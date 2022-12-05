《牛津字典》2022年度代表字開放公眾票選，最終勝出的「Goblin Mode」是什麼意思？

《牛津字典（Oxford English Dictionary）》今（2022）年首度開放公眾票選年度代表字，候選字詞為「Goblin Mode」、「metaverse」以及「#IStandWith」，經兩週、30萬人票選，最終由「Goblin Mode」勝出。

牛津 年度代表字為 過去一年中引起極大興趣的詞彙或表達方式。每年， 《牛津字典》 都會辯論年度代表字的候選字詞，並選出一個被認為能反映特定年份的風氣、情緒或關注點，並具有持續性潛在文化意涵的字詞為年度代表字；而今年， 《牛津字典》首度開放給英語使用者投票，兩週內吸引30萬人參與票選，最終選出「Goblin Mode」為2022年度代表字。

「Goblin Mode」意思為：

一種毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，通常在拒絕社會規範或期望的方式。

而「Goblin Mode」中的「Goblin」譯作「哥布林」、「地精」、「妖怪」，是一種傳說中的類人生物，一般都有暗綠色皮膚、長尖耳、鷹鉤鼻和金魚眼，外型醜陋，個性貪婪、卑劣，性格邪惡、狡猾、善於詐欺。延伸自「Goblin」外型醜陋、性格卑劣的形象，「Goblin Mode」在社群媒體中也被廣泛形容邋遢、蓬頭垢面、懶惰消極、暴食垃圾食物等不良、不堪的生活方式。

《牛津字典》認為，「Goblin Mode」一詞恰好捕捉到人們在後疫情時代拒絕回歸「正常生活」的普遍情緒，又或是對社群媒體上難以達成的審美標準、不可持續的生活方式進行反抗。美國語言學家和詞典編纂者班．齊默（Ben Zimmer）表示，「Goblin Mode」確實與時代和時代精神相呼應，人們正在以新的方式看待社會規範，而「Goblin Mode」許可人們放棄社會規範並接受新規範。

《牛津字典》說明，「Goblin Mode」最早於2009年出現在推特（Twitter），但直到2022年2月才在社群媒體上爆紅，隨後登上報章雜誌。自從《牛津字典》年度代表字票選活動開始以來，「Goblin Mode」吸引了許多社群媒體使用者的關注，成為社群媒體和線上媒體的熱門話題，甚至呼籲社群粉絲投票給「Goblin Mode」。

《牛津字典》負責人卡斯帕．格拉斯沃爾（Casper Grathwohl）表示，群眾參與投票的程度超乎預期，而這也反映這些詞彙對於「我們是誰」、「處理我們周圍世界正在發生的事情」的重要性；「Goblin Mode」引起所有人的共鳴，這些人對於這個時代正感到不知所措，但令人欣慰的是，人們不再被要求展示理想形象，「BeReal」等社群平台的崛起更證明了此趨勢，「捕捉Goblin Mode下的放縱時刻，人們擁抱自己內心中的『Goblin』。」

2022《牛津字典》代表字第二、三名「Metaverse」、「#IStandWith」

《牛津字典》2022年度代表自票選第二名為「Metaverse」，第三名則是「#IStandWith」。

Metaverse，元宇宙，一個假設性的虛擬現實環境，使用者可以在其中以身臨其境的方式與彼此的化身及其周圍環境進行互動，有時被認為是互聯網、社群媒體等的潛在擴展或替代品。

《牛津字典》說明，「Metaverse」於 1992年 尼爾．史蒂文森（ Neal Stephenson）的科幻小說《Snow Crash》首度被記錄，但在2021年底社群媒體集團Facebook更名為 Metaverse 前都很少 專業環境之外 被使用。

#IStandWith，「與某人站在一起」社群媒體標籤，用於表達對特定事業、團體或個人的聲援，已被確定為人們就特定事件表達意見和調整立場的一種方式；這是人們在網上展示激進主義並為他們的信仰大聲疾呼的方式。

#IStandWith標籤的出現可追溯到2009年，而在2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭之後，標籤的使用率大幅提升，並 頻繁使用在 #IStandWithUkraine 和 #StandWithUkraine 。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航