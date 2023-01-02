諮商經驗談：走進「精神時光屋」，心理師可以為你做什麼？
我們想讓你知道的是
許多人在生活遭受困頓時，面對諮商的資源總是猶豫不決，一來不知道聊聊天能為自己的困境帶來甚麼改變，二來擔心自己走進諮商室就相當於將自己貼上疾病標籤。但諮商師認為，這是一個按下暫停鍵、重新整理「自我房間」的過程，走出這個房間，你將帶著成長後的自己回到生活中來面對可能的困難與挑戰。
「此刻，我可以為你做什麼嗎？」
諮商經驗談
從下定決心預約做諮商，安排好心理師，約定好會面的時間，再到終於踏入心理治療所，我花了好長的一段時間，才來到這裡。在等待我與心理師的會談時間到來之前，我有一些些時間可以環顧四周，正前方是一台電視，左手邊有櫃台，然後就是一間間的會談室，而我的心理師帶我進去右邊第一間。
他讓我在一張舒服的沙發椅上坐下，也在我斜對角90度的另一張沙發椅上坐下，我們中間隔著一張小茶几。我有些緊張不安的搓揉著雙手，這是我第一次做「所謂的」心理諮商，而要面對一個陌生人說自己的心事？這對我來說從來就不是一件容易的事。
我本來以為不知道自己要說什麼、能說什麼，可是在心理師的引導下，我很自然地說出潛藏在心底許久的許多煩惱與困難，不只是迫使我今天過來的原因，還有許多看似有關與沒關的事情，卻都一股腦兒的全講出來，全都倒出來且有人專注聽、仔細接住的感覺，真的相當暢快。
原先我也很擔心會不會都是我在說，那就跟我平常自己想會沒有兩樣。不過我的心理師在我每次說到某個點，或是講到一個段落時，都會再追問一些真的滿關鍵的問題，也會幫我說的東西做摘要與整理，再回應給我聽。
在第一次會談的尾聲，他會幫我做一個目前狀況的總整理，讓我知道可能的問題關鍵是什麼，以及接下來可能的進行方向。這也讓我安心不少，覺得自己的問題不是無解，而是能夠學習一些方式來做改善，感到比較有希望感。
在接下來的諮商過程，我們會針對自己帶來的問題去設定一個想達成的目標，然後先仔細釐清與剖析狀況，不只是看到各種可能的影響因素是如何阻礙了我，心理師也看見我擁有的內外在資源，讓我發想怎麼重新運用它們來幫自己達成目標。
12次的諮商說長不長、說短不短。在這段「冒險」旅程中，我發現自己從較為混沌、迷惘的狀況中漸漸走了出來，彷彿濃霧散開，我更能看見自己的雙腳與步伐，也更可以看清自己的方向。
對自己想要什麼、容易有哪些想法與情緒、習慣的反應方式有更好的認識與理解後，我更可以依據自己想成為的樣子、自己的理想生活樣貌來做調整與改變。
也在這個過程裡，我發現自己不再那麼多、那麼長處在負向情緒狀態中，而是可以更喜歡自己，也更享受生活中的每一刻與所在做的事，也不再那麼長批評與否定自己，甚至我可以學習用心理師看待我的正向與肯定眼光來重新對待自已。
我知道還有很多問題留待著被解決，也清楚自己仍不時會掉入較負向、脆弱的狀態之中，但同時我也知道自己已經跟三個月前的自己有所不同，我更認識自己，清楚哪些原因會影響我，也知道自己能夠運用哪些方式來協助自己度過或改善，我也相信自己能善用這次諮商的成功經驗來幫助自己度過接下來路程上的可能難關。
所以，雖然還是有些擔心、害怕，但我知道自己已經準備好，要享受接下來的一個人旅行。
諮商像在深海中照下一道光亮
在重新爬梳一段「來找心理師」的旅程時，我發現自己有固定的起手式與收尾動作。一開始總會問「我可以為你做什麼？」來確認個案的需要與目標，而結束時則會問「我們有做到什麼？」來確認一開始的需要是否有被較好的回應。
在每一次的尋求回饋過程中，我發現大家總會不約而同的提到幾件事，是他們真真確確能在諮商中感受到的，也是他們覺得正向的經驗。
