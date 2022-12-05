2022/12/05,
政治

黎智英國安法案聘英御狀難成，港人大代表提醒「特殊情况可送內地審」

黎智英國安法案聘英御狀難成，港人大代表提醒「特殊情况可送內地審」
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

被問到如果國安法案被告在香港本地未能找到律師接案，需要聘請海外大律師，中國全國人大常委譚耀宗回應，如果不容許聘請海外律師而遇到上述情況，可按國安法移交中國審理。

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英的國安官司尚未正式開審，但香港區的中國全國人大代表聲稱，如果沒有香港律師願意接手黎智英案，可把黎智英送到中國審訊。

綜合媒體的報導，人大常委譚耀宗昨天（4日）在電視節目上說，黎智英獲本地法院批准聘請英國御用大律師抗辯，行政長官李家超已提請人大常委會釋法。

他說，暫時未知人大常委會本月稍後是否討論釋法，但事情不太複雜，月底開會已有足夠時間作準備，而且解釋範圍不會太大。

他說，不容許海外律師代表被告參與辯護，這是香港國安法的立法精神。

被問到如果被告在本地未能找到律師接案，需要聘請海外大律師，譚耀宗說，如果不容許聘請海外律師而遇到上述情況，可以移交中國審理，而國安法本身也有相關條文。

《明報》報導，譚耀宗昨日稱不容許海外律師代表被告參與辯護，與國安法立法精神和邏輯脗合；他又指，國安法條文訂明特殊情况下，若相關案件不可在香港審理，國安公署可要求移送到內地法院審理；昨日稍後譚耀宗再被問到黎應否移交內地審理，他則形容相關問題屬假設性，又指出香港有很多律師，相信黎智英沒可能聘請不到。

黎智英被當局依國安法起訴，他早前聘請英國御用大律師Tim Owen為其抗辯，律政司不服，上訴至終審法院，但終院上週拒絕律政司的申請，即歐文獲准代表黎智英。

在終院作出裁決後，李家超尋求人大常委會釋法，解釋重點是在香港沒有全面執業資格的海外律師能否參與處理國安官司。

香港國安法規定，在3種情況下，國安案件可交由駐港國安公署對國安法規定的危害國安案件行使管轄權，包括涉及外國或者境外勢力介入情況；出現香港無法有效執行國安法的嚴重情況；以及國家安全面臨重大現實威脅。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。