民進黨還在乎中小企業嗎？調升基本工資，服務業真的「很有感」
我們想讓你知道的是
過去中小企業主有很高的比例是支持民進黨的，但過去兩年，當他們最辛苦、最困難的時候，政府選擇用他們的血肉來滿足全民調薪的政策目標，所以當執政黨需要他們的時候，可能他們即使含淚也投不下去了。
文：邵立中（曾任中央廣播電台總台長，國際合作發展基金會副秘書長，總統府參事，台北市政府秘書，《首都早報》記者）
九合一選舉大敗，讓民進黨內檢討聲四起，但是大多偏向政治面向的檢視，所以內鬥比反省多。雖然派系內鬥是民進黨內的「傳統固有文化」，甚至可以說內鬥是民進黨進步的動力，因為很少人會真正檢討自己，所以大家只好「互相漏氣求進步」。
不過，筆者還是希望選後的檢討能多針對政策面來解析，對事不對人，看看民進黨為什麼在防疫成功、經濟成長、外交屢有突破的執政績效下，卻在選舉中一敗塗地？原因或許很多，但本文只闡述這兩年中小企業經營者的怨念。
套句柯文哲愛徒，前台北市社會局局長許立民的話：「台灣的防疫是前段班的前段班」。因為防疫的成功和其他因素，使台灣這幾年經濟表現亮眼，成長率躍昇四小龍之首，人均所得即將超越日本與韓國，財政紀律良好，國庫盈餘越來越多。可能政府正是被這些亮眼數字和繁榮假象所迷惑，忘記了疫情這波大海嘯對不同產業及不同規模的產業的衝擊是不一樣的。
經濟續效好，卻忘了疫情受害者
政府所看到的這些經濟績效，有很高的比例是在中美貿易戰、世界晶片荒等國際大環境下，因為資金、產業的回流，由半導體及高科技產業所創造出來的。這些技術密集的企業資本龐大，創收能力強，人力成本相對比重較低，員工待遇也普遍遠在基本工資之上，所以調高基本工資對他們的影響很小。
或許正因為這樣，政府誤以為所有的產業都可以承受，便以「全民分享經濟成長果實」、「改善年輕人低薪問題」等理由，年年調升基本工資，疫情期間也照漲不誤。殊不知，對很多中小企業，特別是服務業，又特別是餐旅宿相關的服務業，這兩年是在與海嘯搏鬥，在滅頂的生死存亡間掙扎，政府幫不上太大的忙也就算了，卻還在他們身上加石塊，請問他們心中會沒有怨恨嗎？
筆者不是反對或否定政府讓勞工分享經濟成果，提高年輕人及弱勢者所得的努力，但是疫情是非常時期，不能以承平時期的思維來對應。如果在正常的情況下，企業經不起市場的考驗，被淘汰也沒甚麼好怨天尤人的，但是疫情造成人流的銳減，這不是任何一個企業有辦法抗衡的。這兩年倒閉的餐飲旅宿業不知凡幾，每一間倒閉的小企業都是一個家庭，甚至是好幾個家庭的生計。對這些企業來說，疫情是不可抗力的天災，可是落井下石的政策就是人禍。
餐飲旅宿業因為進入門檻低，所以有很高的比例是微小型創業者，就業人口眾多。因為中小企業的比例高，而且屬於勞力密集的生產型態，所以人力成本佔比相對比較高，勞動力對工讀生、外勞與二度就業者的依賴很重，因此基本工資的調升對他們的衝擊也特別有感。
這兩年對他們來說，除了疫情造成的營業績效低迷之外，還得應付全球通膨拉升生產成本的問題。在他們最艱辛困難的存亡之際，政府卻只為了回應勞方的訴求，而罔顧他們的困難，堅持年年調高一體適用的基本工資，他們當然會和執政黨疏離。
或許政府會認為，不是都有紓困方案嗎？其實紓困方案大致可分為兩類：一是補助，一是貸款。補助真的是杯水車薪，主要只是補助兩、三個月的部分勞工薪資，而且補助方案還加諸許多限制，例如領了補助就不能裁員或放無薪假。
對不少餐飲旅宿業者而言，因為疫情看不到盡頭，所以寧願選擇裁員來讓自己氣長一點，也不會去領這些綁住自己手腳的補助。因為這些補助方案充其量只能幫他們短時間降低一點點損失，並無法解決他們必須和疫情長期抗戰的生存危機。
至於紓困低利貸款部分，額度有限而且終究還是要償還，因此也只像是給溺水的人一口氧氣一樣，幫他多撐一口氣的時間罷了。最後終究還是要靠自己的氣要夠長才活得下來。
非常時期調漲基本工資未必明智
當然，疫情和通膨受害的不是只有企業，勞工也同樣辛苦。因此，在這段期間，政府對勞工應該採取的政策是用更大幅度的減稅、補助和就業輔導，來幫助他們度過難關。而不是調漲基本工資，把增加國民所得的責任加諸在企業身上，而且一體適用，不考量個別產業面臨的疫情衝擊程度的不同。
過去中小企業主有很高的比例是支持民進黨的，但過去兩年，當他們最辛苦、最困難的時候，政府選擇用他們的血肉來滿足全民調薪的政策目標，所以當執政黨需要他們的時候，可能他們即使含淚也投不下去了。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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