首先很多人都會覺得有更釐清自己的問題，透過一次次地述說與重新整理，能夠更為了解與認識自己，與自我有更好的連結。然後，大家能感受到自己的情緒、想法或自我狀態上產生了有別以往的變化，而那樣的改變通常是自己喜歡的，並感到更可以接納自己的不同部分與樣貌。
最後，他們可以透過在過程中的討論、洞察或各種方法的練習，學習到各種的新方式，也獲得自我成長的可能。此外，也有很多人提到在諮商空間裡能夠很安全、很安心地傾述，不用擔心被評價與責備，可以獲得很好的陪伴與支持，讓他們獲得有別於以往的正向情緒經驗。
諮商像是進入精神時光屋做修煉
看到許多個案在諮商中所獲得的這些正向感受後，覺得這與我所認知到的心理諮商想要給予個案的東西，確實有不謀而合之處。
我認為做心理諮商／治療就像是進入到「精神時光屋」裡面一樣，那是一個很特別的空間，時間的流動性會與外界有些不同，在空間裡也會做出許多很不尋常的事情。
而這些不尋常的經驗，則都是為了協助自己促進更好的「發現與覺察」，然後帶來更深入的「理解與接納」，最後才有機會達到「涵容與改變」。
換言之，這是一個重新整理「自我房間」的過程。
有如《怦然心動的人生整理魔法》的作者近藤麻理惠，協助他人做居家整聊、斷捨離，重新打造舒適宜人的生活空間一樣，心理師在做的事情，則是協助每個人去仔細檢視自身的心靈空間，整理各種需要與不需要的堆積物，再按照自身的需求與價值觀來判斷哪些要留、哪些要丟，也會討論要如何設計房間的擺設與做改造。
而在這樣的過程裡頭，我發現「找心理師」這件事，也恰好可以滿足人的一些基本需求，像是獲得安全感、感到重要性、與他人連結及覺得被愛、想要自我成長等。
而這些需求，有時就是因為在平時的生活環境中無法獲得、甚至被打壓，反而可能讓自己覺得不配或不應該擁有，反而形成自我否定與攻擊，卻因為內心還是很需要也很想要，造成內在的衝突與糾結，形成負向情緒與感受，導致生活許多面向上也受到影響。
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罕病「泛視神經脊髓炎」病友盼回歸社會，期待的新藥是否確實送到病友手中？
我們想讓你知道的是
1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥，然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊。罕見疾病「泛視神經脊髓炎」如今有新型的專用生物製劑可望精準治療，但價格昂貴，健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
視力受損、肢體癱瘓，擔心反覆復發重創神經組織，遭受失明、失能及死亡的威脅……，這些是全台「泛視神經脊髓炎」病友的日常。過去泛視神經脊髓炎無專一用藥可使用，僅能靠類固醇、免疫抑制劑來治療，疾病隨時有復發可能，且一旦發作易遺留下不可逆之傷害。
如今終於有新型的專用生物製劑可望提供精準治療，但藥物價格昂貴，施打一劑近20萬，一般家庭難以自費支出。可健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
什麼是「泛視神經脊髓炎」？嚴重恐致失明、癱瘓
林口長庚紀念醫院神經內科教授張國軒醫師表示，泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種中樞神經系統發炎性自體免疫疾病，因免疫機制失調，導致自體免疫抗體反過來攻擊體內的中樞神經細胞。
在泛視神經脊髓炎病人身上常見帶有anti-AQP4抗體，這些自體抗體會引起發炎反應造成神經組織的破壞。一旦反覆發作，將重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁，甚至失去生活自理能力…。
泛視神經脊髓炎作祟，突然發病打亂人生規劃
