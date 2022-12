《Wednesday》、《流浪之月》與《碳變》：愛倫坡的黑暗、瘋狂與變態，與歧異孤獨者同行

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

黑暗、瘋狂、變態,愛倫坡(Edgar Allan Poe)給予世人的形象。近日火紅的美國劇集《Wednesday》 ,奈落學院內設愛倫坡雕像,作為學院的象徵,皆因他是異類的代表,文如其人。

又像日本電影《流浪之月》,引用詩歌,愛倫坡的Alone隱喻禁忌愛戀關係;科幻美劇《碳變》 AI旅館化身文人,取其天才博學,有如烏鴉的藝術形象。

我們大多只記得愛倫坡的恐怖小說,如《黑貓》(The Black Cat)、《莫爾格街兇殺案》(The Murders in the Rue Morgue)等。其實在他早年的文學生涯,以詩人自許,晚年名作The Raven更震撼文壇,影響後世影集,愛倫坡必有烏鴉相伴。

愛倫坡和Wednesday Addams相似,衣著灰沉,不喜花巧,自小與眾不同。他們之能吸引世人,魅力在於顛覆,看出世界的眾多可能,迥異主流之美。

在愛倫坡二十歲的詩作,生前未刊、從未命名的無題詩,如今被稱為《孤獨》。Alone or Untitled ,是他的最佳寫照。這首少年自白,體現了愛倫坡的世界。

詩作語言淺白,難讀在經驗的差異。愛倫坡開首即談自己童年的變態,看世間種種事情,都和別人視角不一,就像配戴了太陽眼鏡,先天內置超常。

因此,千百年來古典詩學的「春」,古今中外都被視為激情、動人之生機,在這首孤獨之詩,展現違背的叛逆,無法從同一個源泉感到正常的喜與哀。

這種世界觀如何形塑?或與生平有關。愛倫坡自幼遭父親遺棄,其母早逝,曾和少女私訂婚約,因家長反對告終。日後嗜賭酗酒,甚至有傳死於酒精中毒。

但在詩人回首,四十分之二十的一生,「風雨人生的黎明」,在他的童年,愛倫坡的孤獨是:他只能獨自去愛,不能判斷善、惡,受人世種種束縛。

異類活於常人社會,難免備受排斥。詩歌諸種華麗象徵,急流、飛泉,至太陽、金光等,都是紛擾折磨不斷阻撓視線。變態者面對人世的困境,暴雨雷霆。

詩人的結句一語兩義, heaven是天堂,也是天空,洞破幻象的藍。直面現實的魔鬼,是成長的覺悟,唯有認清自我,才懂得自己的價值。

主流和異端之別,到底誰能決定?早慧的愛倫坡從悲苦看清殘酷,以極工整的格式,表達其孤獨內心,成為後世無數歧異者的,同路人。

“Alone” by Edgar Allan Poe

From childhood’s hour I have not been

As others were — I have not seen

As others saw — I could not bring

My passions from a common spring —

From the same source I have not taken

My sorrow — I could not awaken

My heart to joy at the same tone

And all I lov’d — I lov’d alone

Then — in my childhood — in the dawn

Of a most stormy life — was drawn

From ev’ry depth of good and ill

The mystery which binds me still —

From the torrent, or the fountain —

From the red cliff of the mountain —

From the sun that ’round me roll’d

In its autumn tint of gold —

From the lightning in the sky

As it pass’d me flying by —

From the thunder, and the storm —

And the cloud that took the form

(When the rest of Heaven was blue)

Of a demon in my view —