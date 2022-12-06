2022/12/06,
印太

阻遏中共武統，延長精準武器射程，遠比延長兵役役期實際多了

阻遏中共武統，延長精準武器射程，遠比延長兵役役期實際多了
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中美實力差距，才是嚇阻共軍犯台的根本原因所在。國軍實不必惑於中共的虛言恫嚇。而應致力於增強精準武器的遠距打擊火力。

文：黃澎孝

俄烏戰爭的爆發，以及中國圍台軍演，使得台海潛在的軍事危機成為全球焦點。另一方面，也使得台灣應否延長兵役役期？成為大家討論的熱門議題。

開門見山先表個態：我個人曾當過17年的兵，從部隊到國防部都歷練過，而且絕對是「抗中保台」的鷹派，也是曾多次遭中共點名批判的「被台獨人士」。但是，我卻堅決反對延長兵役役期。理由簡述如下：

二戰後，世界各國鮮有單打獨鬥「自己國家自己救」，大都致力於推動「集體安全」（Collective security）。同樣，台灣面對體量巨大的中國，國防安全更有賴於美國為首建立的西太平洋集體安全的「島鏈防衛體系」。從來都不是靠國軍單獨的「抗中保台」。

台海之戰自從韓戰爆發，美國杜魯門總統派遣第七艦隊介入台灣海峽後，就已經不再是中國內戰，而已轉變為美中之爭。如今，美國更藉去年全球晶片危機，欲將台海危機炒作升級為歐美日聯合圍中的世界級戰爭，中國更不敢輕舉妄動。

73年來，共軍不敢犯台，從來都不是因為擔心台灣有多少兵，或是台軍的役期長短如何，而是忌憚美國部署在西太平洋的強大海空軍實力。國軍義務役役期延長半年，對於國軍戰力提升有限，但是卻對台灣少子化趨勢下的總體人力資源造成排擠效應。然而卻對於阻遏共軍犯台作用微乎其微。

中科院試射無限高飛彈
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國家中山科學研究院18日晚間朝台灣東部海域試射無限高飛彈，危險距離逾200公里；中共解放軍1艘飛彈驅逐艦避開危險範圍。 中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日

台灣與烏克蘭不同，有海峽屏障並有70幾年防禦作戰的戰場經營，與大量防空制海武器的配置。共軍登陸的機會與數量都極其有限，大規模地面作戰的可能性不大。以台灣有限的人力資源，面對現代戰爭，我們應該儘量擴充無人飛機等無人操作之武器系統，而不是延長役期，擴充兵源。因此，台灣與其延長兵役役期，不如延長遠距精準武器射程，以期儘可能加強源頭打擊、拒敵於彼岸，殲敵於海上的實力。

台海危機早已成為邁向百年的「持久戰」。台灣的戰備整備應該針對持久戰，講求「蓄、養、節、宣」，應該強化「寓兵於民」可資「平戰轉換」的後備力量。而非徒增兵役役期。

「能則示之不能，不能則示之能」此乃兵法基本原則，亦適足以說明中國多年來ㄧ再揚言武統，咄咄逼人，卻又始終不敢渡海攻台的真正原因所在。換言之，中美實力差距，才是嚇阻共軍犯台的根本原因所在。國軍實不必惑於中共的虛言恫嚇。而應致力於增強精準武器的遠距打擊火力。

總而言之，阻遏中共武統，如何延長精準武器射程，遠比延長兵役役期實際有用的多多了。更何況，親中政黨必然會以「民進黨延長役期」當作2024的總統大選「武器」呢。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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