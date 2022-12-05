2022/12/05,
經濟

全球競相布局第三代半導體，「大南方計畫」成為台灣突圍的關鍵

全球競相布局第三代半導體，「大南方計畫」成為台灣突圍的關鍵
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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下一世代產業在如火如荼地發展，包含電動車、5G通訊和再生能源等應用，而台灣的科技重心轉移，「大南方計畫」成為全球第三代半導體競賽突圍的關鍵。

電動車、5G通訊和再生能源產業蓬勃，帶動第三代半導體材料氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）大幅成長，而台灣南部等科學園區已展開布局。台積電（TSMC）於台南率先打造先進製程5奈米及3奈米；高雄則落地28奈米廠。前者應用高速通訊產業，後者則進攻電動車，專家強調南台灣儼然是第三代半導體突圍關鍵。

台灣南部參與第三代半導體競賽

下一世代產業在如火如荼地發展，包含電動車、5G通訊和再生能源等應用。這些重要產業都仰賴半導體製程，而材料的突破是重中之重。

市場普遍認為半導體材料氮化鎵、碳化矽等第三代半導體材料是下一波切入產業的關鍵。工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文投書《工商時報》指出，近年疫情影響，又加上美中貿易戰、烏俄戰爭的經濟制裁，都凸顯化這些合物半導體的重要。

第三代半導體：主要材料是碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN），能滿足高頻、高壓產品的需求，在基地台、5G通訊相關、電動車等領域應用廣泛，目前第三代半導體的供應鏈已成形，目前雖小量出貨但未來潛力驚人。

吳誠文指出，台灣南部是全球零組件生產的重要據點，隨電動車發展，傳統引擎、油箱都將被電池、電機取代，這是南部廠商的轉型契機。

目前南部科學園區是以台南、高雄為主。台南科技園區有一、二期基地，又於2020年4月核定三期基地，總計有1043公頃，主要產業為產業為光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業。

其中，2017年，全球半導體製造領導廠商台積電，將先進製程5奈米及3奈米落地於臺南園區，成為近年轉向的重要契機。

高雄科技園區面積為567公頃，主要產業為光電、醫材及航太等。2017年推動「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」，導入ICT技術，發展智慧健康照護服務產業。

工研院在南科高雄園區打造首座3D列印醫材製造場域，協助醫材廠商從設計、試製到商品化代工目標是全球市場，而半導體供應鏈會高雄生根。而台積電日前法說會上指出，雖然7奈米廠延後，但28奈米廠會先動工。

台積電高雄設廠 陳其邁：生態公園裡的科學園區
Photo Credit: 中央社

台積電將在中油高雄煉油廠舊址設廠，高雄市長陳其邁（右3）5日表示，原中油煉油廠污染場址，也就是未來的楠梓產業園區，目前整治進度超前、非常順利，市府也規劃串連北高雄原有綠地成綠色廊帶，建構永續、環保的「生態公園裡的科學園區」。中央社記者曾以寧攝於2022年3月5日。

「大南方計畫」能否在科技競賽突圍？

吳誠文分析，台灣南部產業轉型有兩大考驗，分別是數位轉型、淨零碳排。由於化合物半導體材料產值占整體半導體產業僅8%，而轉型的首要改變是，日後投資必須擺脫既有產業鏈分工型態。

據經濟部的「大南方大發展南臺灣發展計畫推動概況」報告顯示，近年美中貿易戰台商大舉回流，用地需求高漲，陸續於打造科技園區用地。

重點包含：雲林褒忠產業園區、朴子馬稠後產業園區、南部科學園區台南園區擴建、高雄科技走廊（南科路竹與橋頭園區、岡山本洲工業區、永安工業區）」及屏東加工出口區擴區計畫和沙崙智慧綠能科學城。

台南研究發展考核委員會主任委員戴偉峻強調，台積電選擇在南科進行3奈米廠房的投資，凸顯大南方對半導體的優勢，目前各大台廠積極布局第三代半導體，有望在5G通訊、電動車、無線充電和快速充電與太陽能電力傳輸等新興應用崛起。

亞灣5G AIoT辦公室開幕 蔡總統致詞
Photo Credit: 中央社

高雄亞灣新創園暨5GAIoT專案辦公室6日開幕，總統蔡英文致詞表示，希望將來高雄可以成為台灣另一個新的科技中心，讓南方科技廊道的發展，為南部年輕人創造更多優質工作機會，也引領台灣下一個世代的產業與經濟發展。 （經濟部提供） 中央社記者曾以寧傳真於2022年12月6日。

此外，美中貿易大戰下全球產業鏈重組大南方有充足的產業發展腹地，47所大專院校來培育各領域優質人才，再加上積極部署再生能源，裝置容量達321萬千瓦。戴偉峻強調，這是一個翻轉大南方的機會。

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核稿編輯：翁世航


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