台積電赴美建廠效應：台美產官學研合組「新東向協進會」，協助台商布局北美
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台商西進中國的時代已經過去了嗎？業內人士強調，未來數十年，將由西進轉成東向美國的大格局。
西進中國的時代即將告終？台商搶食美國《晶片法案》大餅。產學界籌組「台灣新東向產學研聯盟協進會」（新東向協進會），由半導體製程材料通路商崇越、半導體設備商帆宣，和電感器大廠千如，扮演要角，除了助攻台積電美國新廠建設，亦是台商赴美打造本土供應鏈的重要組織。
產業變局：西進中國轉成東向美國
近年疫情使全球供應鏈遇到瓶頸，歐美各國發現小小一顆「晶片」，竟可以讓汽車產業停止運作，各種3C產品不斷延宕，幾乎成為國安危機。
美中對抗的格局下，美國自從去（2021）年有越來越多產官學界人士發出警告，晶片製造過度集中於亞洲，無論是疫情、戰爭或者中國商業併購，都可能危及美國在各科技產業的發展。
有鑑於此，今（2022）年7月，美國通過達2800億元的振興法案，其中《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）將提供527億美元的直接財政補助，用於打造本土設施的擴充以及其他計劃。
全球半導體製造的領先者台積電（TSMC）最終接受美國補助，決定於美國亞利桑那州新廠設廠，並於明（6）日舉行首批機台設備到廠典禮。
晶片法案醞釀階段，台灣許多業者早已經開始布局。位於超豐電子的業內人士David告訴我們，美國打造本土半島供應鏈不是2022年突然出現的，幾年前已有風聲，本次疫情是加速進行產業鍊轉移。
他說，除了台積電，上游的如矽晶圓大廠環球晶、半導體化學品藥劑榮化等業者，還有相關光罩、智慧運輸等業者，也都已經東進美國搶美元。
新東向協進會成要角：崇越、帆宣和千如3大公司主導
對此，台美政府單位與產學界，日前亦籌組新東向協進會，第1屆現任理事長為崇越科技理事長郭智輝、副理事長是帆宣董事長高新明，成為串連產官學的重要協力組織。協會主要也由半導體製程材料通路商崇越、半導體設備商帆宣，和電感器大廠千如，3家上市櫃公司扮要角。
新東向協進會主要的任務是，以美國為主，加墨為輔，中美洲次之，建立台灣特色的國際產業鏈模式。並且協助台商形成戰略布局，推動台商前進美國投資、併購，ESG數位與ESG轉型；建立生態鏈，形塑台美策略性產業韌性供應鏈，並促進新興關鍵產業升級。
目前參與新東向協進會的法人會員，還包含雲想科技、叡揚資訊、樹冠影響力投資、Dot to Dot、KPMG、MIC、中華經濟研究院、台灣經濟研究院、中研院資訊科技創新研究中心、中華大學、台灣上市櫃公司協會、台灣東南雅與南亞協會、台灣智慧移動產業協會、台灣龍盟、均豪精密、宏健國際、Thinktank台灣智庫、壹東實業、近方環保等、PIDA光電協會。
業界人士向《經濟日報》透露，新東向協進會與台美官方往來密切，包括行政院副院長沈榮津、駐美代表蕭美琴，還有僑委會副秘書長徐佳青等人，及美國在台協會（AIT）商務官員等，獲得美方重視。
報導稱，台美官方支持下新東向協進會將成有影響力的組織，未來不僅協助台積電設廠，也幫助更多台商前進北美。其中他點出具美國官方色彩的美國各州政府辦事處協會（ASOA）也參與其中，將強化雙邊的經濟關係。
David表示，過去台灣西進中國是最多台商選擇的策略，如今10多年過去，台灣曾經在中國1年投資數千億新台幣的光景不再，未來數十年，將由西進轉成東向的大格局，牽涉到台灣產業發展的契機。
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核稿編輯：翁世航
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微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！
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你知道污水廠最困難的程序是微生物處理嗎？有了微生物的幫忙，水質就能變乾淨。但要如何確保微生物的良好生長，來發揮清道夫功能？答案是AI。新創團隊、顯微影像專家、污水廠三方攜手，運用AI來判定微生物的運作狀態，協助水廠發揮最大淨水效能。
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其中最難控制、但也最環保有效的就是微生物處理。在廢水匯集的環境中，負責淨水的微生物是否活躍，成了處理效能的最大關鍵。目前水廠只能透過感測器得知水的酸鹼值及導電度，微生物的相關參數仍是所知有限。為了找尋更科學有效的方法，顯微影像專家、AI新創與水廠，三方攜手開發出創新解方。
透過AI加速判讀顯微鏡下微生物狀態
顯微影像專家祥泰綠色科技，用一滴水的樣本，即可在顯微鏡下辨識微生物狀態；但這樣的knowhow希望擴大規模，若能以AI來判讀廢水處理各單位的顯微影像資料，對於水廠的現場運作及遠端監控，很有幫助。
AI新創智悠科技接下這個難題之後，設計協定讓微生物的顯微影像可被AI模型判讀，並在3個月的概念驗證期間，不斷輸入資料來訓練AI，再與負責桃園北區污水廠建置的日鼎水務，進行實際場域測試，產出的結果讓水廠有更精準的依據，來決定投藥量或採取其他對策。未來，這套AI判視微生物系統，還將與更多水廠合作，甚至推向國際。
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