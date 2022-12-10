私大工科跟頂大文組哪個薪水高？這問題一點意義都沒有，關鍵是「可預見的偉大」

文：酒吧七 給你滿滿的知識

每天都看到有人在戰科系，或是有人請問私大工科跟頂大文組哪個薪水高。其實，說這些撇除茶餘飯後的閒聊價值，這問題一點意義都沒有。學校能提供的價值，本來就不是讓你好找到工作，讓薪水上升。所以討論這些問題時，我們還是要回歸根本，從「可預見的偉大」去切入。

要賣出產品就必須要讓人感覺到可預見的偉大。

決策的根本——可預見的偉大

在前一篇文章〈為什麼每個行業薪水差這麼多？〉中就有談到，你值多少錢，要用你能證明你有多少能力來產生，而換句話說，就是你有什麼硬實力，你會什麼技能來定。當然，有些工作的技能很難真的量化，所以，我們依然會回到「可預見的偉大」這個大原則去衡量。

舉個例子，如果今天要找一個日文翻譯，請問要找在日本住三年，通過N1的明新科大學生，還是要找台大醫科的學霸？ 這簡單，我確定前者日文一定棒，而台大醫科的人一定超聰明，但日文不一定會好，因此選前者。

下個例子，要找一個半導體工程師缺，請問要找台大電機畢業新鮮人，還是要找義守大學畢業新鮮人？ 由於兩人皆是相關科系畢業，我們預期台大電機書應該唸的比較通一點，所以用可預見的偉大原則選了台大的，要注意，這是預期，不是絕對。

反之，台大電機畢業新鮮人畢業後，去當了tutor ABC家教五年，而義守大學新鮮人畢業後，去台積電當了五年的產線設備工程師，請問聯電要找產線製程工程師要找誰？ 如果你是老闆，應該要選義守大學畢業的那位吧。

選校？選系？

所以回歸到主題，為什麼有人畢業即失業，為什麼有低薪的系？ 因為你的技能就點在低薪的工作，甚至完全不能證明你的價值的工作。

像是，如果你是法律系卻沒考過律師執照，此時便不能當律師，而一樣是律師，有人超會賺有人超不會賺，這跟你是什麼學校八桿子打不著。假設你是台大電機，但當了五年的家教，此時去當工程師的競爭力，也就是一個新鮮人，甚至更差。

學校可以給你很多，但絕對不是專注在給你出社會賺大錢之上。所以聽到很多文組認真寫code進Google的新聞，因為Google是直接考寫code進去的阿，可以證明你會不會，文組自學進台積電當RD？沒聽過吧，因為無法證明。

好工作都是推薦來的

上面都專注在社會新鮮人，而當你已經工作三年甚至五年，那基本上跟念什麼大學已經無關了，畢竟此時的價值，主要是被最近工作的表現來評量，或是說，當成你能力猜測的線索。

而所謂的好工作，就是指那些優於同行的公司或工作，他們願意出多一點錢，自然可以要求多一點，那即使是Google，也不會只看你在測驗中code寫的多好而已，而是綜合能力有沒有到。

綜合能力包含一切硬實力，像是你的code寫得快不快；與軟實力，像是會不會做人，好不好溝通，而軟實力是很困難得知的。有些主管在面試時跟你東拉西扯，有時就是在測試你的軟實力，而更多更難得知的，長期的、細節的怎麼評估呢？

簡單，找認識你的人啊。

所以說，有人推薦是很重要的，不要說那些都是裙帶關係不好，每個老闆都知道。可是誰信得過？你朋友推薦你來的，即使他不是真的因為你能力好，而是單純你們感情好，可這時你會因為一個不愉快就跟公司翻臉嗎？

不管哪個角度來說，因為被推薦就加分是再合理不過的事。

以賣貨角度來講找工作

最後來說說怎麼找工作。找工作就是把自己賣給這間公司，所以一樣可以用商品銷售的概念：

需求 > 產品 > 通路

老闆少一個人幫忙處理產線問題，所以想找一個新的工程師，這就是需求

你有能力可以解決產線問題，所以你就是產品

而你這個產品要讓想請一個工程師的老闆知道，這就是通路

需求是市場自己冒出來的，產品是人打造出來、用心打造出來的，通路是因為要賣貨所以布局出來的。

通路有所謂公域流量跟私域流量。你要賣電風扇所以開了一間店，馬路上的人就是公域流量；你成立FB專頁介紹電風扇，這也是公域流量；不過你成立LINE群，每天跟粉絲打屁，這就是私域流量。公域流量的人超多，但每個人買你的機率都很低。私域流量的人很難收集，但每個買你的機率都很高。

換來工作，你上104找工作就是在公域流量，而你早就建立的人脈就是私域流量。如果今天跑去104找工作，雖然沒上，但你的名字跑到他們公司的人才庫中，那也是私域流量。

小結

說了一大串，做個小結。

所以，需求天注定，景氣好就多，景氣不好就少。產品看自己，你看起來好不好用，能力好不好，自己請加油；通路看布局，所以平常有沒有加下功夫，怎麼下，也是自己加油。

不要忘記，成為可預見的偉大。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航