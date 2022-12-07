九合一選後談小黨的政治現實與未來：資訊零碎化、犬儒化，沒有人能真正操控輿論

文：江昺崙

九合一選舉結束，民進黨縣市首長大敗，不分內外、檢討與批評的聲音浪湧而至。各式各樣的批評都有，甚至很多都彼此矛盾，比方有人建議要嚴格管理網路上的假消息並積極澄清不實消息，但也有人批評說網路側翼及《數位中介法》的提案得罪了鄉民。

而這樣的批評，用同樣的邏輯套用到國民黨及民眾黨上卻很難成立。如果說泛綠的網路側翼活躍導致「敗票」，但同樣的朱學恆及館長等人的激憤言論卻能爭取中間選民，這道理何在？

平心而論，選完兩三天內大家情緒都很高張，很多言論與其說是檢討，不如說是發洩不滿，或者只是趁著這波不滿提出自己的主張，所以會一直聽到「啊就是做這個、沒做這個才會輸」。結果全部的人就陷入了「瞎子摸象」及「父子騎驢」困境。

「瞎子摸象」就是每個人都用自己的角度觀察選戰，但沒有一個人是可以接觸所有選民、理解所有社群的想法，所以都只提出自己看到的樣子，摸到象耳就說是扇子、摸到象腿就說是柱子。

「父子騎驢」就是你想到一個認為很合理的方案，就提出批評，比方說有人認為選戰是輸在和灰色的地方派系合作，讓中間選民失望；但也有人認為選戰是輸在沒有緊密跟灰色的地方派系合作，以至於固樁失敗。兩邊都能輕易地提出建議，但真正執行的人就會困擾，到底要聽誰的？

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本土小黨的幾個現象

為了避免這種困境，我們應該先不要急著去找「戰犯」，應該先去找「現象」。從現象觀察，就不會是什麼某派系的錯、某群網路粉專的錯、某立委不積極催票的錯，也不能說全體都戰犯（有說跟沒說一樣）。我們可能可以找出，包括時代力量、基進黨、民進黨等泛本土派政黨在選前都沒有意識到現象。

這個現象就是資訊傳播的「犬儒化」及「碎片化」。我們以今年議員當作例子，先不討論有著沈重執政包袱的民進黨，我們可以先從時代力量跟基進黨的席次變化來觀察：

時力跟基進這兩個政黨在光譜上屬於本土派，是理念優先的政黨，吃的是都市中產階級的空氣票。兩黨最大的差異是在與民進黨的競合關係，時力選擇對抗民進黨，想拉出「第三社會」的路線；基進不與民進黨對抗，但黨主席陳奕齊有一套「定食理論」，要跟民進黨搶台獨深綠的票源。

時代力量2018年全國選上16席議員，經過數次黨內路線風暴後，多數議員退黨，今年2022年選上六席，除了工會背景的王浩在嘉義開拓一席、台中吳佩芸一席，其他四席都是新竹、苗栗既有的「口碑」所守下的（新竹三席原本的議員、苗栗一席是繼承宋國鼎）。平心而論，時代力量這次選得並沒有太差，以台中吳佩芸來看，選民還是還給她該有、遲來的肯定，因為她上次只輸9票。

又例如新竹的廖子齊等人，因為問政品質十分優秀，新竹的中產階級選民也仍願意繼續支持。所以時代力量少掉的席次，例如台南的林易瑩，完全就是因為在與民進黨的路線之爭、以及在與基進、民眾黨等小黨競爭中被擠掉的選票。因此我個人判斷，時代力量席次之所以減少，就是在這幾年間因為路線反覆不定，黨內明星政治人物出走、尤其是黃國昌最後力挺黃珊珊的影響，失去了品牌的光環所致。

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基進黨是強硬路線者當選

路線與時代力量大相逕庭的基進黨有所斬獲，但結果非常出人意料。基進黨是偏陳奕齊路線的高雄張博洋及台南李宗霖所選上；但與民進黨關係較為密切的桃園藍士博、高雄陳子瑜、李雨蓁等人都落選，且得票數遠不如預期，也可以理解這三人的本土深綠選票被同區相同性質的候選人分走。

而張博洋除了7月的時候發生了批評林佳龍的風波，在選前幾天還遇到陳奕齊幫他掃街助選的時候斥責陳柏惟的事件；而李宗霖也在掃街的時候，刻意去找陳柏惟及陳金鐘簽不投降承諾書的事件，立場上比較強勢。所以這次基進黨的選舉結果，反而是強硬路線的候選人選上，跟民進黨較為密切的候選人落選。

這裡並不討論小黨與民進黨的競合路線，而是討論當代選舉的樣貌。第一個就是「零碎化」。

資訊「零碎化」的影響

當代資訊傳播，很大一部分是靠手機，過去因為人人都透過報紙、電視新聞在吸收資訊，每日的資訊是被記者及編輯台給定的。但當代的手機，每個人都可以選擇自己的管道，從網路新聞、FB到PTT、甚至抖音、YouTube等等設備。就以FB來說，每個人的動態河道長得都不一樣，所以同樣使用FB，每個人獲得的訊息來源也都不同。

更何況不同社群、不同年齡層都有自己的資訊管道，長者習慣用LINE，青壯年用FB，年輕人用IG或抖音。這就形成了非常零碎的「傳播泡泡」（又叫做「同溫層」），而每個人都被鎖在自己的泡泡裡，彼此講話的回音很大，卻無法突破自己的泡泡，散播到其他人的泡泡裡。

你有拿麥克風接近喇叭，結果發出尖銳刺耳聲音的經驗嗎？這就是「迴授效應」，麥克風擴大了原本的聲音，聲音透過喇叭傳出，又繼續透過麥克風擴大，這樣擴大循環就形成了極端尖銳的聲音。這很類似資訊泡泡裡的傳播模式，特別尖銳的聲音在特定泡泡裡被放大、越放越大，直到尖銳刺耳無比。

這樣的現象，以今年選舉來看非常明顯。雖然張博洋因為批評林佳龍而導致基進黨遭到責難，但基進黨的鐵票可能因為泡泡裡的迴授效應，所以更加堅定，更加極端化。我們可以看到台北的徐巧芯、桃園的于北辰，都有自己的傳播泡泡，聚集了一群堅定的支持者，讓他們可以在競爭激烈的選區脫穎而出。

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「犬儒化」讓極端者有發展空間