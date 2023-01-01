全球人口數達到80億，接下來又將如何？未來有可能破百億嗎？

從智人出現開始，大約花了30萬年的時間，我們才有10億人居住在地球上。那是在1804年左右，嗎啡被發現的那一年，海地宣佈從法國獨立，貝多芬在維也納首次演奏了他的第三交響曲。然而在達到70億人之後僅僅12年內全球人口增加了10億人，聯合國也宣佈11月15日為「八十億日」。

由於醫療和衛生設施的改善，疾病流行率降低，人類壽命變得更長；化肥和灌溉系統提高了作物產量，糧食安全改善，因此許多國家出生的兒童越來越多，而兒童死亡率則越來越低。

不過污染和過度捕撈正在使海洋枯竭；因為森林和其他荒地被開發，野生動物正在以驚人的速度消失；燃燒化石燃料而導致的氣候變遷正迅速成為歷史上對生物多樣性、糧食安全以及水資源的最大威脅。

全球正在形成不同型態的人口變化：最快在今年，中國將不再是地球上人口最多的國家，因為印度終於超過了它。在1970年代，中國的出生率就下降了一半。

疫情爆發以來，生育率越降越低，2020年出生的兒童比2015年減少了45%，中國的出生率現在甚至遠低於美國；勞動人口也一直在減少，根據《自然》期刊的一份報告，接下來該國60歲以上的人可能會達到三億。

Photo Credit: 中國地理學會刊

另一方面，在整個撒赫爾地區人口正在迅速增長。奈及利亞的年齡中位數僅為17歲，不到中國的一半。那裡的出生率也在下降，但仍比中國高20倍。

不過該國三分之一以上的人口生活在極端貧困（每日收入低於1.90 美元）中，這一數字高於包括印度在內的任何其他國家。據估計，該國人口目前為2.16億，但到本世紀末可能會翻兩倍。到那時，它的人口可能比擁有土地10倍的中國還多。

出生率下降的主要因素是教育，尤其是女童的教育。十年前，研究人員確定，到本世紀中葉，增加受教育機會可以使全球人口增長減緩10億。在未來幾十年裡，我們擴大這些教育機會的程度和速度是決定我們中有多少人在接近2100年時將生活在地球上的關鍵。

專家們大多同意到本世紀中葉，人口將超過90億。在那之後，預測差異很大：從全球人口可能會膨脹到約104億、97億的峰值但將降至90或88億等等都有，主要考量因素包含生育率、兒童和嬰兒死亡率與氣候變遷，尤其是取決於減少溫室氣體排放的速度及帶來的影響。

極端高溫可能使中東、撒哈拉以南非洲和印度的部分地區無法居住；風暴可能會使糧食安全惡化；在人口稠密的沿海地區，人們又該如何應對海平面上升？

氣候變化和政治也可能影響國家之間的移民。美國和西歐的人口主要由移民維持，但它已成為一個移居熱點；其他人口減少的國家，如日本，更不願意歡迎移民；近年來的歐洲難民問題和俄烏戰爭的移民，亦成為歐洲各國的問題。

然而，人口繁榮和下降之間的不平衡，加上氣候變遷，幾乎肯定會加劇幾乎所有地方的移民壓力。

本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航