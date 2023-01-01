全球人口數達到80億，接下來又將如何？未來有可能破百億嗎？
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距離70億人口不過短短12年，聯合國將11月15日正式訂定為「八十億日」。這象徵醫療衛生條件的改善，但同時也映出本世紀最令人擔憂的能源、糧食、水資源危機。
從智人出現開始，大約花了30萬年的時間，我們才有10億人居住在地球上。那是在1804年左右，嗎啡被發現的那一年，海地宣佈從法國獨立，貝多芬在維也納首次演奏了他的第三交響曲。然而在達到70億人之後僅僅12年內全球人口增加了10億人，聯合國也宣佈11月15日為「八十億日」。
由於醫療和衛生設施的改善，疾病流行率降低，人類壽命變得更長；化肥和灌溉系統提高了作物產量，糧食安全改善，因此許多國家出生的兒童越來越多，而兒童死亡率則越來越低。
不過污染和過度捕撈正在使海洋枯竭；因為森林和其他荒地被開發，野生動物正在以驚人的速度消失；燃燒化石燃料而導致的氣候變遷正迅速成為歷史上對生物多樣性、糧食安全以及水資源的最大威脅。
全球正在形成不同型態的人口變化：最快在今年，中國將不再是地球上人口最多的國家，因為印度終於超過了它。在1970年代，中國的出生率就下降了一半。
疫情爆發以來，生育率越降越低，2020年出生的兒童比2015年減少了45%，中國的出生率現在甚至遠低於美國；勞動人口也一直在減少，根據《自然》期刊的一份報告，接下來該國60歲以上的人可能會達到三億。
另一方面，在整個撒赫爾地區人口正在迅速增長。奈及利亞的年齡中位數僅為17歲，不到中國的一半。那裡的出生率也在下降，但仍比中國高20倍。
不過該國三分之一以上的人口生活在極端貧困（每日收入低於1.90 美元）中，這一數字高於包括印度在內的任何其他國家。據估計，該國人口目前為2.16億，但到本世紀末可能會翻兩倍。到那時，它的人口可能比擁有土地10倍的中國還多。
出生率下降的主要因素是教育，尤其是女童的教育。十年前，研究人員確定，到本世紀中葉，增加受教育機會可以使全球人口增長減緩10億。在未來幾十年裡，我們擴大這些教育機會的程度和速度是決定我們中有多少人在接近2100年時將生活在地球上的關鍵。
專家們大多同意到本世紀中葉，人口將超過90億。在那之後，預測差異很大：從全球人口可能會膨脹到約104億、97億的峰值但將降至90或88億等等都有，主要考量因素包含生育率、兒童和嬰兒死亡率與氣候變遷，尤其是取決於減少溫室氣體排放的速度及帶來的影響。
極端高溫可能使中東、撒哈拉以南非洲和印度的部分地區無法居住；風暴可能會使糧食安全惡化；在人口稠密的沿海地區，人們又該如何應對海平面上升？
氣候變化和政治也可能影響國家之間的移民。美國和西歐的人口主要由移民維持，但它已成為一個移居熱點；其他人口減少的國家，如日本，更不願意歡迎移民；近年來的歐洲難民問題和俄烏戰爭的移民，亦成為歐洲各國的問題。
然而，人口繁榮和下降之間的不平衡，加上氣候變遷，幾乎肯定會加劇幾乎所有地方的移民壓力。
本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8