2022/12/05,
教育

鄭文燦、蔡適應尚未對論文撤銷提出訴願，潘文忠：論文問題將在1月校長會議討論

鄭文燦、蔡適應尚未對論文撤銷提出訴願，潘文忠：論文問題將在1月校長會議討論
Photo Credit：中央社

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針對桃園市長鄭文燦、立委蔡適應的論文接連被撤銷的問題，教育部長潘文忠希望在大學自治的前提下，討論出一個精進處理機制，並提出在1月份的校長會議討論。他數度強調教育部的立場，「不要因為有個案，讓台灣的學術從此進入國家的管制」。

政治人物論文爭議延燒數月，繼前新竹市長林智堅及前立法委員蔡壁如的論文問題，到選後連桃園市長鄭文燦的碩士論文及立委蔡適應的博士論文，都先後因違反學術倫理被撤銷。對此，在野黨希望教育部主動要求，讓台灣大學提出說明檢討。教育部長潘文忠則認為，不要針對單獨個案，而是在1月的校長會議中提出討論。

潘文忠今日在司法及法制、教育及文化委員會聯席會議中備詢，會前受訪時表示，依照《學位授予法》規定，本來就是由學校依照相關的指導與作業程序，來辦理審查跟學位的授予，如果有抄襲或被檢舉違反學倫的部分，教育部也頒行學術倫理審查相關的作業規範。不管是哪所大學、哪個研究所，都已一致性要求各大學遵循相關規範處理。

至於鄭文燦、蔡適應是否有對撤銷學位提出訴願，以及林智堅訴願的審理狀況為何，潘文忠回應，目前教育部還沒有收到鄭文燦或蔡適應的相關申請案，林智堅的訴願則依照程序，正在做訴願審議的過程。

教育部長透露，論文問題將在1月校長會議討論

會議上，立委陳以信質疑林智堅、鄭文燦的論文都是由國安局長、台大國發所教授陳明通指導，但在事件中，教育部一直都處於被動角色。

陳以信表示，《專科以上學校學術倫理案件處理原則》中指出，針對違反學術倫理者，教育部可以要求所屬學校或機關提出說明，檢討問題癥結所在、提出改進方案，是教育部的「主動責任」。因此，他期待教育部能要求台大提出說明、改進方案，尤其陳明通所指導的170多份論文沒有公開，大家無法檢查，「還有多少未爆彈？為什麼不能先行調查研究？」

潘文忠說明，這次涉及學倫的不只是單一學校系所，目前台大已經在做必要的處理。教育部該處理的是，與幾個公私立大學協進會，希望在大學自治的前提下，討論出一個精進處理機制，並提出在1月份的校長會議討論。

潘文忠數度強調教育部的立場，「不要因為有個案，讓台灣的學術從此進入國家的管制」，他認為這不利於教育部、也不利台灣的大學發展。

立委提臨時提案要台大說明，潘文忠建議不要點名單獨個案

立委陳以信、萬美玲、曾銘宗及游毓蘭等人，也在會中提出臨時提案，希望教育部要求台大提出說明、檢討問題癥結，並於1個月內提出改進方案。陳以信補充，當事人和指導教授都應提出說明，教育部也要遵守《學倫案處理原則》第10項，讓台大提出說明、檢討問題。

潘文忠重申，目前所提出的論文抄襲個案包含公私立的不同大學，雖然教育部先前也有提醒學校，選前任何動作都會引發大家不同想像，但有在持續搜集，並與公私立大學協進會做精進檢討。

因此，潘文忠建議陳以信修改臨時提案，不要點名單獨個案，而是讓教育部與各大專校院協進會檢討問題癥結，在1個月內提出改進方案，而這也包含台大，不必單獨針對某部分的指導教授或學生。

游毓蘭則補充，贊成教育部請全國大專校院全面檢討，但建議把這項議題在大學校長會議中列為重要議案。

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核稿編輯：翁世航


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