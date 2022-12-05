《明日戰記》如何被捧殺？Netflix上映之後，是時候面對真實的錯愕與批評
我們想讓你知道的是
由《十年》到《明日戰記》等港產片，因為愛惜本土文化、創作，大家欣賞力讚，批評處點到即止，甚至隱而不提。或fans眾多，護主心切隨時出征，何必斗膽得罪主流，話到嘴邊吞進肚內。這是不少評論人的現況。《明日戰記》引起支持香港電影工業的熱潮，但也必須反省熱潮之後，怎樣讓本土情懷真能擠身國際水平，而非拒絕任何批評。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
劉青雲在外星植物潘朵拉的母體，面對眾多異形蟲蟲，他回想「天幕就係我，我就係天幕」，吶喊「李昇，仆街喇！」，劉青雲不費吹灰之力將基因子彈抛向潘朵拉，就這樣終結電影的 Final Boss 。眾人吐出一口長氣，張家輝皺眉疑似自盡。
鏡頭一黑，「一星期後」，幾句言不及義的對白，完了，讓人錯愕。
平生看過不少電影，唯獨《明日戰記》令我五內翻騰，久久不能言語。我懷疑自己的審美觀，為什麼我看到的電影，與早兩三個月環繞在我身邊的評論，竟然如同平行世界。花了一兩個小時，我不斷搜尋前人的好評，反覆思考自己是否遺漏些什麼⋯⋯
「超越荷里活大片水平的科幻電影！」
「絕對值得入場支持， 9／10分！」
「睇左5次明日戰記，真心欣賞呢部戲！」
好評無數，只得「支持古天樂」是真正理由。如果今天《明日戰記》不是古天樂監製投資，相信沒有任何評論人能說出這些違心話。
謊話編織的一片讚好，堪比當日同樣是合拍片的《真·三國無雙》，上映前備受力捧，最終醜婦終須見家翁，上映沒什麼人看， Netflix登場頓成笑片。如今《明日戰記》忽現大量劣評，同一套路再來，所異者不過是《明日戰記》的謊言更大。
外國人曰：Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. 國際影視平台Netflix上架，IMDB的評分為5.8分，連合格都不及。台灣、中國評論，大體相似，唯獨香港歌舞昇平，說好香港故事的再版。
許多人像我一樣，懷抱《明日戰記》吹捧成九分神作超英趕美的印象，更是由天堂跌落地獄。換言之，之前愈多人追捧讚好，現在電影就愈多人負評，貨不對辦。
回應批評《明日戰記》劇本差劣者，最常見的理據是：呢種爆谷爽片，唔係睇劇情！
Storytelling不必故事，彷彿荷里活爽片全無劇情安排，隨便找個白痴去做編劇也一樣。事實是荷里活公式的「起承轉合」，像《悍戰太平洋》、《明日邊緣》以至《變形金剛》，都花了許多氣力令「件事睇落順理成章」，即使有bug也不出戲，節奏緊湊捉緊觀眾投入戲劇。
《明日戰記》不是沒有劇情，而是它所有劇情都拉觀眾出戲，其他同類型電影讓人盡量不注意劇情的犯駁，相反《明日戰記》則不斷自曝其短。
開首用獨白介紹世界觀已經低手，加上幾乎全部演員「讀」對白毫無感情，劉嘉玲每次開口都說「Plan B」，每聽一次都扣分，一度令我以為她隱藏身分是機械人。其他金句如「Ending係點？係我哋自己決定」、「個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以」、「刑天？我打到你冇明天呀」、「大鑊，係大獲全勝呀」等，極為老套尷尬。
劇情節奏本已不算緊湊明快，偏偏加插大量回憶動輒兩三分鐘，文戲完全捉錯用神，打亂主線，讓觀者明顯注意到敘事的缺陷。古天樂強加女兒回憶，完全引不起觀者共鳴，只覺在拖時間。更難堪是，其他演員也算，兩大影帝同場，演技毫無發揮，張家輝由頭到尾「忍屎」，每睇一次都扣分。如此大好人才白白浪費，導演實要負上責任。
CG、動作設計用心，硬件合格甚至中上，更讓人深感軟件的不足，想像之貧乏。披著機甲的外皮，骨子裡仍是警匪片邏輯，公路大戰等同傳統車輛追逐橋段，打外星生物原本可以轟轟烈烈，到最後竟是捉「二五仔」。世界災難的格局，但得兩三隊人馬，規模連小型戰爭都比不上。電影的科技、機甲現實不是問題，但除了跳來跳去，沒有令人留下深刻印象，「唔夠有型」。
回首當初中國觀眾反應、坊間影評，他們並未因為這是「香港」電影而刻意劣評，反是以「國產」科幻電影類型作比較。《明日戰記》的確是合拍片，希望能在中國市場上映回本，皆因單靠香港市場必蝕無疑，但偏偏連中國觀眾的品味都不賣帳，甚至認為諸如《流浪地球》者更加出色。除了怪責「唔識貨」，電影團隊應要反思背後原因。
古天樂值得支持，香港電影行業值得支持，在《明日戰記》成為香港電影史上首部衝破8000萬港元票房的亞洲電影，名列香港史上最賣座的港產片、華語電影及亞洲電影， Netflix上映全球可以觀看的此刻，我們是時候面對真實，票房第一是否名符其實？愛之深，責之切，批評原是為了令事情更加成熟、完善。
由《十年》到《明日戰記》等港產片，因為愛惜本土文化、創作，大家欣賞力讚，批評處點到即止，甚至隱而不提。或fans眾多，護主心切隨時出征，何必斗膽得罪主流，話到嘴邊吞進肚內。這是不少評論人的現況。
《明日戰記》引起支持香港電影工業的熱潮，但也必須反省熱潮之後，怎樣讓本土情懷真能擠身國際水平，而非拒絕任何批評。香港人很常取笑中國的玻璃心，說他們民族自信不足，略有批評即到號入座上綱上線，那到底什麼時候開始，我們也有相似的反應？
「殺君馬者路旁兒也」，坊間反應、影評過分的吹噓，啦啦隊歡踴喝采，反令馬夫不知節制，致大有可為的馬匹累死。入場看馬的觀眾，每次都聞見有汗血寶馬滿懷期待，結果大失所望，久而久之，自然更加不願支持。
任何事都應該有批評，有人願意逆潮流叫停，才是文化的健康發展。但願我們都有更多信心、雅量，接受意見，有足夠能力與國際荷里活級數，再度分庭抗禮。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。