TNL+ 2022/12/06,
軍事

B-21突擊者隱形轟炸機華麗出廠：為壓制中共「反介入／區域拒止」所設計，將徹底改變美國空軍作戰模式

B-21突擊者隱形轟炸機華麗出廠：為壓制中共「反介入／區域拒止」所設計，將徹底改變美國空軍作戰模式
Photo Credit: AP / 達志影像

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美國空軍反覆強調，做為第六代作戰機種的B-21具備無人能敵的空中穿透能力，就是為了壓制中共「反介入/區域拒止」所設計。

2022年12月2日，在南加州棕櫚谷（Palmdale）的美國空軍第42號工廠（US Air Force Plant 42），諾斯洛普－格魯曼（Northrop Grumman）為B-21突擊者式（Raider）轟炸機舉辦了華麗的出廠典禮。先是B-52H、B-1B以及B-2A三款現役的戰略轟炸機飛越典禮現場上空，接著是國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）上台發言，表達他對突擊者式轟炸機的祝福。

正如空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）所言，B-21轟炸機是B-2A在1989年出廠後，33年來第一款美國空軍推出的新型戰略轟炸機種，國防部長親自出席並不感到意外。奧斯汀部長強調，B-21轟炸機的研發時間雖然只用了短短八年，但是其意義卻可以追溯到80年前由杜立德（James H. Doolittle）中校領導的杜立德突擊（Doolittle Raid）。

杜立德突擊發生於1942年4月18日，是珍珠港事變後美軍對日本本土實施的首次空襲行動，雖然對日本造成的實質傷害有限，卻提振了美國人的抗敵士氣。而B-21之所以被稱呼為突擊者，就是為了紀念參加空襲行動的80名英勇飛官，並警告任何國家不得再輕視美國的空權武力，發動類似珍珠港事變的尋釁之舉，否則後果自負。

B-21之所以被賦予突擊者的外號，筆者認為第二個原因在於美國又重新對印太地區重視了起來。畢竟無論是二戰還是冷戰時代的美國，都有重歐輕亞的傳統，之所以會在1942年4月18日派遣B-25空襲日本，是受到珍珠港被偷襲的刺激，才急於轟炸日本還以顏色。如今推出B-21轟炸機，則是要反制中共勢力在印太地區的擴張。

可見當今的中共，看在美國眼中與1940年代侵略成性的日本帝國已越來越沒有差別。中共取代了80年前的日本，成為了當今美國印太秩序的首要威脅。而今日的中華民國雖然領土已大幅縮水，但與80年前的那個杜立德完成空襲後選擇迫降的中華民國一樣仍然是美國重要的安全伙伴。那麼B-21的出廠，對今日的台灣又有什麼樣的意義呢？

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Photo Credit: U.S. Navy @ public domain
參與杜立德空襲的B-25

B-21與B-2的差異

如果從外觀上來看，B-21轟炸機無疑是袖珍版的B-2轟炸機，兩者都採飛翼式佈局，都具備隱形功能而且也能實施核子以及傳統空中打擊。參與B-21研發工作的，除了諾斯洛普－格魯曼之外，還有美國空軍測試中心（Air Force Test Center）和作戰測試與評估中心（Air Force Operational Test & Evaluation Center）的頂尖人才。

單機造價七億美元的B-21，是為了取代B-1B轟炸機與B-2A兩款轟炸機而誕生，反倒是比B-1B還有B-2A服役歷史更悠久的B-52H，因為龐大的武器酬載量尚無法為突擊者所取代。美國空軍採購與後勤助理部長亨特（Andrew Hunter）讚賞道，B-21為美國先進軍事科技、創新能力、適應能力以及國防工業能力集合起來的結晶。

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