「沒辦法，遇到了就只能面對…」37歲的高小姐是一位家有7歲孩子的全職媽媽。今年一場突如其來的身體不適，卻毫不留情的打亂她的人生規劃。
「一開始只是覺得頭很痛，後來左眼窩跟眼睛轉動時有疼痛感、有視野遮蔽的感覺……」沒想到至眼科就醫後，得到的卻是請她儘速到大醫院檢查的轉診單。一到醫院檢查才發現自己有視神經發炎的問題，透過急診做核磁共振並緊急安排住院打了三天的高劑量類固醇。
原以為經過幾天折騰和治療後就沒事，孰料，在出院返家隔兩天後，她卻覺得視力有模糊、明顯往下降的情況。再度返回急診就醫，並從醫師口中得知，自己可能罹患了泛視神經脊髓炎……。
視力受損，深陷不曉得病情能否控制好的焦慮中
這時她才驚覺病情遠不如自己想像的簡單，而這一住，高小姐就在醫院住了大半個月，並在醫師評估下進行了每兩天一次的自體血漿置換。令人遺憾的是，雖然緊急進行治療處置，視力仍舊受到極大影響。
「由於主傷是在左眼，除了左眼有視野遮蔽、色覺變弱的情形，左眼的視力現在更只剩0.2左右，右眼的話則剩下0.5～0.7，現在要返回原先的工作崗位更難了……」原先雙眼視力1.0、曾任職講求精準、需高度用眼電子檢測公司的高小姐無奈的說。
而這次發病不只影響人生規劃，更讓高小姐從此埋下忐忑、焦慮不安的心理。「心裡真的覺得很辛酸，不曉得病情能不能控制好的感覺真的讓人很茫然和焦慮。每天起床都會擔心自己視力是不是又變差、變模糊了？是不是又有哪個顏色看不到了，那種焦慮感真的很難受……」高小姐坦言。
「自責對不起孩子」盼生物製劑納入健保，減輕生活負擔
而最讓高小姐揪心的就是罹病後孩子的改變，「我的小朋友本身就是心思比較細膩的小孩，因此每當我跟他獨處時，他總是會一直注意我有沒有需要幫忙，讓他變得小心翼翼的，雖然感到窩心，但這其實不是一個7歲孩子這個階段該有的狀態，媽媽生病讓他好像有被迫長大的感覺，真的覺得很對不起他……」
無奈的是，要控制住泛視神經脊髓炎不發病，如果服用基本的類固醇、免疫抑制劑效果有限。那麼臨床上能選擇的其他治療方式，就是價格相對昂貴、需自費使用的生物製劑，昂貴的藥價對於一般家庭是一大負擔。
「雖然說講錢很俗氣，但沒有錢真的就活不下去！如果泛視神經脊髓炎這個疾病會造成這麼大的反覆性傷害，政府在有餘力的狀況下，希望能夠聽到我們的心聲，讓生物製劑納入健保給付，減輕病友的負擔，讓我們在生活上至少可以維持一定程度的平衡，並在疾病可控下有機會能重返職場、發揮生產力。」高小姐語帶期盼的說道。
泛視神經脊髓炎如不定時炸彈，治療關鍵在避免疾病發作
張國軒醫師指出，正因為泛視神經脊髓炎一旦發作，恐重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁……。因此對於病人來說每次的發作都非常恐怖，所以在臨床治療泛視神經脊髓炎病患，首要關鍵便是如何避免疾病發作，不讓病人處於如面對不定時炸彈般的長期恐懼中。
雖然傳統常見的類固醇、免疫抑制劑對於預防NMOSD發作有一些效果，但由於這些藥物每個人使用的反應不一樣，長期服用類固醇及免疫抑制劑也可能會造成水腫、月亮臉、水牛肩等副作用，也有一部分的泛視神經脊髓炎病友的復發是沒辦法以上述治療方式獲得良好控制的。但過往NMOSD病友受限於能使用的藥物種類不多，即便上述治療方式造成身體諸多不適或效果不理想，也只能默默承受。
生物製劑有望改變命運，但泛視神經脊髓炎病友卻看得到而用不到？
新型生物製劑（單株抗體藥物）的出現，可謂泛神經脊髓炎治療的一道曙光！張國軒醫師表示，近年剛通過台灣食藥署藥證申請的新單株抗體藥物，能夠更精準的去消滅會引起發炎反應造成神經組織破壞的抗體，來預防疾病復發。
且根據臨床試驗，其使用在某些特定泛神經脊髓炎病友，兩年之內的復發率可壓低到少於10%；且即便是不同種類的生物製劑，至少也有75%的機會所以在至少兩年之內都沒有任何的發作。若同時能再避免感染、勞累、睡眠不足／睡眠品質不佳等泛視神經脊髓炎的可能誘發危險因子，其實是可以把復發率壓到很低的。
