法律不該開後門給科技巨頭：談「數位足跡」與個人資料保護
我們想讓你知道的是
大家一定都有過在點進某個網站，或搜尋某樣商品，接下來幾天的廣告版面都是類似商品的經驗。這代表你的「數位足跡」已被紀錄在第三方cookie中，並將其賣給其他廣告商做到「精準投放」的功用，但你有說不的權利嗎？
文：劉邦揚 （國立政治大學法律學系博士候選人）
現代人的生活之中，幾乎很少有人能夠離得開網際網路的世界，上網這件事情從早期90年代被視為「高級技術」，普及至現在智慧型手機興盛時期的人手一機，都在在地實現了科技對於人類生活的影響層面與日俱增。
當代社會，無論你是使用電腦、平板、或是智慧型手機上網活動，可能是單純瀏覽新聞、享受便捷的購物服務，或是使用社交軟體等，這些都早已成為稀鬆平常的事情，但在我們享受科技便捷的同時，讀者是否想過，自己在網路上的一舉一動有可能被人紀錄，甚至進而加以分析？
若果真這個現象存在，請問您願意提供自己的網頁瀏覽紀錄給某個機構或企業，讓他們進行資料分析嗎（請注意，這些資料不是單日或片面的，而是連續性的）？
這個提問聽起來或許有些讓人錯愕，但並非空穴來風，而是與本文所要傳達的數位足跡的保護概念息息相關，以下，筆者則會嘗試解釋數位足跡這個專有名詞的概念。
什麼是數位足跡？
在學術的定義上，所謂的數位足跡（Digital footprint）指的是使用者利用網際網路從事瀏覽、購物、曾經發表的言論，甚至是對於某篇報導、社交軟體中的貼文表達喜歡與否的一切紀錄。
這些資訊，可能包括了你在購物時所輸入的出生年月日、所住的城市，乃至信用卡號，當然也會蒐集使用者瀏覽網頁的偏好。
舉例而言，筆者最近可能想要購入一台筆記型電腦，因而不斷地在搜尋引擎中輸入各家廠牌的筆電型號與規格，想要藉此進行比較，前述這個「不斷搜尋筆電型號與相關效能查詢」的舉動，便會被你所使用的網頁瀏覽器給記錄下來成為cookie。
這些搜尋資料原本的設計，僅存於你所正在使用的這台裝置上，不過隨著科技的開發，開始出現第三方cookie的服務，特定廠商提供了追蹤使用者在各個不同網站瀏覽紀錄的功能與服務，並且將之用於商業銷售行為，其中最廣為人知的第三方cookie廠商便是眾所皆知的google。
這些被蒐集的網路活動資料可以提供給市場上任何有行銷需求的廠商，藉此讓他們達到廣告效益的最大化，而這也是為什麼第三方cookie技術，在歐洲等對於個人隱私極為注重的國家，會一再受到監理部門或是網路使用者挑戰的原因。
數位足跡對生活的影響
姑且不論使用者在知道自己的瀏覽紀錄可能被蒐集、進而分析，並做成商業行銷的參考依據時是什麼心情。毫無疑問的是，第三方cookie技術的出現，將會讓商業活動的運作事半功倍。
回到前述筆者所提的例子，相信你也會有相同的經驗，當頻繁地利用搜尋引擎查找筆記型電腦的資訊後，往往之後就會在其他網頁頁面，例如新聞版面的邊欄、社群軟體的動態欄中，看到極其接近的商品廣告，而這也是第三方cookie技術所正想要達到的目的：「精準投放」。
讓需要的人看到這些「剛好」是他們所需要的商品資訊。
第三方cookie除了在各個伺服器之間蒐集網路瀏覽者的足跡之外，同時也採取了大數據分析技術，因此有能力精準地計算出坐在電腦螢幕前你我的偏好。這樣的蒐集與分析能力，將會讓商業活動的運作更有效益，可以將原先如同大海撈針一般的廣告預算，投資在最精準的傳送渠道上。
但寫到這邊，不曉得讀者們是否也與筆者有著相同的疑問：第三方cookie廠商藉由蒐集我們的網路足跡獲益、購買廣告的企業主也因為廣告的精準投放，達到獲利的目的，但是提供足跡的網路使用者呢？他們有沒有說不的權利？又或者換個方向討論：網路足跡應該被這樣被使用嗎？
在我國，有沒有什麼規定可以用來來保護使用者的網路足跡呢？
個人資料保護與數位足跡的關係
前述問題，筆者則認為網路足跡應該被承認是《個人資料保護法》的對象，即便依照目前《個人資料保護法》第2條第1項第1款的規定，並沒有正面規定網路足跡屬於個人資料，但前述規定也提及了：「其他得以直接或間接方式識別該個人之資料」也應當被認為是個人資料的一種類型。
而每個人的數位足跡，正是有機會能夠在大量蒐集的前提之下，被識別為特定個人的一種個人資料，也因此必須受到《個資法》的保護。
換句話說，筆者的觀點認為，數位足跡屬於一種新興的資訊，而其所乘載的內容是屬於每個人在網路上的活動紀錄，這些紀錄，應該被視為一種隱私，而不是他人得以透過技術任意取得的對象。
但筆者也必須承認，在當前我國社會，這種觀點並不普及，也尚未受到大眾的關切，不過毫無疑問的是，當你知道在網路上的一舉一動都可能遭到蒐集並分析時，想必感受不會太好──特別是在沒有取得正面同意的情況之下。
在筆者的觀點中，個人的數位足跡除了應當被看作個人資料的一種，並且受到個人資料的保護之外，相關廠商例如蒐集第三方cookie的機構，也必須正面且明確的獲得使用者的同意。
換句話說，目前的《個人資料保護法》第7條存在所謂的「推定同意」規定，實在有修法刪除的必要。
所謂的推定同意，就是指資料蒐集者在符合特定要件之下，即便資料擁有者──如同本文中的數位足跡擁有者，不表達正面同意的態度，也會因為時間的經過，而「推定」你已經同意對方使用你的個人資料了。
這樣的規定無疑讓個人資料的使用開了一個後門，進而使得法律保護個人資料的用意被架空，實在有重新修法研議的必要存在。
數位足跡應成為個人資料的一種類型
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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