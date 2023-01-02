什麼是「射倖性」？為什麼法院認為賭德州撲克不算賭博？
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玩德州撲克就會涉及賭博嗎？日前遭新北地檢署起訴的牌局負責人，一審及二審法官卻都不認為這個行為涉及《賭博罪》，關鍵點在於「射倖性」（不確定性）上，一起來了解該怎麼不觸法又有競技性的打牌吧。
根據新聞報導，新北市一間德州撲克競技協會提供辦事處當作打牌的場所，並以會員制的方式讓協會會員繳交5600元的報名費，其中600元作為協為營運用資金，另5000元則兌換成籌碼參與德州撲克牌局，待牌局結束後按排名計算點數，可選擇兌換獎品或是將點數保留至下次比賽使用。
新北地檢署認為德撲協會的作法符合賭博罪之要件而起訴負責人及參賽者等人。不過案經法院審理後一審新北地院與二審高等法院皆認為不成立賭博罪而判處無罪。
為什麼法院認為賭德州撲克不算賭博？一起來看看法操的分析。
賭博罪怎麼成立？
立法者為保護社會健全良善的經濟秩序，反對透過投機性的方式決定財物歸屬方式，因此制定《刑法》第266條賭博罪，此外，對於「意圖營利」而提供賭場或聚賭者則依《刑法》第268條聚眾賭博罪處罰。且相較於賭博罪僅處以罰金，聚眾賭博罪的刑度則是直接提升到3年以下有期徒刑。
《刑法》賭博罪條文中僅規定「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處五萬元以下罰金。」並沒有清楚說明究竟什麼行為算是「賭博」，但依照法院一直以來的見解，認為賭博是透過「射倖性事項」發生與否來決定財物歸屬的行為。
所謂的「射倖性」，依據司法院判決書用語辭典，射倖性就是不確定性。依據過去法院的實務見解，賭博之本質是透過某一射倖性（不確定的）事項發生與否，決定財物歸屬。也就是說若是以偶然發生的事實來決定財物之得喪變更，就是《刑法》所謂之賭博。
但並非所有射倖性行為皆歸類為賭博，若不純然依靠機率，即便勝敗有時決定於運氣，但此只能說明行為帶有一點賭博、投機之成分存在，絕非全然是賭博。
法院認為
一般的賭博方式是透過參與者自行決定投入多少金額為賭本，再藉由投機方式試圖取得更多金額。但此案的德州撲克賽事，參與者只能在牌局開始時的一段時間內繳交「參加費」，還必須要運用技術策略，透過多次的牌局才能決定勝負，所以雖然在遊戲規則層面仍帶有部分射倖性，但並非純然依賴機率。
且每一賽局最終的籌碼數量，僅是用來決定名次的高低，最後決定參與者能兌換獎品的數量，仍是取決於名次的高低，並非直接將下注的金額兌換為現金，因此認為不符合《刑法》賭博罪之不法構成要件。
簡而言之，判斷有無構成賭博行為的關鍵點在於，賭局的勝負是否單純倚賴機率事件，且獲得的報酬與下注的數量是否具有必然的關聯性。
同樣是打德州撲克，如果直接以財物下注、憑藉機率分輸贏就會是賭博，但像此案的方式則塑造成類似競技的性質，便與「賭博財物」的作法有所區隔，而不屬於《刑法》所稱之賭博行為了。
本次法院的見解可能會顛覆過往大眾對於賭博行為的理解，既然需要運用技術與策略就不算是賭博，那像最常牽涉到賭博罪的「麻將」不也是很需要技術嗎？
如果賭博罪可以解釋的這麼寬鬆，那是不是代表依現在的社會觀點，賭博罪其實越來越不具可罰性？那或許該考慮修法限縮適用範圍，或甚至直接廢除賭博刑事責任的必要了。
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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