,有足夠能力與國際荷里活級數,再度分庭抗禮。