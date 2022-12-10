私大工科跟頂大文組哪個薪水高？這問題一點意義都沒有，關鍵是「可預見的偉大」
我們想讓你知道的是
每天都看到有人在戰科系，或是有人請問私大工科跟頂大文組哪個薪水高。其實，說這些撇除茶餘飯後的閒聊價值，這問題一點意義都沒有。學校能提供的價值，本來就不是讓你好找到工作，讓薪水上升。所以討論這些問題時，我們還是要回歸根本，從「可預見的偉大」去切入。
文：酒吧七 給你滿滿的知識
每天都看到有人在戰科系，或是有人請問私大工科跟頂大文組哪個薪水高。其實，說這些撇除茶餘飯後的閒聊價值，這問題一點意義都沒有。學校能提供的價值，本來就不是讓你好找到工作，讓薪水上升。所以討論這些問題時，我們還是要回歸根本，從「可預見的偉大」去切入。
要賣出產品就必須要讓人感覺到可預見的偉大。
決策的根本——可預見的偉大
在前一篇文章〈為什麼每個行業薪水差這麼多？〉中就有談到，你值多少錢，要用你能證明你有多少能力來產生，而換句話說，就是你有什麼硬實力，你會什麼技能來定。當然，有些工作的技能很難真的量化，所以，我們依然會回到「可預見的偉大」這個大原則去衡量。
舉個例子，如果今天要找一個日文翻譯，請問要找在日本住三年，通過N1的明新科大學生，還是要找台大醫科的學霸？ 這簡單，我確定前者日文一定棒，而台大醫科的人一定超聰明，但日文不一定會好，因此選前者。
下個例子，要找一個半導體工程師缺，請問要找台大電機畢業新鮮人，還是要找義守大學畢業新鮮人？ 由於兩人皆是相關科系畢業，我們預期台大電機書應該唸的比較通一點，所以用可預見的偉大原則選了台大的，要注意，這是預期，不是絕對。
反之，台大電機畢業新鮮人畢業後，去當了tutor ABC家教五年，而義守大學新鮮人畢業後，去台積電當了五年的產線設備工程師，請問聯電要找產線製程工程師要找誰？ 如果你是老闆，應該要選義守大學畢業的那位吧。
選校？選系？
所以回歸到主題，為什麼有人畢業即失業，為什麼有低薪的系？ 因為你的技能就點在低薪的工作，甚至完全不能證明你的價值的工作。
像是，如果你是法律系卻沒考過律師執照，此時便不能當律師，而一樣是律師，有人超會賺有人超不會賺，這跟你是什麼學校八桿子打不著。假設你是台大電機，但當了五年的家教，此時去當工程師的競爭力，也就是一個新鮮人，甚至更差。
學校可以給你很多，但絕對不是專注在給你出社會賺大錢之上。所以聽到很多文組認真寫code進Google的新聞，因為Google是直接考寫code進去的阿，可以證明你會不會，文組自學進台積電當RD？沒聽過吧，因為無法證明。
好工作都是推薦來的
上面都專注在社會新鮮人，而當你已經工作三年甚至五年，那基本上跟念什麼大學已經無關了，畢竟此時的價值，主要是被最近工作的表現來評量，或是說，當成你能力猜測的線索。
而所謂的好工作，就是指那些優於同行的公司或工作，他們願意出多一點錢，自然可以要求多一點，那即使是Google，也不會只看你在測驗中code寫的多好而已，而是綜合能力有沒有到。
綜合能力包含一切硬實力，像是你的code寫得快不快；與軟實力，像是會不會做人，好不好溝通，而軟實力是很困難得知的。有些主管在面試時跟你東拉西扯，有時就是在測試你的軟實力，而更多更難得知的，長期的、細節的怎麼評估呢？
簡單，找認識你的人啊。
所以說，有人推薦是很重要的，不要說那些都是裙帶關係不好，每個老闆都知道。可是誰信得過？你朋友推薦你來的，即使他不是真的因為你能力好，而是單純你們感情好，可這時你會因為一個不愉快就跟公司翻臉嗎？
不管哪個角度來說，因為被推薦就加分是再合理不過的事。
以賣貨角度來講找工作
最後來說說怎麼找工作。找工作就是把自己賣給這間公司，所以一樣可以用商品銷售的概念：
需求 > 產品 > 通路
- 老闆少一個人幫忙處理產線問題，所以想找一個新的工程師，這就是需求
- 你有能力可以解決產線問題，所以你就是產品
- 而你這個產品要讓想請一個工程師的老闆知道，這就是通路
需求是市場自己冒出來的，產品是人打造出來、用心打造出來的，通路是因為要賣貨所以布局出來的。
通路有所謂公域流量跟私域流量。你要賣電風扇所以開了一間店，馬路上的人就是公域流量；你成立FB專頁介紹電風扇，這也是公域流量；不過你成立LINE群，每天跟粉絲打屁，這就是私域流量。公域流量的人超多，但每個人買你的機率都很低。私域流量的人很難收集，但每個買你的機率都很高。
換來工作，你上104找工作就是在公域流量，而你早就建立的人脈就是私域流量。如果今天跑去104找工作，雖然沒上，但你的名字跑到他們公司的人才庫中，那也是私域流量。
小結
說了一大串，做個小結。
所以，需求天注定，景氣好就多，景氣不好就少。產品看自己，你看起來好不好用，能力好不好，自己請加油；通路看布局，所以平常有沒有加下功夫，怎麼下，也是自己加油。
不要忘記，成為可預見的偉大。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。