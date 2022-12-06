卡達世界盃背後的資訊戰：為什麼會出現「沙烏地擊敗阿根廷，王儲送勞斯萊斯」這樣的假新聞？
我們想讓你知道的是
這一回卡達世界盃預賽中，沙烏地阿拉伯以二比一擊敗世界排名第三的阿根廷，讓所有足球迷炸開了鍋。此時有一則值得關注的假消息被寫成新聞在網路上瘋傳：沙國皇室要贈送所有球員們一人一台勞斯萊斯。假消息形成的假新聞滾雪球，讓沙國足球隊召開記者會鄭重澄清這一切都是子虛烏有。然而，如果更了解中東列國的情勢，就會用不同角度來看待這則假新聞。
文：陶曉嫚
世界盃足球賽在卡達開打，觀眾們關心賽況球技、冠軍預測、球員與邊場觀眾的身材顏值，球員們的年收入與感情狀況，他們正在跟哪些名人約會等等。
以前我在媒體體制內工作，凡是遇到世界級的大型運動賽事，不管是跑哪條路線的記者，都要依據自己的領域加上正在進行的賽事，向編輯台提報一則或是多則題目——這時當然是體育、娛樂線最有發揮空間，要跑出深度財金或是政治新聞就十分考驗功力，所以我當年總是煩惱糾結痛苦，究竟寫什麼才有價值？
或許，我們可以從資訊戰的角度切入，理解中東列國間的政治角力。
資訊戰的你來我往
這一回卡達世界盃預賽中，沙烏地阿拉伯以二比一擊敗世界排名第三的阿根廷，讓所有足球迷炸開了鍋。此時有一則值得關注的假消息被寫成新聞在網路上瘋傳：沙國皇室要贈送所有球員們一人一台勞斯萊斯。
假消息形成的假新聞滾雪球，讓沙國足球隊召開記者會鄭重澄清這一切都是子虛烏有。假消息看似沒有什麼傷害，也滿符合大眾的獵奇想像——在名符其實「富得流油」的國家，王室要犒賞令他們龍心大悅的運動員，於是就有超頂級名車大隊從天而降，似乎也不奇怪。
然而，如果更了解中東列國的情勢，就會用不同角度來看待這則假新聞。
過往台灣對波斯灣國家的關注，幾乎都集中在化石能源價格之外，誇張的炫富行徑、以宗教為名的人權壓迫更能引來點閱，至於它們的經濟結構、內政與外交、與美國和區域國家的權力關係，加上歷史的恩怨情仇，簡直複雜到讓人想直接放棄理解。
幸好現在有《華爾街日報》知名財經記者撰寫的中東情勢科普書《成王之路：MBS，掌控沙烏地石油霸權、撼動世界經濟的暗黑王儲》可以讀，裡面非常值得玩味的一章，是為什麼沙烏地阿拉伯為什麼和卡達互看不順眼？
除了卡達爭取到世足賽主辦權的光彩壓過鄰國，深層原因是卡達創立國際新聞頻道半島電視台，把西方式的新聞觀點帶進中東，這也是為何半島電視台在2011年到2013年間以支持角度報導阿拉伯之春。
阿拉伯之春導致埃及獨裁者垮台，也讓中東皇室瑟瑟發抖，沙烏地阿拉伯雖然盛產石油卻嚴重貧富不均，60%國民的平均壽命僅30歲。為了控制輿情，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林在2014年召回它們駐卡達的大使，抗議卡達這個「以前的附庸國」竟敢違逆累世的尊長們。
美國政黨輪替牽動複雜的中東情勢
《成王之路》書中分析，2015年時，美國總統歐巴馬在沙國國王阿卜杜拉駕崩後致電弔唁，現任沙烏地阿拉伯第一順位王儲、大權在握的穆罕默德・本・沙爾曼（Mohammed Bin Salman，英語媒體常簡寫為MBS）曾痛斥歐巴馬的三個行徑背棄沙國：
- 在阿拉伯之春期間放棄埃及的穆巴拉克
- 敘利亞跨越「紅線」使用化學武器時沒有動用武力
- 與沙烏地阿拉伯的死敵伊朗磋商核子協議
當時已經逼近美國總統大選，沙國覺得當國務卿時就堅持拿人權議題施壓的民主黨希拉蕊很難纏，共和黨的川普則毫不掩飾他對伊斯蘭族群的恐懼和偏見，兩方都不是好的合作對象。王儲穆罕默德決定支持川普，因為川普傾向於廢止沙烏地領導人厭惡的伊朗核子協議，而且不在乎人權議題。
2016年川普當選美國總統，第一個出訪的國家是沙烏地阿拉伯，王儲穆罕默德簽下歷史高額的軍購訂單，討好了老大哥之後，許多計畫也能放手去做。
一則假新聞影像忽然在中東世界流傳，內容是卡達王室支持阿拉伯世界的死敵伊朗，雖然卡達官方立刻否認，也驚覺他們的政府體系遭到資訊戰攻擊，調查後發現執行者是來自俄羅斯的網軍小組，而主使者是誰？
假新聞不只是撕裂民間信任，它已給了沙國王儲理由，聯合其他盟國對卡達實行經濟制裁，王儲甚至一度考慮發動戰爭——除非卡達同意關閉半島電視台，並且停止與以色列、伊朗等國來往。
詳細過程可以參考Podcast中敘述的一系列國際角力，幸好最後老大哥美國調停沒爆發戰爭，沙烏地國內出現「在卡達邊境40英里處挖一條運河，讓它變成孤島」的倡議，簡直是川普「在美墨邊境築牆」政見的翻版。然而世界上購買最多武器的國家們把槍口對準彼此很恐怖，一點也不好笑。
中東年輕人掛網，變向讓資訊戰的地位更關鍵
另一件值得注意的是，2000年後沙烏地阿拉伯人已是世界上最仰賴網路的一群人。有錢購買智慧手機，但是去音樂廳聽音樂、進電影院看電影、認識異性朋友等娛樂都被宗教戒律嚴格限制，現實中社交出口很少的情況下，新生的世代每天花幾小時在社群上。
這群中東年輕人雖然無法親身體驗，但知道西方流行文化的來龍去脈，他們在YouTube和Netflix上看影片，並透過臉書、推特和Instagram學習國際名人文化，中東年輕人生活愈來愈虛擬化。
2011年阿拉伯之春後，中東王族統治集團受到不小的考驗，第一代王子們的年齡與平均年齡30歲的國民之間，已出現祖孫級別的差距，無論是統治的活力、對於國家改革的現代化理解，都出現令人不安的社會代溝，也因此王儲莫罕默德擴大網路監控——他收買了前推特員工阿里・阿札巴拉，替沙國過濾並標註出異議者，推特發現後阿里全家緊急逃到沙國；川普2017年訪問沙國時，阿里出現在接待隊伍中，他擔任王儲旗下基金會的員工，這張新聞照片再次引起美國社會嘩然。
稍微理解中東列國政治後，對於挾著世足賽熱潮出現的假消息與假新聞無法不另眼相看——這樣想來，能不受任何認知作戰影響，單純享受比賽，真的是一種至高無上的奢侈。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。