台積電赴美建廠效應：台美產官學研合組「新東向協進會」，協助台商布局北美

西進中國的時代即將告終？台商搶食美國《晶片法案》大餅。產學界籌組「台灣新東向產學研聯盟協進會」（新東向協進會），由半導體製程材料通路商崇越、半導體設備商帆宣，和電感器大廠千如，扮演要角，除了助攻台積電美國新廠建設，亦是台商赴美打造本土供應鏈的重要組織。

產業變局：西進中國轉成東向美國

近年疫情使全球供應鏈遇到瓶頸，歐美各國發現小小一顆「晶片」，竟可以讓汽車產業停止運作，各種3C產品不斷延宕，幾乎成為國安危機。

美中對抗的格局下，美國自從去（2021）年有越來越多產官學界人士發出警告，晶片製造過度集中於亞洲，無論是疫情、戰爭或者中國商業併購，都可能危及美國在各科技產業的發展。

有鑑於此，今（2022）年7月，美國通過達2800億元的振興法案，其中《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）將提供527億美元的直接財政補助，用於打造本土設施的擴充以及其他計劃。

全球半導體製造的領先者台積電（TSMC）最終接受美國補助，決定於美國亞利桑那州新廠設廠，並於明（6）日舉行首批機台設備到廠典禮。

晶片法案醞釀階段，台灣許多業者早已經開始布局。位於超豐電子的業內人士David告訴我們，美國打造本土半島供應鏈不是2022年突然出現的，幾年前已有風聲，本次疫情是加速進行產業鍊轉移。

他說，除了台積電，上游的如矽晶圓大廠環球晶、半導體化學品藥劑榮化等業者，還有相關光罩、智慧運輸等業者，也都已經東進美國搶美元。

新東向協進會成要角：崇越、帆宣和千如3大公司主導

對此，台美政府單位與產學界，日前亦籌組新東向協進會，第1屆現任理事長為崇越科技理事長郭智輝、副理事長是帆宣董事長高新明，成為串連產官學的重要協力組織。協會主要也由半導體製程材料通路商崇越、半導體設備商帆宣，和電感器大廠千如，3家上市櫃公司扮要角。

新東向協進會主要的任務是，以美國為主，加墨為輔，中美洲次之，建立台灣特色的國際產業鏈模式。並且協助台商形成戰略布局，推動台商前進美國投資、併購，ESG數位與ESG轉型；建立生態鏈，形塑台美策略性產業韌性供應鏈，並促進新興關鍵產業升級。

目前參與新東向協進會的法人會員，還包含雲想科技、叡揚資訊、樹冠影響力投資、Dot to Dot、KPMG、MIC、中華經濟研究院、台灣經濟研究院、中研院資訊科技創新研究中心、中華大學、台灣上市櫃公司協會、台灣東南雅與南亞協會、台灣智慧移動產業協會、台灣龍盟、均豪精密、宏健國際、Thinktank台灣智庫、壹東實業、近方環保等、PIDA光電協會。

業界人士向《經濟日報》透露，新東向協進會與台美官方往來密切，包括行政院副院長沈榮津、駐美代表蕭美琴，還有僑委會副秘書長徐佳青等人，及美國在台協會（AIT）商務官員等，獲得美方重視。

報導稱，台美官方支持下新東向協進會將成有影響力的組織，未來不僅協助台積電設廠，也幫助更多台商前進北美。其中他點出具美國官方色彩的美國各州政府辦事處協會（ASOA）也參與其中，將強化雙邊的經濟關係。

David表示，過去台灣西進中國是最多台商選擇的策略，如今10多年過去，台灣曾經在中國1年投資數千億新台幣的光景不再，未來數十年，將由西進轉成東向的大格局，牽涉到台灣產業發展的契機。

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核稿編輯：翁世航