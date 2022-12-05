《牛津字典》2022年度代表字開放公眾票選，最終勝出的「Goblin Mode」是什麼意思？
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《牛津字典》2022年度代表字為「Goblin Mode」，今年年度代表字首度開放給英語使用者投票，而在社群媒體上更有人呼籲社群投票給「Goblin Mode」，熱門程度超乎《牛津字典》負責人的預期。「Goblin Mode」是什麼意思？它代表著何種時代意義？還有哪些字也是《牛津字典》2022年度代表字的候選字詞呢？
《牛津字典（Oxford English Dictionary）》今（2022）年首度開放公眾票選年度代表字，候選字詞為「Goblin Mode」、「metaverse」以及「#IStandWith」，經兩週、30萬人票選，最終由「Goblin Mode」勝出。
牛津年度代表字為過去一年中引起極大興趣的詞彙或表達方式。每年，《牛津字典》都會辯論年度代表字的候選字詞，並選出一個被認為能反映特定年份的風氣、情緒或關注點，並具有持續性潛在文化意涵的字詞為年度代表字；而今年，《牛津字典》首度開放給英語使用者投票，兩週內吸引30萬人參與票選，最終選出「Goblin Mode」為2022年度代表字。
「Goblin Mode」意思為：
一種毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，通常在拒絕社會規範或期望的方式。
而「Goblin Mode」中的「Goblin」譯作「哥布林」、「地精」、「妖怪」，是一種傳說中的類人生物，一般都有暗綠色皮膚、長尖耳、鷹鉤鼻和金魚眼，外型醜陋，個性貪婪、卑劣，性格邪惡、狡猾、善於詐欺。延伸自「Goblin」外型醜陋、性格卑劣的形象，「Goblin Mode」在社群媒體中也被廣泛形容邋遢、蓬頭垢面、懶惰消極、暴食垃圾食物等不良、不堪的生活方式。
《牛津字典》認為，「Goblin Mode」一詞恰好捕捉到人們在後疫情時代拒絕回歸「正常生活」的普遍情緒，又或是對社群媒體上難以達成的審美標準、不可持續的生活方式進行反抗。美國語言學家和詞典編纂者班．齊默（Ben Zimmer）表示，「Goblin Mode」確實與時代和時代精神相呼應，人們正在以新的方式看待社會規範，而「Goblin Mode」許可人們放棄社會規範並接受新規範。
《牛津字典》說明，「Goblin Mode」最早於2009年出現在推特（Twitter），但直到2022年2月才在社群媒體上爆紅，隨後登上報章雜誌。自從《牛津字典》年度代表字票選活動開始以來，「Goblin Mode」吸引了許多社群媒體使用者的關注，成為社群媒體和線上媒體的熱門話題，甚至呼籲社群粉絲投票給「Goblin Mode」。
《牛津字典》負責人卡斯帕．格拉斯沃爾（Casper Grathwohl）表示，群眾參與投票的程度超乎預期，而這也反映這些詞彙對於「我們是誰」、「處理我們周圍世界正在發生的事情」的重要性；「Goblin Mode」引起所有人的共鳴，這些人對於這個時代正感到不知所措，但令人欣慰的是，人們不再被要求展示理想形象，「BeReal」等社群平台的崛起更證明了此趨勢，「捕捉Goblin Mode下的放縱時刻，人們擁抱自己內心中的『Goblin』。」
2022《牛津字典》代表字第二、三名「Metaverse」、「#IStandWith」
《牛津字典》2022年度代表自票選第二名為「Metaverse」，第三名則是「#IStandWith」。
Metaverse，元宇宙，一個假設性的虛擬現實環境，使用者可以在其中以身臨其境的方式與彼此的化身及其周圍環境進行互動，有時被認為是互聯網、社群媒體等的潛在擴展或替代品。
《牛津字典》說明，「Metaverse」於1992年尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson）的科幻小說《Snow Crash》首度被記錄，但在2021年底社群媒體集團Facebook更名為Metaverse前都很少專業環境之外被使用。
#IStandWith，「與某人站在一起」社群媒體標籤，用於表達對特定事業、團體或個人的聲援，已被確定為人們就特定事件表達意見和調整立場的一種方式；這是人們在網上展示激進主義並為他們的信仰大聲疾呼的方式。
#IStandWith標籤的出現可追溯到2009年，而在2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭之後，標籤的使用率大幅提升，並頻繁使用在#IStandWithUkraine和#StandWithUkraine。
新聞來源
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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