2023/01/02,
司法

什麼是「射倖性」？為什麼法院認為賭德州撲克不算賭博？

什麼是「射倖性」？為什麼法院認為賭德州撲克不算賭博？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

玩德州撲克就會涉及賭博嗎？日前遭新北地檢署起訴的牌局負責人，一審及二審法官卻都不認為這個行為涉及《賭博罪》，關鍵點在於「射倖性」（不確定性）上，一起來了解該怎麼不觸法又有競技性的打牌吧。

根據新聞報導，新北市一間德州撲克競技協會提供辦事處當作打牌的場所，並以會員制的方式讓協會會員繳交5600元的報名費，其中600元作為協為營運用資金，另5000元則兌換成籌碼參與德州撲克牌局，待牌局結束後按排名計算點數，可選擇兌換獎品或是將點數保留至下次比賽使用。

新北地檢署認為德撲協會的作法符合賭博罪之要件而起訴負責人及參賽者等人。不過案經法院審理後一審新北地院二審高等法院皆認為不成立賭博罪而判處無罪。

為什麼法院認為賭德州撲克不算賭博？一起來看看法操的分析。

賭博罪怎麼成立？

立法者為保護社會健全良善的經濟秩序，反對透過投機性的方式決定財物歸屬方式，因此制定《刑法》第266條賭博罪，此外，對於「意圖營利」而提供賭場或聚賭者則依《刑法》第268條聚眾賭博罪處罰。且相較於賭博罪僅處以罰金，聚眾賭博罪的刑度則是直接提升到3年以下有期徒刑。

《刑法》賭博罪條文中僅規定「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處五萬元以下罰金。」並沒有清楚說明究竟什麼行為算是「賭博」，但依照法院一直以來的見解，認為賭博是透過「射倖性事項」發生與否來決定財物歸屬的行為。

所謂的「射倖性」，依據司法院判決書用語辭典，射倖性就是不確定性。依據過去法院的實務見解，賭博之本質是透過某一射倖性（不確定的）事項發生與否，決定財物歸屬。也就是說若是以偶然發生的事實來決定財物之得喪變更，就是《刑法》所謂之賭博。

但並非所有射倖性行為皆歸類為賭博，若不純然依靠機率，即便勝敗有時決定於運氣，但此只能說明行為帶有一點賭博、投機之成分存在，絕非全然是賭博。

法院認為

一般的賭博方式是透過參與者自行決定投入多少金額為賭本，再藉由投機方式試圖取得更多金額。但此案的德州撲克賽事，參與者只能在牌局開始時的一段時間內繳交「參加費」，還必須要運用技術策略，透過多次的牌局才能決定勝負，所以雖然在遊戲規則層面仍帶有部分射倖性，但並非純然依賴機率。

且每一賽局最終的籌碼數量，僅是用來決定名次的高低，最後決定參與者能兌換獎品的數量，仍是取決於名次的高低，並非直接將下注的金額兌換為現金，因此認為不符合《刑法》賭博罪之不法構成要件。

簡而言之，判斷有無構成賭博行為的關鍵點在於，賭局的勝負是否單純倚賴機率事件，且獲得的報酬與下注的數量是否具有必然的關聯性。

同樣是打德州撲克，如果直接以財物下注、憑藉機率分輸贏就會是賭博，但像此案的方式則塑造成類似競技的性質，便與「賭博財物」的作法有所區隔，而不屬於《刑法》所稱之賭博行為了。

本次法院的見解可能會顛覆過往大眾對於賭博行為的理解，既然需要運用技術與策略就不算是賭博，那像最常牽涉到賭博罪的「麻將」不也是很需要技術嗎？

如果賭博罪可以解釋的這麼寬鬆，那是不是代表依現在的社會觀點，賭博罪其實越來越不具可罰性？那或許該考慮修法限縮適用範圍，或甚至直接廢除賭博刑事責任的必要了。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。