「但令人遺憾的是，這類新型生物製劑健保並未給付，施打一劑約需要花費近20萬左右。且並非一次見效，而需每兩個禮拜或一個月施打一次，年醫藥費保少估計約要1、200萬；很明顯的，這樣的價格若沒有健保幫助，病人是很難自費使用的。」張國軒醫師補充。
每年大約100多位病友需要使用到生物製劑，並非健保無力負擔
最重要的是，目前台灣的泛視神經脊髓炎病人大概有6、700人，而這些人也並非每一位在治療上都會使用到生物製劑。根據醫師臨床估計，當中可能會需要使用生物製劑藥物的約有20-30%左右，每年最多大概也就不過100多位，並非健保無力負擔。
泛神經脊髓炎多好發在30、40歲，「上有老、下有小」有一定的生產力青壯族群，若疾病無法有效控制，往往在工作與經濟上會漸趨弱勢。「健保的目的，就是希望不再有病人因病而貧！可是這樣的概念和理想，似乎無法讓泛視神經脊髓炎病友感受到。」張國軒醫師感嘆的說道。
經濟學人評7國罕見疾病用藥可近性：台灣落後國際水平
自1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥後，不少罕病病友因此看見治療希望。然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊，而這樣的結果也反映在國際評比上的低評價。
根據英國《經濟學人雜誌》於今年9月7日公布的最新研究，評比德國、法國、英國、澳洲、日本、南韓與台灣7個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析8種罕病藥物在7個國家取得許可證，到成功給付的時間差。結果顯示，台灣被核准給付的罕藥僅2種，且給付耗時、平均等待30個月，對於罕病政策，病人的意見與影響力也相當有限。
執行率極低！5年未用罕病專款達26億，NMOSD新藥絕非健保無力負擔
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，目前健保給付的罕病共有37種病類、61種罕病藥物。但在近10年申請給付的47款罕藥中，13種正審查中、有9種藥物曾被否決，是二代健保上路前未曾出現的現象，而當中拒絕給付的最大原因，就是對健保財務衝擊太大。
2022年的罕藥專款預算87.78億中，罕病新藥預算雖編列了7.68億，但實際上只用了1230萬。但若以健保署公布的罕病專款每年平均執行率有92.3%、5年決算平均成長10.36%；而陳莉茵強調，那只是過去已收載給付的罕藥舊案人數，是已用藥罕病病友隨著體重、年齡增加而自然增加的藥量，事實上「罕病新藥執行幾乎是個位數字。」
除此之外，根據罕病基金會統計，雖然健保相關單位屢屢表示，因為財務問題，未能給付所有的罕病患者，但事實上每年的罕病健保專款，竟然都沒有用完。自2017年到2021年，5年間沒有用掉的總餘額更累計逾26億元。
陳莉茵：罕見疾病是弱勢裡面的弱勢，應該是需要被照顧的
無論專款或新藥預算，都仍結餘那麼多，但13種排隊審查的新藥卻不得其門而入。
「罕見疾病是急重症裡面的急重症、弱勢裡面的弱勢。在適法性、優先性上，應該是需要被照顧的，所以健保想盡辦法不照顧罕見疾病，很令人困惑。我們每一個人都可能成為重大傷病的狀況之下，健保是一個醫療風險分攤的問題，而保險就是保險，不該把它當成政治任務的工具來進行管理，回到健保的本質機制才能真正幫助到需要的病患。」陳莉茵語重心長的呼籲。
雖然仍為前景擔憂，但陳莉茵也不忘對泛視神經脊髓炎病友喊話，「雖然短時間內我們還未爭取到生物製劑新藥的健保給付，但我們沒有退縮、悲傷的權力，還是打起精神正面的面對，一起商議如何爭取到藥物的給付。希望大家盡可能好好照顧自己，一起爭取藥品給付能夠儘速通過。」