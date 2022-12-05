外媒關注香港記者缺席「白紙運動」採訪現場

（中央社）包括北京、上海等中國多地近期爆發反對疫情防控的「白紙運動」。有外媒表示，過去曾為全球觀察中國政經動向主要來源的香港媒體對此報導頗少，現場也幾乎未見香港記者的身影。

美國《自由亞洲電台》本月1日報導，外界這次主要透過中國網友在推特等社群平台發布現場影片或駐中國的外媒記者現場採訪來了解抗議者訴求和抗議手法等，而以往每逢中國發生大事都會第一時間趕到現場直播的港媒在這次「白紙運動」近乎完全缺席。

報導引述曾主跑中國路線多年的香港前記者SAM表示，雖已離開駐北京記者的位置，但看到北京民眾自1989年後再次走上街頭，心情激動。過去一個星期，他不斷尋找相關報導，但發現只有少數港媒有報導此事，更找不到有港媒駐中國記者到現場直播。

另有採訪中國新聞多年的香港記者以「無奈」形容這次港媒對「白紙運動」的處理，並說相信很多曾跑兩岸路線或還在前線的記者都很想在抗議現場直播和採訪，雖然港媒還有派駐記者在中國，但香港當前環境與以前已大不相同。

這名記者說，港媒對中國維權和示威的新聞已不像以往一樣「搶快搶多」，媒體主管多半選擇只報導官方消息，即使能有點空間採訪抗議的媒體，都很小心處理，以免被質疑觸犯《香港國安法》。

報導另引述1989年六四事件時一直在北京參與採訪的時事評論員程翔表示，港媒從「六四」開始，在四川大地震、烏坎村村民抗爭、西藏和新疆動亂等都積極採訪，也使港媒成為國際社會觀察中國政治、經濟和社會變化的重要觀察點。

程翔說，現代科技發達，大量現場的影片透過社群平台傳送出來，加上外媒的報導，都能讓世界知道中國民眾的抗議聲音，但若有懂中文的記者在現場，會使真相更全面，也能讓外界更了解中國內部不同的聲音。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex